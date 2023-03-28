СМИ сообщили о назначении врио командующего группировкой войск «Восток» генерала Кузьменко на время отпуска генерала Мурадова

Военные корреспонденты и ряд средств массовой информации распространили новость о назначении временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. Официальные источники Министерства обороны РФ пока эту информацию не подтверждают.
Группировкой войск «Восток» вплоть до последнего времени командует генерал-полковник Рустам Мурадов. Эта группировка действует на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Генерал Мурадов остается в должности командующего Восточного военного округа. Интересно, что перед этим СМИ сообщили о том, что генерал Мурадов отправился в отпуск. Это довольно распространенная практика кадровых перестановок на столь высоких должностях в российских вооруженных силах.
Как пишет издание «Русская весна», вероятно, сейчас с президентом России Владимиром Путиным может согласовываться вопрос о дальнейшей деятельности генерала Мурадова. На время его отпуска врио командующего назначили генерала Кузьменко.
Генерал-лейтенант Андрей Кузьменко с 2015 по 2019 годы был командующим 6-й общевойсковой армии, затем преподавал в Академии Генерального штаба ВС РФ.
Известно, что генерал родился в 1972 году, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ и Академию Генерального штаба ВС РФ. Он прошел все ступени офицерской карьеры – от командира разведывательного взвода до командира бригады, заместителя командующего и командующего общевойсковой армией.
Останется ли генерал в должности после возвращения Мурадова из отпуска, пока также не сообщается.