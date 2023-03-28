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СМИ сообщили о назначении врио командующего группировкой войск «Восток» генерала Кузьменко на время отпуска генерала Мурадова

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СМИ сообщили о назначении врио командующего группировкой войск «Восток» генерала Кузьменко на время отпуска генерала Мурадова

Военные корреспонденты и ряд средств массовой информации распространили новость о назначении временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. Официальные источники Министерства обороны РФ пока эту информацию не подтверждают.


Группировкой войск «Восток» вплоть до последнего времени командует генерал-полковник Рустам Мурадов. Эта группировка действует на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Генерал Мурадов остается в должности командующего Восточного военного округа. Интересно, что перед этим СМИ сообщили о том, что генерал Мурадов отправился в отпуск. Это довольно распространенная практика кадровых перестановок на столь высоких должностях в российских вооруженных силах.

Как пишет издание «Русская весна», вероятно, сейчас с президентом России Владимиром Путиным может согласовываться вопрос о дальнейшей деятельности генерала Мурадова. На время его отпуска врио командующего назначили генерала Кузьменко.

Генерал-лейтенант Андрей Кузьменко с 2015 по 2019 годы был командующим 6-й общевойсковой армии, затем преподавал в Академии Генерального штаба ВС РФ.

Известно, что генерал родился в 1972 году, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ и Академию Генерального штаба ВС РФ. Он прошел все ступени офицерской карьеры – от командира разведывательного взвода до командира бригады, заместителя командующего и командующего общевойсковой армией.

Останется ли генерал в должности после возвращения Мурадова из отпуска, пока также не сообщается.
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32 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    -4
    146% на западе СМИ заглотят эту наживку,как с танками Т54 и Т62.(Кстати американец дальше пошёл ,выбросил в сеть фото с Т34,подаренных нам Лаосом,на жд платформах).На три дня у них тема ,генералитет " голосует ногами " против СВО, любят они это выбрасывать и обсасывать..Единицы в США делают правильный анализ,с современными боевыми действиями такого уровня впервые столкнулись и мы и НАТО.Действия ВВС в тылу полностью невелированы ПВО.Сейчам все голову ломают ,как выйти из этого тупика.Применение ТЯС ,как при СССР отметаем.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:38
      +4
      Ага winked Командующий, накануне вражеского наступления, и тяжёлом положении под Угледаром, уходит в отпуск? Генеральский концерт продолжается?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:14
    +15
    Отправка в отпуск генерала,командующего округом,во время боевых действий?Гадать не будем.Это имя на слуху,и в негативном ключе
    1. Комментарий был удален.
    2. Cap
      Cap Сегодня, 08:38
      +1
      Отправка в отпуск генерала,командующего округом,во время боевых действий

      А что здесь не так? Командующий не человек, не военнослужащий? Президент поставил задачу, каждых пол года две недели отпуск из зоны СВО. Вы, наверное, удивитесь, но Жуков, Рокоссовский и т.д ходили в отпуска во время ВОВ, и даже с семьями ездили на курорты...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:09
        +2
        Цитата: Cap
        Вы, наверное, удивитесь, но Жуков, Рокоссовский и т.д ходили в отпуска во время ВОВ, и даже с семьями ездили на курорты...

        Но, до этого, например, Жуков, остановил немцев под Москвой и стабилизировал фронт...
  3. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 08:17
    +11
    Ничем Мурадов себя не проявил, увы, в этой войне. Также, как и Дворников.
    Получили «героев» ни за что…
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:21
      +1
      на генерала "армагеддона",тоже ставки были высокие...
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:00
        +1
        А сейчас его и не вспоминают... hi """"""
    2. Blackflag88
      Blackflag88 Сегодня, 08:22
      +15
      Это как не проявил ? Отправлял морпехов на минные поля, танки кучкой под арту салоРейха, да там много случаев было про которые стараются умалчивать…
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 08:25
      +12
      Ничем Мурадов себя не проявил


      Как это ничем? А наши "успехи" под Угледаром на чьей ответственности? Потому и отправляют в отпуск, скорее всего бессрочный. Ждем подтверждения МО
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:43
        +3
        Цитата: Hellcos
        Потому и отправляют в отпуск

