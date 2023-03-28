СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

У меня вопрос к представителю США: а что в нашей резолюции он обнаружил предопределенного? У нас, как известно, есть такая поговорка: на воре и шапка горит

Международного расследования диверсий на "Северных потоках" не будет, СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию, хотя против нее не проголосовал никто.Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию, предлагавшую провести независимое расследование диверсий на российских газопроводах. При голосовании ее поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные члены СБ ООН воздержались, против никто не выступил, даже США. При этом зампостпреда США Роберт Вуд всячески критиковал резолюцию и призывал другие стран не принимать ее, а также пытался доказать, что США к диверсии не причастны.Российский постпред Василий Небензя, комментируя заявление Вуда заявил, что "на воре и шапка горит", судя по тому как он пытался выгородить США при том, что в самой резолюции не было даже намека на причастность американцев к диверсии. Документ предлагал создать независимую комиссию для международного расследования под эгидой ООН.- отметил российский постпред.При этом российская сторона отметила, что на ряд членов СБ было оказано давление со стороны США. Китай высказался в том же ключе заявив, что ряд стран скрывает известные им данные по диверсии на "Северных потоках", как видимо, из-за страха перед США.Ранее американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и пришел к выводу, что заказчиками и исполнителями диверсий на газопроводах были США. В Вашингтоне все обвинения отрицают.