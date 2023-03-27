Британское издание: В Словении задержали семейную пару, подозреваемую в работе на Службу внешней разведки России

В отличие от "легальных" российских разведчиков, которые маскируются под дипломатов в посольствах России по всему миру, нелегалы действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами обучают выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных

В Словении задержана семейная пара, которую местные спецслужбы подозревают в работе на Службу внешней разведки России. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на некий осведомленный источник.В Любляне задержали семейную пару, прибывшую в Словению из Аргентины. Мария Майер и Людвиг Гиш с двумя детьми приехали в Европу еще в 2017 году, поселились в пригороде Любляны и вели обычную жизнь, Мария занималась искусством, Людвиг работал в сфере IT-технологий. Однако в декабре прошлого года их задержали местные спецслужбы, обвинив в работе на российскую разведку.Как пишет британское издание, наводку на Марию Майер и Людвига Гиш дала некая иностранная разведка. Утверждается, что Майер и Гиш на самом деле были российскими разведчиками-нелегалами, работавшими на Службу внешней разведки России. В качестве доказательства их "шпионской" деятельности приводятся факты поездок по всей Европе и найденный в доме тайник с большой суммой наличных денег якобы для расчетов с "осведомителями" по всей Европе.В словенской контрразведке сначала думали, что они являются агентами ГРУ, но потом пришли к выводу, что все-таки из СВР.- пишет британское издание.Утверждается, что после начала СВО в Европе было "обнаружено" и "раскрыто" множество российских шпионов, действующих под дипломатическим прикрытием, все они были высланы. Теперь российским спецслужбам приходится прибегать к услугам "спящих" агентов, внедренных на Запад много лет назад.По словам источника британского издания, российская СВР якобы уже ведет переговоры об обмене данной семейной пары, происходит это все, естественно, неофициально и в глубокой тайне.