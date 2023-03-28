В ночное время ударными дронами нанесено поражение объектам противника в Киеве и Днепропетровской области

По предварительной информации, силами ПВО вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все воздушные цели. Пожар в Святошинском районе возник в нежилом помещении на площади не более 200 кв.м. в результате падения обломков. Жертв нет. Информация уточняется.

В ночное время суток российские войска вновь использовали ударные дроны для поражения целей на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Подтверждена информация о том, что в отношении нескольких российских беспилотников не сработала украинская система противовоздушной обороны в Днепропетровской области. В итоге были поражены объекты противника на земле в этом регионе.Звук приближающихся беспилотников в ночное время был отчётливо слышен и в Киеве. В итоге дроны долетели до объекта в Святошинском районе Киеве, поразив намеченную цель. После этого взрывы прогремели в Оболонском районе украинской столицы, как заявил мэр Виталий Кличко.Через некоторое время администрация Киева решила выдать следующее сообщение:И «уточнили информацию» сами киевляне, публикуя в сетях кадры того, как дроны без особого противодействия достигают целей на земле. По некоторым данным, в Святошинском районе Киева нанесено поражение объекту, который использовался при формировании так называемой «гвардии наступления».Ночью украинская сторона также заявляла об угрозе ракетной атаки по Кременчугу. Это крупный промышленный центр в Полтавской области.