Северная Корея провела вторые за последние дни учения с имитацией воздушного ядерного взрыва

Северная Корея провела учения с имитацией воздушного ядерного взрыва, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пхеньян продолжает совершенствовать свои вооружения.
В понедельник, 27 марта, вооруженные силы КНДР имитировали воздушный ядерный взрыв с помощью баллистических ракет. Запуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении, условная цель находилась на высоте 500 метров над морской поверхностью в районе провинции Хамгён-Пукто.
Это уже вторые учения такого рода, проведенные за последние дни, 18-19 марта армия КНДР также проводила испытания ракет, а заодно провела испытания имитационной "ядерной" боеголовки, осуществив ее контролируемый воздушный подрыв, вызвав тревогу со стороны Южной Кореи и Японии.
На этом тревоги Сеула и Токио не закончились, Пхеньян провел вторые успешные испытания морского беспилотника "Хэиль-1", способного нести ядерный заряд. Тестирование "стратегического подводного вооружения" проходило с 25 по 27 марта, беспилотник был запущен в Вонсанском заливе и самостоятельно прибыл в нужную точку у побережья уезде Хвадэ провинции Хамгён-Пукто, преодолев примерно 600 км за 41 час и 27 минут.
Беспилотник также имитировал ядерный взрыв, подорвав макет ядерного заряда для создания "сверхмощного радиоактивного цунами".
Как подчеркнули в Академии национальной обороны КНДР, в ходе испытаний морской беспилотник доказал свою надежность и способность доставить ядерный заряд в нужную точку.