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В ночное время ударными дронами нанесено поражение объектам противника в Киеве и Днепропетровской области

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В ночное время ударными дронами нанесено поражение объектам противника в Киеве и Днепропетровской области

В ночное время суток российские войска вновь использовали ударные дроны для поражения целей на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Подтверждена информация о том, что в отношении нескольких российских беспилотников не сработала украинская система противовоздушной обороны в Днепропетровской области. В итоге были поражены объекты противника на земле в этом регионе.


Звук приближающихся беспилотников в ночное время был отчётливо слышен и в Киеве. В итоге дроны долетели до объекта в Святошинском районе Киеве, поразив намеченную цель. После этого взрывы прогремели в Оболонском районе украинской столицы, как заявил мэр Виталий Кличко.

Через некоторое время администрация Киева решила выдать следующее сообщение:

По предварительной информации, силами ПВО вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все воздушные цели. Пожар в Святошинском районе возник в нежилом помещении на площади не более 200 кв.м. в результате падения обломков. Жертв нет. Информация уточняется.

И «уточнили информацию» сами киевляне, публикуя в сетях кадры того, как дроны без особого противодействия достигают целей на земле. По некоторым данным, в Святошинском районе Киева нанесено поражение объекту, который использовался при формировании так называемой «гвардии наступления».

Ночью украинская сторона также заявляла об угрозе ракетной атаки по Кременчугу. Это крупный промышленный центр в Полтавской области.
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:30
    +3
    Не а что должны были заявить в Киеве? Им комплексов ПВО выделили причем на данном этапе на халяву, не мало а КИЕВ продолжает получать от Гераней, заявят и уверяю вас большинство поверят.
    1. Pike
      Pike Сегодня, 07:01
      0
      Ну так то всё логично - намеченными целями сбиты все "мопеды"
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:32
    +2
    Вот читаю..У одних-все цели сбиты(ну надо же что то сказать на публику).У других-все цели поражены..Истина где то рядом,точнее между..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:37
      -3
      dmi.pris 1 hi, а многим ли нужна та истина?! Очень многие хотят жить в своём мире где твоя армия самая сильная и непобедимая, где твой президент ОТЕЦ народа, где правительство денно и ночно заботится о гражданнах,где врачи как в фильме "Дорогой мой человек", где учителя как фильме "Доживем до понедельника", где полиция как в фильмах"Огарево-6" или"Петровка-38".
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:50
        +3
        Цитата: Ропот 55
        а многим ли нужна та истина?!

        Истина нужна всегда.
        где твоя армия самая сильная и непобедимая, где твой президент ОТЕЦ народа, где правительство денно и ночно заботится о гражданнах,где врачи как в фильме "Дорогой мой человек", где учителя как фильме "Доживем до понедельника", где полиция как в фильмах"Огарево-6" или"Петровка-38".

        А Вы бы не хотели? Но для того надо работать всем миром. Вот тогда и получится все то, что Вы написали.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:19
          0
          Егоза hi, хотелось бы жить именно в этом мире, только жизнь по другому идёт (по крайней мере на данном этапе) народ всё больше разделяется и по эконом. показателям и по морально этическим и по национально-религиозным. Что и кто может спаять наш народ в монолит?
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 06:45
      +2
      Возможно, что количество дронов больше количества намеченных для поражения целей. Даже если и сбили что-то, цель вполне могла быть поражена.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:51
        0
        Безусловно,на цель наряжают не одну "летучую дуру".Ложные цели,противодействие..Просто бывает что для уничтожение цели потребуется не один налет
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:38
    +2
    Ночью украинская сторона также заявляла об угрозе ракетной атаки по Кременчугу. Это крупный промышленный центр в Полтавской области.

    Советский КрАЗ хорошая машина была. У нас в карьере только такие и были, старые, давно выработавшие свой ресурс, но все равно ползали потихоньку по карьерной грязи.
    1. PN
      PN Сегодня, 07:01
      +2
      Анекдот даже помню.
      -Чем отличается КрАЗ от КамАЗа?
      -Покупаешь новый КамАЗ, 3 года на нём ездишь, потом постоянно ремонтируешь.
      -Покупаешь новый КрАЗ, 3 года его ремонтируешь потом постоянно ездишь.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +1
    нанесено поражение объекту, который использовался при формировании так называемой «гвардии наступления».
    По этой "гвардии наступления" удары наносятся уже не в первый раз. Предыдущий был по общежитию где они размещались. При интенсивности и эффективности ударов число желающих наступать поубавится.
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 06:55
    -5
    Это стрельба из пушки по воробьям.

    Пока ПВО Украины не выбито полностью массированным воздушным наступлением ВКС РФ и завоевано господство в воздухе над всей Украиной - атаки одиночных целей существенно не нанесут ущерба боеспособности ВСУ в целом.

    Транспортные коммуникации по всей Украине - автомобильные и железнодорожные мосты от самой западной границы Украины до Днепра и через Днепр целы и невредимы, энергосистема Украины и железные дороги Украины работают как часы, доставляют бесперебойно оружие и боеприпасы НАТО на фронт ВСУ.
    Так можно носить воду в решете ещё минимум 10 лет без всякого реального перелома в войне.