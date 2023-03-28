Член конгресса потребовала от Байдена после известий о нападении на школу в Нэшвилле защитить американских детей, а не Украину

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошло нападение на местную приходскую школу («Школа Завета»). По предварительным данным, стрельбу в школе открыла 28-летняя женщина, у которой при себе был подробный графический план здания учебного заведения.
К настоящему моменту известно о шести погибших. Трое из них – учащиеся (все в возрасте 9 лет), трое – педагоги (Майк Хилл – 61 год, Кэтрин Кунс – 60 лет и Синтия Пик – 61 год).
Полиция установила личность нападавшей. Ей, как сообщается, могла оказаться бывшая выпускница этой школы Одри Хейл. По предварительной версии, «подтолкнуть её к нападению на школу могло некое чувство обиды».
Потом стали приходить заявления о том, что гендерная идентичность Хейл не так однозначна. Появились данные о том, что Хейл - трансгендер.
Сообщается, что после прибытия на место трагедии сотрудников полиции, огонь из стрелкового оружия был открыт и по ним. Преступница стреляла из окна второго этажа здания школы. Пули попали в лобовое стекло полицейского автомобиля. О пострадавших среди полицейских на данный момент не сообщается.
Начальник полиции Нэшвилла офицер Дрейк заявил о том, что после этого полиция получила приказ на «устранение угрозы».
В связи со стрельбой в школе Нэшвилла заявление сделал президент Джо Байден. Он заявил, что связался с мэром Нэшвилла, уточнив число жертв, после чего принял решение приспустить флаг на Белом доме. А перед тем, как прокомментировать очередную трагедию в американской школе, Байден вдруг начал говорить о том, что он «только что покушал мороженое с шоколадной крошкой, которого очень много в его холодильнике».
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин, комментируя действия Байдена, написала в соцсети о том, что невинные американцы гибнут от рук своих же вооружённых соотечественников, а администрация Байдена «не обеспокоена ничем, кроме вооружения Украины».
Грин потребовала от президента США защитить не Украину, а сначала американских детей:
Не хотят ли Байден и другие демократы, наконец, направить средства и принять закон по защите американцев, американских школьников?
По её словам, выделение средств на военную помощь Украине уже выходит за пределы разумного, при этом американцы постоянно подвергаются нападениям в своей собственной стране.