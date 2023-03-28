Российский летчик рассказал о готовности штурмовой авиации ВКС РФ отразить контрнаступление ВСУ

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России находится в состоянии повышенной боеготовности и может отразить любое возможное контрнаступление украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу с военным летчиком российской штурмовой авиации.
Как утверждает офицер, в настоящее время российские войска осведомлены о планах киевского режима провести контрнаступление. Авиационные подразделения готовы сорвать эти планы на всех направлениях.
Не подпустим их на наши рубежи
- заявил военный летчик в беседе с РИА Новости.
В настоящее время штурмовая авиация выполняет важные задачи в рамках специальной военной операции. С начала спецоперации количество боевых вылетов экипажей штурмовой авиации превысило 20 тысяч. Летчики уничтожают колонны войск противника, наносят удары по позициям, местам дислокации личного состава, размещения военной техники, вооружений и боеприпасов.
По словам офицера, самолеты штурмовой авиации ВКС РФ отличаются живучестью. Только по его самолету несколько раз пытались попасть из ПЗРК, попадали ракетой, однако двигатели самолета не выходили из строя, поэтому штурмовики возвращались домой живыми и невредимыми.
Сейчас основным самолетом штурмовой авиации в зоне спецоперации является Су-25, оснащенный хорошим вооружением – авиапушками, авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Всего на самолет может быть установлено до 32 видов вооружений.