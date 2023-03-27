Военное обозрение
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Глава Минобороны Украины опубликовал фото с натовской бронетехникой, поставленной на вооружение десантно-штурмовых войск ВСУ

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Глава Минобороны Украины опубликовал фото с натовской бронетехникой, поставленной на вооружение десантно-штурмовых войск ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото, на котором продемонстрировал несколько единиц бронетехники НАТО, прибывшей на Украину. Постановочное фото, снятое на камеру дрона, предлагает к просмотру выстроенную в ряд технику, перед которой флаги стран, осуществивших поставку.


На опубликованном Резниковым фото американские бронетранспортёры Stryker и Cougar, немецкую боевую машину пехоты Marder, а также британский танк «Челленджер».

Эта техника, как сообщает глава украинского Минобороны, даже крупный коррупционный скандал для которого не стал поводом к увольнению, поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск. Танков Leopard на кадре не видно, хотя сегодня из Германии пришло сообщение о том, что ФРГ поставила на Украину все 14 обещанных ранее танков Leopard 2A6.

Судя по песчаному характеру почвы, можно говорить о том, что фото вряд ли было снято на Донбассе.

Самопиара украинскому министру обороны, безусловно, не занимать.

Ранее Резников на одной из встреч на американской базе в немецком Рамштайне просил у НАТО истребители и намекал журналистам, что в итоге своего добьётся.
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31 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 20:49
    +5
    Непонятно, зачем тиражировать такую новость, которую противник создаёт для отчета перед своими спонсорами ?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:15
      -16
      Возможно, подбрасыватели чепчиков, которые всего пол года назад визжали, что такого никогда не будет и яростно минусовали несогласных, наконец-то ЗАТКНУТСЯ.
      Впрочем, я в это не верю. Свидетели бабок Путина и генерала Армагеддона всё ещё в фаворе на сайте.
      ЗЫ. Может, ошибаюсь? Давно не видел бабок Путина. Они ещё живы? Дедок ихний (я его понимаю) давно пропал с экрана. Здоровья ему.
      1. flanker7
        flanker7 Сегодня, 21:28
        +9
        Политических украинцев только тут не хватало. Этот сайт не для вас
      2. marswell
        marswell Сегодня, 21:30
        +12
        Вроде и звездочку себе на аватарку прилепил, а нутро то все равно гнилое желто-синее да полосатое
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 22:31
          -1
          Цитата: marswell
          Вроде и звездочку себе на аватарку прилепил, а нутро то все равно гнилое желто-синее да полосатое

          мимикрия в природе такой приём называют .. Вот к примеру навозная муха , а окраска , как у пчелы ... Так и данный гражданин из неизвестной страны замаскировался ... Эдакая навозная муха имитирующая пчелу ...
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:41
        -1
        . Возможно, подбрасыватели чепчиков, которые всего пол года назад визжали, что такого никогда не будет и яростно минусовали несогласных, наконец-то ЗАТКНУТСЯ.
        Впрочем, я в это не верю. Свидетели бабок Путина и генерала Армагеддона всё ещё в фаворе на сайте.
        ЗЫ. Может, ошибаюсь? Давно не видел бабок Путина. Они ещё живы? Дедок ихний (я его понимаю) давно пропал с экрана. Здоровья ему.

        Что именно вас так обеспокоило на данной фотографии?
      4. 30 вис
        30 вис Сегодня, 22:27
        0
        Цитата: Aken
        Давно не видел бабок Путина. Они ещё живы? Дедок ихний (я его понимаю) давно пропал с экрана. Здоровья ему

        А кто нибудь кроме вас понимает ваш бред ? Я , лично не понял ни чего . Набор звуков му ..... му ..
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 22:54
      0
      Да так,по собственной глупости запалили истинных выгодоприобретателей этой проклятой бойни..хотя это уже давно секрет Поллишинеля)))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:50
    +2
    Ну,как тут без пиара,саморекламы,широко расставленных ног и всей подобной чуши.Давайте,сукины сыны,в очередь.За мешками для трупов
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 22:03
      +6
      Напомнило "Мундир английский, погон французский, табак японский..."
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 22:56
      -1
      Широко расставленные ноги обычно приводят к удару по яйцам,или как минимум порванным штанам)))
  3. Igor Markin
    Igor Markin Сегодня, 20:56
    0
    из пяти экземпляров предствленных на фотографии три из них бронеавтомобили, один БТР и один старый танк Челенджер который дальше Львова не поедет
    1. B44
      B44 Сегодня, 22:48
      +1
      И в то же время железнодорожным и автомобильным транспортом в Украину толкают десятки, если не сотни другой техники. В немецкой прессе сегодня появилась информация, что Америка уже перебросила Украине в общей сложности 2000 HMMWV. К счастью, как вы заметили, на фото только 1 танк, сзади их может быть до 50, ибо никто не будет проверять снабжение, пока вся техника, спрятанная в кузове, не пойдет на фронт.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:57
    +4
    Добьётся, кто бы сомневался, тем более мы как то не препятствует этому.
    Хорошо хоть волну подняли о снарядах с обедненным ураном.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:13
    +3
    А слева на фото - это что за ткань с красивой вышивкой?
    Сейчас наверное все, ну многие, знают флаги Украины, Германии, Великобритании, США...
    А слева кто притулился?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 21:29
      +3
      ДШВ Украины вроде. Похож, по крайней мере. Там тоже крылатый купол на бордовом полотне.
      1. Dante77
        Dante77 Сегодня, 21:54
        +3
        Вы правы, я тоже какое-то время думал, что это за флаг.
  6. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 21:15
    -1
    Танков Leopard на кадре не видно, хотя сегодня из Германии пришло сообщение о том, что ФРГ поставила на Украину все 14 обещанных ранее танков Leopard 2A6.

