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Трамп: Действующая администрация не понимает, что делает, а я бы завершил конфликт на Украине в течение суток

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Трамп: Действующая администрация не понимает, что делает, а я бы завершил конфликт на Украине в течение суток

45-й президент США сделал очередное заявление по вопросу вооружённого конфликта на Украине. По словам Дональда Трампа, интервью у которого взяли репортёры телеканала Fox News, у действующей американской администрации вообще нет понимания того, что она делает (в украинском конфликте).


Трамп:

Эти люди, которые сегодня находятся во власти, не знают и не понимают, что делают.

По заявлению экс-президента США, намеревающегося баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов и в 2024 году, если бы президентом был он, то «мог бы завершить эту войну за сутки».

Трампа спросили, как бы он этого добился.

Дональд Трамп заявил, что эти переговоры «были бы очень просты»:

Но я не могу сейчас раскрыть всех деталей, потому что в таком случае мой план не будет реализован.

По словам Трампа, если он всё расскажет сейчас, то «ничего не сработает».

Ранее экс-президент США уже говорил, что знает, как остановить конфликт на Украине в течение 24 часов.

В администрации Байдена считают, что нет никакой возможности завершить конфликт на Украине, кроме «победы ВСУ на поле боя». Ради этого на Украину поставляются всё новые и новые так называемые пакеты военной помощи. К осени обещают поставить танки «Абрамс».
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11 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 06:11
    +8
    Короткая фраза "денег не дам"- и все, СВО закончилось.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:19
      +1
      Он это постоянно твердит, хоть раз бы озвучил свой "мирный" план
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 06:55
        0
        Я думаю в плане "мирно" поделить
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:29
      +1
      Это только слова.Будучи президентом,не он распоряжаются.Но им.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:16
    +1
    Трамп: Действующая администрация не понимает, что делает, а я бы завершил конфликт на Украине в течение суток
    . Сказал и сказал, какой с него спрос...
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 06:16
    +1
    Где то я уже это слышал. Петя и Вова на этом же лозунге на горку поднялись.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    +3
    я бы завершил конфликт на Украине в течение суток
    Даже учитывая характер Трампа и его любовь к возвеличиванию себя любимого можно с уверенностью сказать, что Трамп слишком большого мнения о себе. Ни за месяц, ни за два, а уж тем более за сутки не смог бы этого сделать хотя и считается, что Киев под полным контролем Сша и Британии.
    Эти люди, которые сегодня находятся во власти, не знают и не понимают, что делают.
    А вот тут с Трампом можно полностью согласиться.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:23
    +1
    если бы президентом был он, то «мог бы завершить эту войну за сутки».

    Трампа спросили, как бы он этого добился.

    Дональд Трамп заявил, что эти переговоры «были бы очень просты»:

    what Все-таки наши даже дальние предки были мудры. Если не ошибаюсь, древний хеттский царь Суппилулиума I (восстановивший государство) в наставлениях своим наместникам в провинциях, для разбирательств жалоб и споров, говорил - одно из них:
    - не усложнять простое, но и не упрощать сложное.

    Эх, дядька Дональд! Простота - бывает хуже воровства, а что быстро делается, и какие результаты образуются, стесняюсь сказать ...
  6. свой1970
    свой1970 Сегодня, 06:39
    +1
    "Трамп- это голова! Трампу бы я палец в рот не положил бы!!"(с) Золотой теленок- почти feel
    То что прикрыв финансирование он поставил бы Зе на колени - это факт.
    Вопрос - дали бы ему это сделать
  7. Fred-Dozer
    Fred-Dozer Сегодня, 07:01
    0
    В 2016 году Трамп сказал: «Если меня изберут, США уйдут из Сирии через неделю. Он действительно победил и начал продавать сирийскую украденную нефть по приказу президента Трампа.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:04
    0
    План видимо только в том чтоб поменять всю верхушку впк и фрс со сми на своих и денег не давать украм и европе. Но это утопия. Так что до последнего украинца и поляка с прибалтами в перспективе.