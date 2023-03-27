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Британское издание: В Словении задержали семейную пару, подозреваемую в работе на Службу внешней разведки России

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Британское издание: В Словении задержали семейную пару, подозреваемую в работе на Службу внешней разведки России

В Словении задержана семейная пара, которую местные спецслужбы подозревают в работе на Службу внешней разведки России. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на некий осведомленный источник.


В Любляне задержали семейную пару, прибывшую в Словению из Аргентины. Мария Майер и Людвиг Гиш с двумя детьми приехали в Европу еще в 2017 году, поселились в пригороде Любляны и вели обычную жизнь, Мария занималась искусством, Людвиг работал в сфере IT-технологий. Однако в декабре прошлого года их задержали местные спецслужбы, обвинив в работе на российскую разведку.

Как пишет британское издание, наводку на Марию Майер и Людвига Гиш дала некая иностранная разведка. Утверждается, что Майер и Гиш на самом деле были российскими разведчиками-нелегалами, работавшими на Службу внешней разведки России. В качестве доказательства их "шпионской" деятельности приводятся факты поездок по всей Европе и найденный в доме тайник с большой суммой наличных денег якобы для расчетов с "осведомителями" по всей Европе.

В словенской контрразведке сначала думали, что они являются агентами ГРУ, но потом пришли к выводу, что все-таки из СВР.

В отличие от "легальных" российских разведчиков, которые маскируются под дипломатов в посольствах России по всему миру, нелегалы действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами обучают выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных

- пишет британское издание.

Утверждается, что после начала СВО в Европе было "обнаружено" и "раскрыто" множество российских шпионов, действующих под дипломатическим прикрытием, все они были высланы. Теперь российским спецслужбам приходится прибегать к услугам "спящих" агентов, внедренных на Запад много лет назад.

По словам источника британского издания, российская СВР якобы уже ведет переговоры об обмене данной семейной пары, происходит это все, естественно, неофициально и в глубокой тайне.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:33
    0
    Всё это по словам газеты Гардиан ,оттуда это пошло.Надо словенскую прессу смотреть,если там ссылаются на Гардиан,возникнет много вопросов.А так все на западе Гардиан перепечатали.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:55
      0
      Кому, нахрен, нужна разведка Словении?? Чтобы что было??
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 19:09
        +2
        Разведка должна быть везде hi Но это скорее всего охота на ведьм, ибо раз цепляются к путешествиям по Европе и заначке наличными - значит ничего толком нет. "Ты виноват уж потому, что хочется мне кушать".
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:40
    +2
    На водку дали, а закусывать будут чем?
    Шпионы и разведчики были, есть и будут всегда.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:12
    0
    происходит это все, естественно, неофициально и в глубокой тайне.

    Железная отмазка чтобы не придумывать доказательств. По отношению к России это уже привычная практика. Highly likely однако.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:18
    0
    У нас любителей смотреть на церковные шпили записали в русские Джеймс бонды.Если в Любляне есть хоть один шпиль,тогда точно " наши".Если видишь шпиль в Европе ,значит рядом должен быть русский разведчик ,а может быть и не один.Англицкая разведка установила.В самих словенских СМИ тишина.
  5. fif21
    fif21 Сегодня, 20:05
    -1
    Ну если в России обвинять в шпионаже за заначку денег, и желанию попутешествовать belay В РФ в квартирах хранят больше , чем бюджет Словении ! laughing Контрразведка ! Учитесь ! laughing laughing
  6. mann
    mann Сегодня, 20:27
    -1
    Рассмешило наличие контрразведки у Словении smile
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 20:35
      0
      Цитата: mann
      Рассмешило наличие контрразведки у Словении smile

      Шо и в РФ контрразведки нет ? recourse А у губернатора и полковника не было по сто килограмм денег ? wassat