    Хоть 14, хоть 140

    Как это количество может представлять угрозу

    Сухопутные войска — 500 единиц Т-72Б3 и 250 единиц Т-72Б3M, по состоянию на 2023 год[17].
    Воздушно-десантные войска — 50 единиц Т-72Б3/Т-72Б3М, по состоянию на 2023 год[17].
    Береговые войска ВМФ — 170 единиц Т-72Б/Т-72Б3/Т-72Б3М, по состоянию на 2023 год

    Украинские должны быть сметены при таком раскладе. Иначе получается 1 Леопард по боевым качествам стоит десяти Т-72. Или такого количества Т72Б3 у нас нет , выделенные средства на производство были украдены. Либо генералы совсем тупые если не могут выиграть при таком колоссальном численном превосходстве
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 21:21
      -2
      Украинские должны быть сметены при таком раскладе.

      Веник, наверное, потерялся.
      И причём здесь войска, на Украине воюет только "ограниченный контингент", а так у нас мир.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:18
    +8
    Любое старьё, если оно ездит и стреляет - беда, не стоит швыряться шапками.
    С логистикой у них проблем нет, мосты и дороги в целости и сохранности, всё это железо попадёт на фронт и будет убивать.
    Интересно, у нас бездарных генералов можно только в отпуск или на повышение, рядовым на передовую - никак?
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 21:33
      +2
      Не стану писать о том, с каких организованных групп у нас перекочевала вся структура, но если там кто-то серьезно косячит, то, как и в оригинале (только с нелепой пародией на естественные, никто-кроме-жертвы-не-виноват, причины), все взыскание- это вперед ногами, хоть в окно, хоть в петлю. А жизни рядовых бойцов и техника- что там, что тут, с авторитетов не спрашивают.
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 22:59
      +1
      "Рядовыми на передовую"-главком не тот для такого....
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:27
    -1
    А за что минус то поставили? За незнание?
  9. parabyd
    parabyd Сегодня, 21:28
    +4
    Плохо, конечно, что техника доехала до Украины. Но хорошо, что западники не сдюжили полностью укомплектовывать подразделения техникой одной страны.

    Надеюсь на то, что такая же разносортица как на фото будет и в подразделениях. Это будет означать, что техника одноразовая. Будут огромные проблемы с ЗИП, запчастями, инструментами и оборудованием - так как где-то дюймы, где-то миллиметры, разные сорта спец жидкостей, топлива и т.д.

    С собой всего не увезешь, а значит, чуть что и какая-то поломка или повреждение - тащи в ремонт за тридевять земель, а техника далеко не вся новенькая.

    Это хорошо, это нам на руку. Хотя лучше было бы уконтропупить подальше от линии фронта, дай бог успеют ребята
  10. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:43
    +1
    Украина выходит на первое место по добыче железа открытым способом.
    Скоро выйдет на первое место и по добыче урана и по смертности.
  11. Клон
    Клон Сегодня, 21:50
    +5
    Не понимаю, как можно гордиться тем, что хозяин лишь смахивает тебе объедки со своего стола? И еще радоваться этому... Не понимаю!
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 22:32
    0
    Не пойму,почему все делают акцент на танки?Да не танки и бронетехника главное,а количество и качество стволов арты.А тут как раз полный порядок и снарядами обеспечат с запасом.Вот когда все эти стволы отработают имея явное преимущество перед нами и в дальности и в точности и пойдет в дело "железный кулак".Вот и думайте да мы может отвести свои силы во вторую,третью линию обороны,а успем ли прийти,а даст ли враг эту возможность еще вопрос.Еще раз не танки должны стоять в первоочередные цели,а именно арта.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 22:51
      +2
      танки бмп + арта + поддержка пехота + авиация это у них симбиозом будет как я понимаю ! ударный кулак при поддержке разве дронов и спусковой группировки и как понимаю что все танки и бмп и солдаты видеть друг друга будут и солдаты отрабатывают тактику современной войны против государст которые спутники и дрлс не уничтожают ! хорошо бы что бы не чего этого не было бы у них и сожгли быстро западную технику !
    2. B44
      B44 Сегодня, 22:58
      +1
      Вы правы, но лично я бы тоже побоялся большого количества БТРов. Хорошо видно, к какому маневру они готовятся, для прорыва линии обороны и быстрого выхода в тыл предстоит задействовать огромное количество транспортников многих стран, а преимущество в спутниковой разведке противника дает информацию, где такой маневр лучше всего выполненный. К тому же они получили эту технику для переправы через реки не просто так, а не зачем запад дает такую ​​технику, чтобы ее где-то не использовали.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 23:08
        0
        надеюсь РФ все видит что они делают и готовятся тоже к этому !
  13. Комментарий был удален.
  14. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 22:54
    -2
    Слыхал наглосаксы взрывчатку ложить в свои танки заставляют солдатов салоедов.И воевать так. С взрывчаткой под задом.... Прикольно. Стимулирует к бережному обращению к казенному чужому имуществу)))))