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Северная Корея провела вторые за последние дни учения с имитацией воздушного ядерного взрыва

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Северная Корея провела вторые за последние дни учения с имитацией воздушного ядерного взрыва

Северная Корея провела учения с имитацией воздушного ядерного взрыва, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пхеньян продолжает совершенствовать свои вооружения.


В понедельник, 27 марта, вооруженные силы КНДР имитировали воздушный ядерный взрыв с помощью баллистических ракет. Запуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении, условная цель находилась на высоте 500 метров над морской поверхностью в районе провинции Хамгён-Пукто.

Это уже вторые учения такого рода, проведенные за последние дни, 18-19 марта армия КНДР также проводила испытания ракет, а заодно провела испытания имитационной "ядерной" боеголовки, осуществив ее контролируемый воздушный подрыв, вызвав тревогу со стороны Южной Кореи и Японии.

На этом тревоги Сеула и Токио не закончились, Пхеньян провел вторые успешные испытания морского беспилотника "Хэиль-1", способного нести ядерный заряд. Тестирование "стратегического подводного вооружения" проходило с 25 по 27 марта, беспилотник был запущен в Вонсанском заливе и самостоятельно прибыл в нужную точку у побережья уезде Хвадэ провинции Хамгён-Пукто, преодолев примерно 600 км за 41 час и 27 минут.

Беспилотник также имитировал ядерный взрыв, подорвав макет ядерного заряда для создания "сверхмощного радиоактивного цунами".

Как подчеркнули в Академии национальной обороны КНДР, в ходе испытаний морской беспилотник доказал свою надежность и способность доставить ядерный заряд в нужную точку.
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:23
    -1
    Сев. Корея медленно но верно наращивает свой технологический потенциал. Невзирая ни на что и ни на кого.
    Не удивлюсь если потом у них начнем покупать электронику а то и литографы.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:26
    -1
    Испытания КНДР подводного дрона наводят на мысль ,что корейцы очень хорошо рассмотрели слив фото нашего Посейдона Герасимовым.И сделали Посейдон на минималках.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:29
      0
      Рассмотреть фото устройства снаружи - мало. Даже если они и подсмотрели как это выглядит снаружи - то внутри им пришлось самим все разрабатывать. А это уже много значит если смогли сделать свой аналог. Не думаю что наши им чертеж внутренностей и техдокументацию подарили...
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:39
    0
    Помнится прошлым летом в ООН выступили против заявлений Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие:
    "Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова".

    Прямо как в западном анекдоте:
    США предложили Ким Чен Ыну прекратить ядерные испытания
    и перейти к диалогу, как это сделали Каддафи и Саддам Хусейн.

    Правильно делает. yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:41
      0
      И где теперь Каддафи и Хусейн ??? Я так понимаю, тов. Ын явно не хочет повторить их судьбу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    0
    Северная Корея провела учения с имитацией воздушного ядерного взрыва
    Очередное предупреждение для заклятых "друзей" не лишнее.