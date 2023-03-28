Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать

Потому что нельзя наступать, когда противник сам наступает. Второе: должно прийти достаточное количество западного вооружения, которое надо освоить. И третье – погода. Это сухая земля, чтобы танки и БТР могли наступать.

Но такое наступление не может начаться в один день. Оно начнётся предварительными боями то тут, то там. Поэтому, думаю, уже в ближайшее время мы увидим движение.

Пока есть явная диспропорция применения снарядов на фронте. Россияне выстреливают по 20 тысяч боеприпасов в сутки, мы – 4-6 тысяч. Это максимум 250 тысяч в месяц. А это то, что в НАТО производят за год.

Но если речь идёт о победе Украины, то этого мало.

Бюджет наполняется только западной, международной помощью. Наша армия – 1 млн 200 тысяч человек. Наш бюджет уже не тянул, по заявлению правительства.

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович дал интервью на литовском телевидении. В эфире литовского телеканала у Арестовича поинтересовались, когда, по его мнению, начнётся украинской наступление и каким это наступление будет.Арестович, нацепив на лацкан пиджака значок с флагами Украины и Литвы, заявил о том, что основная цель наступления состоит в том, чтобы «российские войска потеряли возможность наступать».Экс-советник:По словам Арестовича, окончательно эти условия сложатся «в мае-июне».Арестович:Арестович заявил о том, что «драка не будет лёгкой», добавив, что Украина, тем не менее, надеется на успех.Экс-советник:По словам Арестовича, пока Запад даёт Украине вооружения, чтобы она не проиграла:Коснулись в интервью с Арестовичем и вопросов снижения уровня денежного довольствия для украинских военных. Арестович заявил, что это вынужденная мера, так как экономика Украина разрушена – 12 млн человек перебрались в Россию, 8 млн – внутренне перемещённые лица.Алексей Арестович:В том же интервью Арестович заявил, что Китай не будет оказывать систематически военную помощь России.