45-й президент США сделал очередное заявление по вопросу вооружённого конфликта на Украине. По словам Дональда Трампа, интервью у которого взяли репортёры телеканала Fox News, у действующей американской администрации вообще нет понимания того, что она делает (в украинском конфликте).
Трамп:
Эти люди, которые сегодня находятся во власти, не знают и не понимают, что делают.
По заявлению экс-президента США, намеревающегося баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов и в 2024 году, если бы президентом был он, то «мог бы завершить эту войну за сутки».
Трампа спросили, как бы он этого добился.
Дональд Трамп заявил, что эти переговоры «были бы очень просты»:
Но я не могу сейчас раскрыть всех деталей, потому что в таком случае мой план не будет реализован.
По словам Трампа, если он всё расскажет сейчас, то «ничего не сработает».
Ранее экс-президент США уже говорил, что знает, как остановить конфликт на Украине в течение 24 часов.
В администрации Байдена считают, что нет никакой возможности завершить конфликт на Украине, кроме «победы ВСУ на поле боя». Ради этого на Украину поставляются всё новые и новые так называемые пакеты военной помощи. К осени обещают поставить танки «Абрамс».