        Пусть генерал тогда всех ребят вытащит из боя и везёт с собой в отпуск.
    4. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 08:25
      +6
      Ну почему же очень даже проявил.
      Проявления то они разные бывают
    5. NKT
      NKT Сегодня, 09:11
      +1
      После отпуска нужно бы пару звездочек снять. Пора возвращаться к понижению в звании.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:20
    +13
    Подоляка правильно сказал : почему сейчас отсутствует такое наказание как понижение в звании ? Как по мне так я бы его разжаловал в майоры и отдал бы под суд военного трибунала. А потом рядовым штурмовиком в вагнера, пусть там лихость свою показывает. В видео и в письме 155 бр парни правильно про него сказали , у него на руках кровь многих солдат. За звезды и погоны гнал людей в лоб без разведки штурмовать укреп. Как его еще там свои не уложили удивляюсь, морпехи на него очень злые. Судить его надо ...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:47
      +3
      Цитата: FoBoss_VM
      За звезды и погоны гнал людей в лоб без разведки штурмовать укреп. Как его еще там свои не уложили удивляюсь, морпехи на него очень злые. Судить его надо ...

      Более того, даже если командир хороший человек, но не добился профессионализма, это уже повод для немедленного его отстранения.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:48
        0
        Во много согласен, но есть и не зависящие от командующего моменты. Перед наступлением на Угледар, по военным соображениям, требовалась бомбардировка хотя бы ближайшей железнодорожной инфраструктуры противника, уничтожение мостов в тылу и ликвидация огневых и наблюдательных точек противника в высотных зданиях. До сих пор нет ответа на вопрос, почему не уничтожается вражеская железнодорожная инфраструктура и мосты?
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:23
    +5
    Ну вот а вы говорите спецоперация, некоторые даже слово война употребляют. А тут обычная работа, люди перемалывают друг друга и между делом в отпуска ходят. Интересно какой у генерала отпуск?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 08:29
      +4
      ...Интересно какой у генерала отпуск?...

      Всё зависит от вышестоящего руководства, при определённом раскладе, может быть пожизненным. hi
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 08:38
        +2
        Сейчас Путин у руля,а не Сталин...у этого бы и Павлов маршалом стал за развал западного фронта...один в один Россия,которую они потеряли с куропаткиныи и стесселями...единственное,при Кровавом страстотерпце Стесселя все же осудили...правда очень скоро помиловали
    2. Cap
      Cap Сегодня, 08:40
      +2
      А тут обычная работа, люди перемалывают друг друга и между делом в отпуска ходят

      Именно, для военного это работа, как ни странно, но на войне именно работают.
      Интересно какой у генерала отпуск?

      Обычный, положенный ему, еще и Президент дал указание, каждых пол года в.сл должны в отпуска из зоны СВО уходить.
    3. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 08:53
      0
      У этого по всей видимости будет бессрочный.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:29
    0
    Цитата: Гардамир
    Ну вот а вы говорите спецоперация, некоторые даже слово война употребляют. А тут обычная работа, люди перемалывают друг друга и между делом в отпуска ходят. Интересно какой у генерала отпуск?

    Будем надеяться, что пожизненный. Пусть отдохнёт на даче, мемуары попишет.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:39
      +4
      На даче показаний? Ну да,неплохо бы такой "отпуск" устроить...только кто ж его посадит,он же женераль-поклонник
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:44
    -3
    Не нравится мне эта чехадра.
    С одной стороны, вроде бы это можно считать исправлением ошибок.
    А с другой... говорит об отсутствии кадров.
    Не родит земля русская новых Паскевичей, Суворовых, Жуковых...
    У новых только фамилии суровые, а дела - так себе...
  8. spirit
    spirit Сегодня, 09:12
    +3
    В историю этот по***к войдёт как Угледарский мясник, а день когда его назначили управлять морпехами будет черным днём для этого рода войск.Но это протеже паркетное рано или поздно настигнет справедливый суд вместе с его шефом.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:53
      +1
      Абсолютно согласен. Общался с мужиками со 155 бр , мурадов не офицер . Отношение у них всех к нему как бы помягче сказать крайне фикальное
  9. B44
    B44 Сегодня, 09:15
    +2
    За то, что сталкивал солдат на минные поля и бессмысленно терял боевую технику, его наградили отпуском. В это трудно поверить.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 09:28
    -1
    Устал бедолага от успехов, ну как же без отпуска то? Достала эта клоунада..
  11. ПонтийПилат
    ПонтийПилат Сегодня, 09:43
    +1
    На ресурсе Подоляки Ю читал, что его сняли. За Угледар.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:13
      0
      предварительно повысив до генерал-полковника
  12. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 09:53
    +1
    Этого мерзавца надо на нары отправить! Конечно с правом искупить кровью через службу у Пригожина)) вот только такая бездарность и там пользы не принесет, сдохнет - и то хорошо.
  13. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:03
    0
    Убрали одного и назначили другого штабного, шило на мыло, неужели нельзя назначить того у кого есть боевой опыт?