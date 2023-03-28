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Российский летчик рассказал о готовности штурмовой авиации ВКС РФ отразить контрнаступление ВСУ

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Российский летчик рассказал о готовности штурмовой авиации ВКС РФ отразить контрнаступление ВСУ

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России находится в состоянии повышенной боеготовности и может отразить любое возможное контрнаступление украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу с военным летчиком российской штурмовой авиации.


Как утверждает офицер, в настоящее время российские войска осведомлены о планах киевского режима провести контрнаступление. Авиационные подразделения готовы сорвать эти планы на всех направлениях.

Не подпустим их на наши рубежи

- заявил военный летчик в беседе с РИА Новости.

В настоящее время штурмовая авиация выполняет важные задачи в рамках специальной военной операции. С начала спецоперации количество боевых вылетов экипажей штурмовой авиации превысило 20 тысяч. Летчики уничтожают колонны войск противника, наносят удары по позициям, местам дислокации личного состава, размещения военной техники, вооружений и боеприпасов.

По словам офицера, самолеты штурмовой авиации ВКС РФ отличаются живучестью. Только по его самолету несколько раз пытались попасть из ПЗРК, попадали ракетой, однако двигатели самолета не выходили из строя, поэтому штурмовики возвращались домой живыми и невредимыми.

Сейчас основным самолетом штурмовой авиации в зоне спецоперации является Су-25, оснащенный хорошим вооружением – авиапушками, авиабомбами, управляемыми и неуправляемыми ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Всего на самолет может быть установлено до 32 видов вооружений.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:48
    +6
    90% лётного состава ВВС РФ имеет опыт участия в СВО.
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:49
    +3
    Штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России находится в состоянии повышенной боеготовности и может отразить любое возможное контрнаступление украинских вооруженных формирований

    Это здорово! только вот возможности врага растут очень быстро с новыми поставками оружия. В том числе и ПВО...
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:54
    0
    Наступления ВСУ закончатся только тогда, когда на Украине закончится пушечное сало, укропы.
    Пока есть кому идти в наступление на русских - Запад будет заваливать Украину железом.



    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:00
      0
      Со снабжением мясокомбината в сало.р.ей.хе все неплохо, страна на подсосе, заботиться не о чем, кроме как мсяо по улицам собирать. Нам нужны сопоставимые с западом союзники и/или предельно жесткие меры.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:57
    -1
    предупрежден значит вооружен!........................
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:57
    0
    То есть Россия наступать не будет? Просто скромно ждут украинского наступления?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 07:59
      -1
      на этот вопрос тут вам не дадут ответа...
    2. NKT
      NKT Сегодня, 09:43
      -2
      А чем контрнаступление хуже (пример, Кутузов, Румянцев)? Или вы сразу Багратион ждете? ))
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:03
    -3
    С начала спецоперации количество боевых вылетов экипажей штурмовой авиации превысило 20 тысяч.

    Меньше 27 вылетов в день. Это катастрофически мало. Получается сидят в засаде, ждут наступления ВСУ?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:06
      +5
      количество вылетов зависит от поставленных задач
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:02
        0
        количество вылетов зависит от поставленных задач

        Кутузов при Бородино из-за гибели в начале сражения Кутайсова забыл про артиллерию...
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 08:17
      +2
      Цитата: Konnick
      Меньше 27 вылетов в день.

      Ну вообще то 20000/400 будет 50 вылетов в день, в среднем.
  7. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:22
    +4
    Цитата: Konnick
    Меньше 27 вылетов в день. Это катастрофически мало. Получается сидят в засаде, ждут наступления ВСУ?


    С арифметикой у вас явно туго, гражданин.
    СВО длится чуть более 400 суток. Делим 20 тыс. на 400 - получаем 50.
    Причем - лишь для штурмовой авиации (истребители - не в счет).

    "Куда можешь послать ракету - не посылай самолет".
    Роль ракет в настоящее время исполняют также и дроны.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:46
      0
      С арифметикой у вас явно туго, гражданин.
      СВО длится чуть более 400 суток. Делим 20 тыс. на 400 - получаем 50.


      Оценка 5. Подсчет сути дела не меняет.

      В ходе этих атак 237-й шап лишился четырех Ил-2 — почти половины остававшихся в нем исправных самолетов. Все они стали жертвами 20-мм зенитных батарей, прикрывавших мотоколонны. Катастрофическим стал вылет для звена старшего лейтенанта Азаренко. Немецкие зенитчики сбили и самого ведущего, и обоих его ведомых — младших лейтенантов Извекова и Майкова. Обратно на аэродром не вернулся и штурмовик старшины Денисенко.

      За два последних дня августа пять штурмовых полков, в которых насчитывались в общей сложности 44 Ил-2, совершили 130 самолето-вылетов.


      Или вот это

  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:33
    0
    Будут потери, к сожалению, но это наступление должно быть остановлено, в том числе и массированным применением авиации, а на урановые снаряды можно и нужно отвечать боеприпасами повышеного могущества.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:47
    0
    А что ещё мог сказать простой, хоть и военный лётчик?
    К чему и для кого эта патетика?
    Счёт на табло. (с)
  10. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 09:11
    +1
    Сомневаюсь я, из-за опасений получить ракету ПВО противника наша авиация предпочитает работать даже НУРСами не точно по цели с пикирования, а с кабрирования, т.е. «куда-то в том направлении», а ПТУР сопровождать надо до попадания в цель.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 10:01
      0
      Пуски НАР с кабрирования могут быть эффективными при поражении личного состава, буксируемой артиллерии, РСЗО, грузовиков, расположенных на открытой местности. Например, стоящих или медленно двигающихся колонн, особенно, если удар наносится вдоль колонны.
      А вот попытка НАРами обстреливать опорные пункты и бронетехнику, особенно перпендикулярно их расположение, скорее всего будет неэффективной.
  11. vbi007
    vbi007 Сегодня, 09:58
    +1
    Ну если летать не по одиночке или парами, а делать массированные налеты волнами. Обрабатывать площади ковровыми бомбардировками, а не бить издалека НУРС наугад.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: vbi007
      Ну если летать не по одиночке или парами, а делать массированные налеты волнами. Обрабатывать площади ковровыми бомбардировками, а не бить издалека НУРС наугад.

      Совершенно верно! Нужны полноценные наряды самолетов: несколько ударных групп, действующих с разных направлений + группа авиаприкрытия + группа противодействия ПВО + самолеты РЭБ/ РТР.