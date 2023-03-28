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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

Международного расследования диверсий на "Северных потоках" не будет, СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию, хотя против нее не проголосовал никто.


Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию, предлагавшую провести независимое расследование диверсий на российских газопроводах. При голосовании ее поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные члены СБ ООН воздержались, против никто не выступил, даже США. При этом зампостпреда США Роберт Вуд всячески критиковал резолюцию и призывал другие стран не принимать ее, а также пытался доказать, что США к диверсии не причастны.

Российский постпред Василий Небензя, комментируя заявление Вуда заявил, что "на воре и шапка горит", судя по тому как он пытался выгородить США при том, что в самой резолюции не было даже намека на причастность американцев к диверсии. Документ предлагал создать независимую комиссию для международного расследования под эгидой ООН.

У меня вопрос к представителю США: а что в нашей резолюции он обнаружил предопределенного? У нас, как известно, есть такая поговорка: на воре и шапка горит

- отметил российский постпред.

При этом российская сторона отметила, что на ряд членов СБ было оказано давление со стороны США. Китай высказался в том же ключе заявив, что ряд стран скрывает известные им данные по диверсии на "Северных потоках", как видимо, из-за страха перед США.

Ранее американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и пришел к выводу, что заказчиками и исполнителями диверсий на газопроводах были США. В Вашингтоне все обвинения отрицают.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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13 комментариев
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 06:57
    +11
    Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию, предлагавшую провести независимое расследование диверсий на российских газопроводах. При голосовании ее поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные члены СБ ООН воздержались, против никто не выступил, даже США.

    ООН окончательно превратилась в бесполезный балаган, как Лига Наций в 30-е годы ХХ века перед Второй мировой войной.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: Флибустьер
      ООН окончательно превратилась в бесполезный балаган
      Говорильня.
      Международная.
      ППР.
      (Посидели, поговорили, разошлись...)
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 07:19
        -1
        Цитата: Victor_B
        [Говорильня.
        Международная.
        ППР.
        (Посидели, поговорили, разошлись...)
        Ну не только это. Некоторые ещё на любымых граблях поскакали, видимо лоб от постоянных шишек уже боль не чувствует, только чешется. Нашли себе подходящие закрытые ворота))
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:58
    +3
    Международного расследования диверсий на "Северных потоках" не будет, СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию
    А кто-то сомневался?

    Уже выросло поколение американцев, воспитанное на сказке про страшного Бен Ладена. Уже не одно поколение выросло на американской байке про сумасшедшего просоветского одиночку Освальда. Вся американская система ценностей держится на "борцуне с рабством" Линкольне, "подло убитым недобитым подлым южанином".

    Так с какого перепугу они сейчас захотят всю правду-матку резать об очередном совершённом ими акте государственного терроризма? Сказали - "проукраинские активисты на прогулочной шаланде", значит, пострадавшая Европка дружно подпоёт: "Проукраинские активисты на прогулочной шаланде".
    Что подумаем мы и Китай - Америке не интересно. А свои граждане и колонии в Европе скажут то, что скажут американские СМИ, которые свободно и без всякой цензуры могут врать с листа то, что из Вашингтона велят.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    0
    СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию
    Что и требовалось ожидать и о чем писали вчера многие участники сайта. Сша и их "союзники" постарались от души, чем косвенно подтвердили причастность американцев к международному теракту.
    на воре и шапка горит
    !!!
  4. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:04
    0
    Пора эту говорильню уже распускать. Толку с неё 0. Так, клуб по интересам.
  5. faiver
    faiver Сегодня, 07:06
    +1
    Ну собственно произошло то, что и ожидалось. ООН полностью себя дискредитировало
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:10
    0
    И это правильно - все что надо сами должно достичь.
    Вера в идеалы хуманизьма наконец то официально умрет в наших рукотыкателях.
    Может придут к кормушке люди, которые "помогут" норвегии и бритам начать сначала освоение месторождений северного и норвержскогл морей.
    А мексиуанский залив?
    Победа 45г в берлине не бвла концом истории и страданий и преодолений.
    И сейчас жизнь продолжается.
    Но... Все сами, сами... Своим умом и на свои деньги.
    Для своей страны, а не для монако и цуриха
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:10
    0
    в ООН надо уже по свойски куликать начинать)))че за поговорки прибаутки сказал бы этому Вудуду эй ты штрибан фильтруй хрюканину вот это был бы пассаж а так порожняки гоняют правда баблишко за эти порожняки хорошее отлистывают
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:10
    0
    ООН окончательно превратилась в бесполезный балаган

    Она (организация) всегда была балаганом, во все времена. Инструмент США для легализации различных вторжений НАТО. Один пробиркой с мелом потряс перед членами, члены осудили и понеслась
  9. Читатель 47
    Читатель 47 Сегодня, 07:12
    +1
    ООН не совсем бесполезная организация, но вся её полезность для нас состоит в том, чтобы ветировать США. Как только мы покинем эту организацию они тут же превратят ООН в инструмент легализации своих акций. Посыпятся резолюции и мандаты на любой беспредел против нас.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:21
    0
    СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»
    Ожидаемо...
  11. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:33
    0
    Чем меньше будет внятных успехов на фронте, тем чаще к России будет поворачиваться задом этот оон...