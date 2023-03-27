Москалькова подтвердила передачу Украиной в одностороннем порядке пятерых тяжело раненых российских военных

Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации

Украина передала России пятерых тяжело раненых российских военнослужащих, передача произошла в одностороннем порядке. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.Российский омбудсмен подтвердила, что 24 марта этого года украинская сторона передала России пятерых тяжело раненых российских военных, которых можно было транспортировать. Как ранее заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными - это репатриация, т.е. возвращение на Родину, а не обмен ранеными, Россия в ответ никого не передавала.- заявила Москалькова.Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что 24 марта произошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, в процессе которого вместе с телами были переданы пять тяжело раненых военнослужащих ВС России. Все они были в экстренном порядке доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана вся необходимая помощь. Официального сообщения от Минобороны по данному факту не было.Напомним, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел 7 марта, в Россию вернулось 90 человек. Работа по возвращению российских военных из плена не прекращается ни днем, ни ночью, в нее вовлечено множество людей, но не всегда получается сделать так, как хотелось бы. Иногда для того, чтобы вернуть одного человека, приходится отдать двоих-троих всушников. Однако, домой должны быть возвращены все, чего бы это не стоило.