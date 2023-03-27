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Москалькова подтвердила передачу Украиной в одностороннем порядке пятерых тяжело раненых российских военных

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Москалькова подтвердила передачу Украиной в одностороннем порядке пятерых тяжело раненых российских военных

Украина передала России пятерых тяжело раненых российских военнослужащих, передача произошла в одностороннем порядке. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.


Российский омбудсмен подтвердила, что 24 марта этого года украинская сторона передала России пятерых тяжело раненых российских военных, которых можно было транспортировать. Как ранее заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными - это репатриация, т.е. возвращение на Родину, а не обмен ранеными, Россия в ответ никого не передавала.

Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации

- заявила Москалькова.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что 24 марта произошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, в процессе которого вместе с телами были переданы пять тяжело раненых военнослужащих ВС России. Все они были в экстренном порядке доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана вся необходимая помощь. Официального сообщения от Минобороны по данному факту не было.

Напомним, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 7 марта, в Россию вернулось 90 человек. Работа по возвращению российских военных из плена не прекращается ни днем, ни ночью, в нее вовлечено множество людей, но не всегда получается сделать так, как хотелось бы. Иногда для того, чтобы вернуть одного человека, приходится отдать двоих-троих всушников. Однако, домой должны быть возвращены все, чего бы это не стоило.
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11 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 19:33
    0
    ну, тут можно порадоваться что тяжелораненых попросту не убили, прекратив им оказывать мед.помощь.
    Хотя совсем уж человеколюбивой акцией это тоже назвать нельзя: украинская сторона уверена, что тяжелораненые не станут больше бойцами на фронте, а расходы за их лечение и содержание будет нести уже не украинская, а российская сторона.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:36
      +1
      Вероятнее всего - да, причём командование ВС РФ или служба омбудсмена после обмена никогда не говорят о характере ранений и травм у наших солдат...
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: monetam
      украинская сторона уверена, что тяжелораненые не станут больше бойцами на фронте, а расходы за их лечение и содержание будет нести уже не украинская, а российская сторона.

      Если с таким передавали подходом, то пять и даже пятьдесят тяжелораненных просто капля в море расходов российской стороны.
      А братьям-бойцам одно могу сказать, посоветовать из своего опыта- инвалиды не те кто без рук, ног и глаз, а те у кого душа погасла. Насколько я в курсе медицинской статистики, четверть инвалидов-опорников не может встать на протезы, потому что не могут. Потому, что это очень больно, очень тяжело и не очень нужно, ведь есть кресло с колесиками.
      Ребята!!! Вы- БОЙЦЫ!!! Держитесь зубами!!! И не гасите душу.
      Синька и наркота- зло и не поможет.
  2. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 19:34
    +2
    Парням здоровья и нормальной жизни здорового человека. И раз стали сами 300х отдавать без обмена. Хреново у них с медициной и мест не хватает.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:43
      +2
      Цитата: 6erJIblu
      ...И раз стали сами 300х отдавать без обмена. Хреново у них с медициной и мест не хватает.

      Мне кажется тут что-то другое... Противник не переживал по поводу расстрелов здоровых пленных, а уж тяжело раненых могли и не пытаться лечить. Почему укропы так поступили... Возможно не все они изверги... У некоторых осталось что то человеческое.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 19:58
        0
        Меня вот это и смущает - как бы местные наци не поставили к стенке того, кто обеспечил выдачу раненных
      2. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 20:12
        0
        а тут доклад вышел ООН по расстрелам военнопленных и пытках.... там прям максимально все для украинцев нехорошо
  3. Розмари
    Розмари Сегодня, 19:54
    +1
    Согласно статьи 109 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, стороны, находящиеся в конфликте, обязаны отправлять на родину тяжело больных и тяжело раненных военнопленных вне зависимости от их звания и количества, после того как они будут приведены в состояние, допускающее их перевозку.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:04
      +2
      Я не верю,что какалы по своей инициативе отдали тяжелораненных.Тут скрытые факторы.Не будем гадать.Хорошо,что отдали их живыми
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:18
        +2
        Скорейшего восстановления здоровья вернувшимся! выздоровления от ранений .
        Цитата: dmi.pris1
        Я не верю,что какалы по своей инициативе отдали тяжелораненных.Тут скрытые факторы.....

        Присоединяюсь.
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 20:33
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Я не верю,что какалы по своей инициативе отдали тяжелораненных.Тут скрытые факторы.Не будем гадать.Хорошо,что отдали их живыми

        Как бы сказала моя бабушка: " Где то медведь на дороге издох....."