Достраиваемый на Средне-Невском ССЗ тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 усилит Балтийский флот

Фото иллюстрационное
Достраиваемый на Средне-Невском судостроительном заводе новейший тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 шифр "Александрит" войдет в состав Балтийского, а не Тихоокеанского флота, как планировалось ранее. Решение принято в связи с изменением военно-политической обстановки на западных рубежах России.
На Балтике начали формировать экипаж для нового корабля противоминной обороны, строительство которого завершается на Средне-Невском ССЗ. По планам судостроителей, в апреле тральщик будет спущен на воду, достроен и после необходимых испытаний войдет в боевой состав Балтийского флота к концу этого года.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, изначально тральщик планировали отправить на Тихоокеанский флот, но последние события на Украине и в Европе показали, что нужнее новый корабль ПМО будет на Балтийском флоте, в составе которого нет современных тральщиков.
Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, хотя формирование корпуса корабля началось за две недели до даты официальной закладки. Тральщик получил имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.
"Лев Чернавин" является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.
Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.