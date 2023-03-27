Снятые украинскими военными кадры подтверждают, что бои идут уже в центре Бахмута - в районе площади Свободы

Бои переместились в самый центр Бахмута (Артёмовска). Российские штурмовые группы продвинулись вдоль улицы Независимости до подхода к участку, где она пересекается с улицей Свободы.Подтверждается эта информация, что интересно, украинскими военными, которые выбрали для себя огневые позиции в непосредственной близости от площади Свободы, где находятся здания-«близнецы» с колоннадой. В одном из этих зданий располагался геологический музей.Огневые точки ВСУ находятся практически в каждом из многоэтажных зданий, включая здание Бахмутского горсовета.На одном из представленных кадров видно, что по зданию с колоннадой в центре города много и часто прилетало. Использовать его в качестве места размещения украинских огневых позиций теперь практически невозможно. По другим многоэтажным зданиям, где намеревались надолго закрепиться ВСУ, также активно работает российская артиллерия и бронетехника. В связи с этим украинские боевики пытаются вести бой непосредственно на центральных улицах города, периодически прячась в подвалах.По количеству поваленных огнём деревьев и массе бетонных, кирпичных и прочих обломков не земле можно понять, что огонь по украинским позициям зачастую просто-напросто шквальный.Этого не скрывают и сами ВСУшники, которые расположились за стволами оставшихся целыми или сломанных практически пополам деревьев, за горами мусора и строительных обломков. Судя по кадрам, они находятся на стихийных огневых позициях на улице Мира - севернее площади Свободы.