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Германия увеличивает военную помощь Украине для компенсации больших потерь бронетехники и вооружений

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Германия увеличивает военную помощь Украине для компенсации больших потерь бронетехники и вооружений

Германия увеличивает военную помощь Украине, в Берлине сильно озабочены "большими материальными потерями" украинской армии. Закрытое заседание специальной комиссии по выделению дополнительных средств запланировано на вторник, 28 марта, сообщает Der Spiegel.


Министерство финансов ФРГ намерено запросить согласие Бундестага на увеличение военной помощи Киеву до 5,4 млрд. евро. Военные эксперты не сомневаются, что данная сумма будет выделена, так как за поддержку Украины выступают практически все партии, кроме "Альтернативы для Германии" и "Левых", но их голосов не хватит, чтобы заблокировать это решение. Все это подается под соусом, что ВСУ несут большие материальные потери и им срочно требуется помощь.

Выделенная сумма направится в фонд "Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации", через который и ведутся закупки вооружений для Украины. С начала года его размер составлял 2,2 млрд. евро, теперь к ним прибавится еще 3,2. Кроме того, в ближайшие несколько лет Минобороны Германии планирует потратить на помощь украинской армии еще 8,8 млрд. евро из бюджета.

Дополнительные средства пойдут на закупку систем ПВО, боевых машин пехоты и танков, т.е. всего, чего так не хватает ВСУ. Но это только основные позиции, что будет еще докуплено, пока никто не знает, это определят сегодня на закрытом заседании.

Напомним, что накануне Spiegel сообщал о передаче Германией Украине всех обещанных танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder. Кроме того, немцы снабдили ВСУ большим количеством инженерных машин и мостоукладчиков. Видимо, в Германии тоже не желают видеть Россию победителем в этом конфликте.
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:27
    +3
    Да уж, видать дойче совсем кукушечкой повредились или наобот, хитрую-хитрость задумали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:34
      +5
      Подлую подлость они задумали.Наверноп это Вы хотели сказать.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 07:01
        +3
        Когда кончатся укропы - США погонят на Украину воевать с русскими поляков, а когда кончатся поляки - американцы в расход пошлют против России немцев.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +4
    Германия увеличивает военную помощь Украине... до 5,4 млрд. евро
    Что тут скажешь? Шольц - американская прокладка и пособник нацизма, как и др. высшие чиновники ЕС. Все же наверное прав Сеймур Херш когда говорит, что взрыв "СП" Сша провели, чтобы показать Шольцу кто в доме хозяин и, что необходимо оказывать военную помощь Украине в любых размерах и любой техникой. Шольц урок усвоил и теперь будет по "стахановски" трудится помогая укронацикам и ослабляя Германию.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:33
      +4
      rotmistr60 hi, тут вопрос в запасе прочности, либо ослабнет помощь, либо мы. Третьего не дано, в этот раз походу(мое личное мнение) США решили до упора идти.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 06:41
        +2
        либо ослабнет помощь, либо мы
        Могут закончиться боеспособные укропы. Наемники не вариант- профессионалам уже слишком хорошо известно, что на украине происходит, а авантюристы-дилетанты просто бесполезны. Кроме того, укробеженцы, оккупировавшие города Европы (среди них добрых 40%- боеспособные мужики), не очень вдохновляют европейцев поехать и умереть вместо них.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 06:47
          +2
          Болторез hi, кончатся украинцы погонят, поляков, прибалтов, чехов, болгар, у Вашингтона выбор есть.
          1. 2112vda
            2112vda Сегодня, 06:58
            -1
            На запорожском направлении в атаку ходят уже не почитатели бандеры, а "пшиштофы пшимановские" с славными пинд осами. В атаку идут обдолбанные напрочь. Эта информация из первых рук от тех кто с ними там воюет. Полумерами мы уже не отделаемся.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Шольц урок усвоил и теперь будет по "стахановски" трудится помогая укронацикам и ослабляя Германию.

      Такими темпами он скоро с поста слетит. Не простят немцы ослабления своей армии.
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 06:59
    0
    в Германии тоже не желают видеть Россию победителем в этом конфликте.

    Германия просто мстит России за две проигранные войны в ХХ веке.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:14
    0
    Запад хочет нам нанести поражение на Украине,чтобы мы стали сговорчивыми .Они исходят из того что СЯС ни когда не будут применятся нами.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    0
    Германия увеличивает военную помощь Украине для компенсации больших потерь бронетехники и вооружений
    В гейропе пара, тройка государств, с которых можно что то поиметь, реальное, значимое... общегейропейские фонды наполняют я именно ими...