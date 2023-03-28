Зенитные орудия КС-19 на Украине

Одно из орудий КС-19 на украинской базе
Украинские формирования несут большие потери в материальной части и пытаются восполнять их любыми доступными способами. Нередко в дело идет списанное вооружение с баз хранения. Так, несколько дней назад стало известно, что в артиллерийские подразделения вернутся старые 100-мм буксируемые зенитные пушки КС-19. Небольшое количество таких орудий собираются отремонтировать и вернуть на службу. Но уже сейчас понятно, что результаты такого «перевооружения» не оправдают ожиданий.
Возвращение в эксплуатацию
До недавнего времени о наличии зенитных орудий КС-19 советского производства в зоне проведения российской Спецоперации ничего не сообщалось. В боевых действиях используется достаточно широкая номенклатура артиллерийских систем, включая весьма старые образцы, но изделия КС-19 в нее, по тем или иным причинам, не входили.
Лишь несколько дней назад стало известно, что украинская сторона намерена вернуть на службу несколько таких орудий. В десятых числах марта сначала на украинских, а затем и на российских профильных ресурсах появился любопытный ролик. Неизвестный украинский оператор снял некий объект, похожий на ремонтную базу, на котором присутствовала техника и оружие для восстановления.
На видео попало 11 буксируемых орудий, в которых без труда узнаются старые советские изделия КС-19. Голос за кадром утверждает, что орудия являются трофеями и были захвачены у российской армии. Теперь их собираются использовать против якобы бывших хозяев.
Один ряд из пяти орудий
Утверждение о трофейном происхождении орудий, по всей видимости, не соответствует действительности. Дело в том, что пушки пребывают в неудовлетворительном состоянии. На деталях местами отошла и осыпалась краска, имеется ржавчина, некоторые колеса лафетов спущены. Все это говорит о том, что пушки ранее находились на хранении и пока не проходили подготовку к эксплуатации – и не могли использоваться в боях.
Внешний вид орудий позволяет подозревать неудовлетворительное состояние. Вероятно, показанные КС-19 нуждаются не только в расконсервации, но и в полноценном ремонте и восстановлении. Сколько времени займут все эти мероприятия и смогут ли украинские артиллеристы выполнить их в полной мере, неизвестно.
Тем не менее, нельзя исключать, что 11 орудий КС-19 с хранения все же восстановят и передадут в строевые артиллерийские подразделения. На каком направлении и в каких целях их будут использовать, станет ясно позже. При этом возможность успешного применения таких вооружений под вопросом по ряду причин.
Исторический образец
Будущее 100-мм буксируемое зенитное орудие КС-19 (индекс ГРАУ 52-П-415) разрабатывалось в середине сороковых годов в ОКБ завода №8 (г. Свердловск); главный конструктор – Л.В. Люльев. Целью проекта являлось создание новой артиллерийской системы для замены существующего 85-мм орудия 52-К.
Еще шесть изделий
Осенью 1947 г. по готовому проекту изготовили опытную партию для испытаний. В течение нескольких месяцев были проведены все необходимые мероприятия, и в марте 1948-го орудие приняли на вооружение. В том же году завод №8 начал серийное производство изделий КС-19, а также помог с освоением выпуска другим предприятиям.
Уже в 1951 г. была проведена модернизация орудия, направленная на исправление выявленных при эксплуатации недочетов. Обновленная пушка получила индекс КС-19М. Позже систему перенесли на новую повозку-шасси – такой вариант системы назвали КС-19М2. Кроме того, предлагались другие варианты модернизации, в т.ч. с превращением зенитного орудия в береговое.
Серийное производство орудий КС-19 и его модификаций продолжалось до 1957 г. За все время выпустили порядка 10150 изделий всех типов. Серийные пушки поставлялись в зенитно-артиллерийские части Советской армии; планы по замене устаревших систем были выполнены в кратчайшие сроки.
К концу пятидесятых годов начался процесс замены зенитной артиллерии новыми ракетными комплексами. В связи с этим КС-19 и другие ствольные системы начали постепенно сокращать. Снятые с дежурства орудия отправлялись на хранение, ставились в музеи или передавались дружественным странам. Кроме того, в 1955 г. документацию на 52-П-415 получила КНР. Ее лицензионный вариант пушки известен как «Тип 59».
Не позднее семидесятых годов Советская армия отказалась от пушек КС-19 в ПВО. При этом на вооружении все еще оставалась береговая модификация орудия, которую позже тоже заменили ракетами. Впрочем, эксплуатация пушек в нашей стране не прекращена. Некоторое количество КС-19 имеется на вооружении военизированных структур Росгидромета и используется для контролируемого спуска лавин.
Казенник одной из пушек
По разным данным, на момент распада СССР на территории бывшей УССР оставалось порядка 170-180 зенитных орудий КС-19 основных модификаций. Они пребывали на хранении и не имели явных перспектив. По всей видимости, часть этих изделий продали за рубеж, а некоторое количество утилизировали. Как следует из последних сообщений, запасы пушек не были израсходованы, и теперь с их помощью пытаются восполнить потери артиллерийских частей.
