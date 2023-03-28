Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать

4
Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать

Бывший советник в офисе президента Украины Алексей Арестович дал интервью на литовском телевидении. В эфире литовского телеканала у Арестовича поинтересовались, когда, по его мнению, начнётся украинской наступление и каким это наступление будет.


Арестович, нацепив на лацкан пиджака значок с флагами Украины и Литвы, заявил о том, что основная цель наступления состоит в том, чтобы «российские войска потеряли возможность наступать».

Экс-советник:

Потому что нельзя наступать, когда противник сам наступает. Второе: должно прийти достаточное количество западного вооружения, которое надо освоить. И третье – погода. Это сухая земля, чтобы танки и БТР могли наступать.

По словам Арестовича, окончательно эти условия сложатся «в мае-июне».

Арестович:

Но такое наступление не может начаться в один день. Оно начнётся предварительными боями то тут, то там. Поэтому, думаю, уже в ближайшее время мы увидим движение.

Арестович заявил о том, что «драка не будет лёгкой», добавив, что Украина, тем не менее, надеется на успех.

Экс-советник:

Пока есть явная диспропорция применения снарядов на фронте. Россияне выстреливают по 20 тысяч боеприпасов в сутки, мы – 4-6 тысяч. Это максимум 250 тысяч в месяц. А это то, что в НАТО производят за год.

По словам Арестовича, пока Запад даёт Украине вооружения, чтобы она не проиграла:

Но если речь идёт о победе Украины, то этого мало.

Коснулись в интервью с Арестовичем и вопросов снижения уровня денежного довольствия для украинских военных. Арестович заявил, что это вынужденная мера, так как экономика Украина разрушена – 12 млн человек перебрались в Россию, 8 млн – внутренне перемещённые лица.
Алексей Арестович:

Бюджет наполняется только западной, международной помощью. Наша армия – 1 млн 200 тысяч человек. Наш бюджет уже не тянул, по заявлению правительства.

В том же интервью Арестович заявил, что Китай не будет оказывать систематически военную помощь России.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:30
    +1
    Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать
    . Вопрос... а спонсоров, хозяина устроят такие расклады, после того, что они потратили ь и не мало.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:37
      0
      Цитата: rocket757
      Экс-советник в офисе Зеленского - на литовском ТВ: Основная цель украинского наступления состоит в том, чтобы российские войска потеряли возможность наступать
      . Вопрос... а спонсоров, хозяина устроят такие расклады, после того, что они потратили ь и не мало.

      Спонсоры последнее с себя отдадут, что бы оставшиеся в живых, удобные укро- ид.иоты, вредили России.

      Приветствую, Виктор hi
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:35
    0
    Арестович, нацепив на лацкан пиджака значок с флагами Украины и Литвы, заявил о том, что основная цель наступления состоит в том, чтобы «российские войска потеряли возможность наступать».

    Чтобы Россия потеряла возможность наступать, ВСУ должны взять Владивосток и Мурманск.

    А вот провал наступления ВСУ как раз откроет для Вооружённых Сил РФ возможность наступать на запад, если только руководство в Кремле опять не помешает окончательно освободить Украину от нацистов очередным Минском-3.
    Арестович - Гудериан нашего времени, он личным примером показал как будет наступать ВСУ:
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    0
    Алексей Арестович
    Своим наверное уже надоел поэтому решил пообщаться с литовцами, а через них естественно с коллективным Западом. И понеслось: «драка не будет лёгкой», "основная цель наступления состоит в том, чтобы «российские войска потеряли возможность наступать»" (а я по своей "наивности" всегда думал, что наступление осуществляется для разгрома противника и захвата его территории). Ну и конечно жалобы на нехватку снарядов, слабых поставках техники и следующие за этим дежурные просьбы. Честно говоря не интересно, скучно и предсказуемо. Кстати, Арестович еще заявил, что украинское наступление обернется огромными потерями для ВСУ. С чем согласен.