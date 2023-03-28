Германия увеличивает военную помощь Украине для компенсации больших потерь бронетехники и вооружений

Германия увеличивает военную помощь Украине, в Берлине сильно озабочены "большими материальными потерями" украинской армии. Закрытое заседание специальной комиссии по выделению дополнительных средств запланировано на вторник, 28 марта, сообщает Der Spiegel.
Министерство финансов ФРГ намерено запросить согласие Бундестага на увеличение военной помощи Киеву до 5,4 млрд. евро. Военные эксперты не сомневаются, что данная сумма будет выделена, так как за поддержку Украины выступают практически все партии, кроме "Альтернативы для Германии" и "Левых", но их голосов не хватит, чтобы заблокировать это решение. Все это подается под соусом, что ВСУ несут большие материальные потери и им срочно требуется помощь.
Выделенная сумма направится в фонд "Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации", через который и ведутся закупки вооружений для Украины. С начала года его размер составлял 2,2 млрд. евро, теперь к ним прибавится еще 3,2. Кроме того, в ближайшие несколько лет Минобороны Германии планирует потратить на помощь украинской армии еще 8,8 млрд. евро из бюджета.
Дополнительные средства пойдут на закупку систем ПВО, боевых машин пехоты и танков, т.е. всего, чего так не хватает ВСУ. Но это только основные позиции, что будет еще докуплено, пока никто не знает, это определят сегодня на закрытом заседании.
Напомним, что накануне Spiegel сообщал о передаче Германией Украине всех обещанных танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder. Кроме того, немцы снабдили ВСУ большим количеством инженерных машин и мостоукладчиков. Видимо, в Германии тоже не желают видеть Россию победителем в этом конфликте.