Технические особенности
Изделие КС-19 (52-П-415) представляет собой буксируемое артиллерийское орудие калибра 100 мм для использования в противовоздушной обороне. Орудие с лафетом и щитовым прикрытием размещено на четырехколесной повозке. Общая масса системы – ок. 9,4 т. Буксировка орудия должна была осуществляться тягачом АТ-Т или АТ-С со скоростью до 35 км/ч. Для ведения огня требовалось развертывание на позиции и сопряжение с системами управления зенитным огнем.
Орудие КС-19 получило 100-мм нарезной ствол длиной ок. 6 м (60,7 клб) с щелевым дульным тормозом и казенником, рассчитанным под унитарный боеприпас. Длинный ствол обеспечивал начальную скорость до 900 м/с. Скорострельность – до 15 выстр./мин. Конструкция лафета обеспечивала полную круговую наводку по горизонтали и углы возвышения от -3° до +85°. По наземным целям пушка могла вести огонь на дальность до 21 км. Досягаемость по высоте – 15 км.
Специально для 52-П-415 была разработана широкая номенклатура 100-мм унитарных снарядов разного назначения. Имелись специализированные зенитные снаряды, в т.ч. с радиовзрывателем, осколочно-фугасные, бронебойные и т.д. На поздних этапах эксплуатации внедрили 100-мм управляемые ракеты комплекса 9К116 «Кастет». Кроме того, пушка могла использовать боеприпасы для полевого орудия БС-3 и танкового Д-10 того же калибра.
КС-19 в российском музее
Пушки КС-19 применялись в составе артиллерийских батарей. Целеуказание для подразделения осуществлялось радиолокационной станцией СОН-8 или СОН-9. Расчет данных для стрельбы производился прибором управления ПУАЗО-6. Данные индивидуально передавались на каждое орудие. Также имелись оптический и панорамный прицел для самостоятельной работы по наземным целям.
В современных условиях
С технической и эксплуатационной точки зрения, зенитная пушка КС-19 обр. 1948 г. давно морально устарела. Самые новые изделия этого типа были изготовлены 65-67 лет назад, что указывает и на физическое устаревание. Кроме того, имеющиеся на постсоветском пространстве орудия этого типа долгое время простаивали без дела, что тоже не способствует сохранению хорошего технического состояния.
После расконсервации и восстановления даже старые изделия КС-19 способны вести огонь и пригодны для использования. Однако имеется ряд характерных проблем. Возможны затруднения по линии поставки боеприпасов, а также вызывают вопросы достижимая эффективность огня и живучесть конструкции с частично выработанным ресурсом. Со всем этим предстоит столкнуться украинским подразделениям, в которые поступят снятые с хранения пушки.
Как именно украинские формирования планируют применять показанные КС-19, неясно. Такое оружие может поступить в полевую артиллерию и использоваться в качестве пушек или гаубиц. В условиях дефицита орудий такое решение имеет смысл. Однако было показано всего 11 пушек, которых не хватит даже для частичного восполнения понесенных потерь.
Украинские формирования могут попробовать использовать КС-19 в исходной зенитной роли. Беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение показали свои возможности и регулярно наносят киевскому режиму значительный ущерб. Возможно, при помощи расконсервированных пушек попытаются бороться с ними. Польза от такой ПВО под вопросом.
КС-19 противолавинной службы на Кавказе
Эффективность зенитной артиллерии критически зависит от средств целеуказания и управления огнем. Если украинской стороне удастся добавить к пушкам КС-19 какие-либо РЛС и ПУАЗО, она может рассчитывать на приемлемую эффективность огня. Впрочем, даже в этом случае сохранятся все характерные проблемы артиллерии ПВО. Малая численность орудий тоже ограничит гипотетический результат.
При всем этом, КС-19 сохраняет все характерные проблемы буксируемых систем. Так, колесное шасси позволяет перевозить их только по хорошей дороге, а процесс развертывания и перевода в походное положение занимает несколько минут. Противник получает возможность определить местоположение орудия / батареи и нанести ответный удар до того, как оно уйдет с позиции.
Результаты демилитаризации
Таким образом, российская операция по демилитаризации Украины успешно продолжается и приводит к любопытным результатам. Оставшись без большей части современной артиллерии, украинские формирования вынуждены снимать с хранения устаревшие образцы. Они имеют ограниченные характеристики и другие недостатки, но теперь выбирать не приходится.
Вполне вероятно, что показанные недавно орудия КС-19 в ближайшем будущем доберутся до зоны боевых действий и даже успеют сделать несколько выстрелов. Но их новая служба будет недолгой и завершится с понятными результатами. Что будут делать украинские формирования после потери старых зенитных пушек с хранения – большой вопрос.