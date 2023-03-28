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Достраиваемый на Средне-Невском ССЗ тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 усилит Балтийский флот

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Достраиваемый на Средне-Невском ССЗ тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 усилит Балтийский флот

Фото иллюстрационное



Достраиваемый на Средне-Невском судостроительном заводе новейший тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 шифр "Александрит" войдет в состав Балтийского, а не Тихоокеанского флота, как планировалось ранее. Решение принято в связи с изменением военно-политической обстановки на западных рубежах России.

На Балтике начали формировать экипаж для нового корабля противоминной обороны, строительство которого завершается на Средне-Невском ССЗ. По планам судостроителей, в апреле тральщик будет спущен на воду, достроен и после необходимых испытаний войдет в боевой состав Балтийского флота к концу этого года.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, изначально тральщик планировали отправить на Тихоокеанский флот, но последние события на Украине и в Европе показали, что нужнее новый корабль ПМО будет на Балтийском флоте, в составе которого нет современных тральщиков.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, хотя формирование корпуса корабля началось за две недели до даты официальной закладки. Тральщик получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

"Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:03
    +1
    В данный момент тральщики пр.12700 будут очень востребованы на Балтике и Чёрном море.Провокации уровня СП,на СФ и ТОФе приведут сразу к третьей мировой .А на Чёрном и Балтийских морях ,можно свалить всё на Украину.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:28
      -1
      Тральщики нужны, но совсем в других количествах. О качествах Александрита на Военном Обозрении давным-давно и очень подробно писали Климов и Тимохин. Качества тральщика нужно серьёзно улучшать, чтобы он соответствовал современным требованиям.
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 08:50
        +1
        Цитата: Бородач
        Климов и Тимохин

        what А кто такие Климов....и особенно Тимохин?
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 09:47
        0
        а сколько тральщиков в ВМС США на 11 авианосцев, 26 УДК и 91 Эм, Кр = 11 шт.
        чё то как то не впечатляет - вообще ни о чём
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:29
      -2
      тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 усилит Балтийский флот
      усиление флота от тральщика...круто.конечно,мощный корабль такого ранга...Балтика уже уходит из под ног, по сути- натовское море.тут в пору береговую усиливать,с ПВО ,с"балами" и "бастионами".ну и как аргумент с ТЯО.
  2. Serg65
    Serg65 Сегодня, 08:51
    +1
    "Лев Чернавин"

    Нехорошее имя для корабля...тьфу, тьфу, тьфу!