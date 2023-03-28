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Член конгресса потребовала от Байдена после известий о нападении на школу в Нэшвилле защитить американских детей, а не Украину

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Член конгресса потребовала от Байдена после известий о нападении на школу в Нэшвилле защитить американских детей, а не Украину

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошло нападение на местную приходскую школу («Школа Завета»). По предварительным данным, стрельбу в школе открыла 28-летняя женщина, у которой при себе был подробный графический план здания учебного заведения.


К настоящему моменту известно о шести погибших. Трое из них – учащиеся (все в возрасте 9 лет), трое – педагоги (Майк Хилл – 61 год, Кэтрин Кунс – 60 лет и Синтия Пик – 61 год).

Полиция установила личность нападавшей. Ей, как сообщается, могла оказаться бывшая выпускница этой школы Одри Хейл. По предварительной версии, «подтолкнуть её к нападению на школу могло некое чувство обиды».

Потом стали приходить заявления о том, что гендерная идентичность Хейл не так однозначна. Появились данные о том, что Хейл - трансгендер.

Сообщается, что после прибытия на место трагедии сотрудников полиции, огонь из стрелкового оружия был открыт и по ним. Преступница стреляла из окна второго этажа здания школы. Пули попали в лобовое стекло полицейского автомобиля. О пострадавших среди полицейских на данный момент не сообщается.

Начальник полиции Нэшвилла офицер Дрейк заявил о том, что после этого полиция получила приказ на «устранение угрозы».

В связи со стрельбой в школе Нэшвилла заявление сделал президент Джо Байден. Он заявил, что связался с мэром Нэшвилла, уточнив число жертв, после чего принял решение приспустить флаг на Белом доме. А перед тем, как прокомментировать очередную трагедию в американской школе, Байден вдруг начал говорить о том, что он «только что покушал мороженое с шоколадной крошкой, которого очень много в его холодильнике».

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин, комментируя действия Байдена, написала в соцсети о том, что невинные американцы гибнут от рук своих же вооружённых соотечественников, а администрация Байдена «не обеспокоена ничем, кроме вооружения Украины».

Грин потребовала от президента США защитить не Украину, а сначала американских детей:

Не хотят ли Байден и другие демократы, наконец, направить средства и принять закон по защите американцев, американских школьников?

По её словам, выделение средств на военную помощь Украине уже выходит за пределы разумного, при этом американцы постоянно подвергаются нападениям в своей собственной стране.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:54
    +3
    Да уж можно ли что то требовать с маразматичного дедушки?Да имесли бы он был бы в уме,то есть те,кто управляет им.А эти управленцы не позволят им перечить
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:05
    +1
    Растрелы школ в США не редкость и хочу заметить не смотря на то что оружия на руках у граждан ну просто оооооооочень много ликвидируют(цензура) полицейские или спецназ. А по сути ну используют эту трагедию соперники демократов в СВОИХ целях эка неведаль, политика - грязная игра и даже гибель детей используют в своих корыстных мотивах. А про Байдена-дедушка старый ему всё равно.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: Ропот 55
      Растрелы школ в США не редкость и хочу заметить не смотря на то что оружия на руках у граждан ну просто оооооооочень много ликвидируют(цензура) полицейские или спецназ

      Как только началось БЛМ- с сайта сразу пропал Миша"Два ствола".Видимо понял что на его призывы "Разрешим массово КС!!" ему будут тыкать роликами- как невзирая на оружие и святу частную собственность из магазинов тащат телевизоры.
      И оружие никак собственника не защищает....
      400 млн стволов( согласно ВВС) на 360 млн населения
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:24
        0
        свой1970 hi, так там и до этих хитропопых из БЛМ, были массовые расстрелы и опять ликвидировали этих (цензура) не домохозяйки и клерки а либо патрульные, либо спецназ полиции. Я к тому что количество стволов на руках не гарантия что массовые расстрелы канут в лету.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 07:28
          0
          Все верно гарантии нет, даже наоборот больше предпосылок к таким действиям.
          Это огромный бизнес сначала напугать людей, а потом продавать оружие как "пилюли" от страха.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:06
    0
    Грин потребовала от президента США защитить не Украину, а сначала американских детей:

    Глас вопиющего в пустыне. Такие случаи будут учащаться.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    0
    Очередная и не последняя трагедия для рядовых американцев.
    стрельбу в школе открыла 28-летняя женщина...стали приходить заявления о том, что гендерная идентичность Хейл не так однозначна
    Так все же женщина или мужик назвавшийся женщиной и обидевшийся на то, что не пускают в женский туалет?
    администрация Байдена «не обеспокоена ничем, кроме вооружения Украины»
    Теперь при каждом происшествии, техногенной катастрофе будут тыкать Байдену и его администрации тем, что они больше озабочены Украиной, а не положением дел в своей стране. И это хорошо, т.к. постепенно у обывателя при слове "Украина" будет возникать отвратительное чувство и отрицание всего, что связано с этим словом.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:21
    0
    И в США после этого по прежнему будут считать трансгендеров нормальными людьми,сколько им ещё надо трагедий ,чтобы они начали думать что они творят.Кстати вчера с с рельс в США сошли два состава в США один с нефтепродуктами и один с железной рудой. США угробят себя сами.