Пресса США: Запад сделал ставку на весеннее наступление ВСУ, надеясь на разгром российской армии

Запад не знает как остановить конфликт на Украине, не дав победить России. Как пишет The Wall Street Journal, США и союзники сделали ставку на весеннее наступление ВСУ, но никаких дальнейших планов не имеют.Ни США, ни Европа не знают, как завершить конфликт на Украине, при этом не допустив победы России. Сейчас коллективный Запад делает ставку на весеннее наступление, в котором ВСУ должны непременно нанести поражение российской армии. Такой вывод делается из объема поставок военной помощи, переданной Киеву в последнее время.Успех украинской армии, пишет издание, должен подтолкнуть Путина к переговорам на условиях Киева, а значит к возвращению всех территорий, "завоеванных Россией" с начала специальной операции, а также выполнению "хотелок" США и Европы. Однако многие военные эксперты недоумевают, почему сделан именно такой вывод, с чего Москве после одного поражения, если оно еще состоится, идти на переговоры на условиях Запада. Все наоборот, считают они, это только заставит Россию собраться и начать новую кампанию.Поэтому сейчас Запад не видит вариантов прекращения конфликта, при котором он остается в выигрыше, поскольку победить Россию на поле боя силами украинской армии не получится, у нее просто нет никакого преимущества, а предоставить его Запад не может. Наиболее вероятным называют сценарий, при котором война перейдет в затяжную и будет вестись на истощение одной из сторон. При этом многие не уверены, что Россия в этой борьбе сдастся первой.В то же время Запад мог бы остановить войну, приказав Зеленскому просто прекратить сопротивление и отдать России уже завоеванные территории, но это будет расценено как слабость "западной демократии", которой может воспользоваться Китай, ожидающий "в тени конфликта" ошибки Запада. От планов вернуть Тайвань в Пекине не отказались.