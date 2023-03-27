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Венгерские парламентарии почти 97 процентами голосов одобрили принятие Финляндии в состав НАТО

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Венгерские парламентарии почти 97 процентами голосов одобрили принятие Финляндии в состав НАТО

Сегодня венгерский парламент одобрил документ, предусматривающий вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Напомним, что Финляндия подавала совместную со Швецией заявку на вступление в НАТО в прошлом году. Тогда же власти Финляндии и Швеции заявляли, что будут вступать в НАТО «только вместе». Однако прошло время, и на фоне возникших трудностей и разногласий Финляндия решила не дожидаться своих скандинавских соседей и готова вступить в западный военный блок одна – без Швеции.


Теперь для вступления Финляндии в НАТО ей необходимо получить согласие парламента Турции. Остальные страны-члены альянса согласие уже дали. Считается, что турецкие парламентарии могут одобрить финскую заявку уже в ближайшие недели – до 14 мая, когда в Турции пройдут президентские выборы.

В финском парламенте заявку на вступлении Финляндии в НАТО одобрили 96,8% голосовавших – 182 парламентария.

Напомним, что Россия анонсировала создание новых войсковых частей на северо-западе страны в случае вступления Финляндии в НАТО. Дело в том, что при таком вступлении у НАТО и России будут дополнительно более 1000 км общей границы. Соответственно, Россия такой вызов не может оставить без ответа. Другой вопрос: зачем это Финляндии, с которой в течение длительного времени были вполне конструктивные отношения? Ответом может быть только то, что и в Финляндии местные элиты не самостоятельны и готовы исполнять всё, что им скажет «главный союзник» - тот, что за океаном.
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6 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:04
    -3
    Ничего страшного.
    Путин знает свое дело и завершит его до конца .
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 20:26
      +2
      Цитата: ximkim
      Ничего страшного.
      Путин знает свое дело и завершит его до конца .

      Доведёт число членов НАТО до количества стран мира без учёта России?
      1. mann
        mann Сегодня, 20:35
        +2
        Доведёт число членов НАТО до количества стран мира без учёта России?
        Больше.Польша и Прибалтика вступят в нато дважды
  2. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 20:13
    0
    Угро-финская группа языков оказывает существенное влияние.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:30
    0
    "у НАТО и России будут дополнительно более 1000 км общей границы"
    Ракетам нужны границы? Таможенный контроль, оформление документов, штампы в паспорт?
    Кому и когда это вообще помешало?!
    Что-то я не нашел общей границы с Сирией, но хорошо запомнил кадры пусков двадцати с чем-то "Калибров" с акватории Каспийского моря по сирийским боевикам
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:33
    +1
    Забанить Венграм газ и нефть, под любым предлогом.
    А у нас их очень много.