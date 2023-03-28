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Илон Маск заявил об упадке внешней политики США на фоне действий Китая

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Илон Маск заявил об упадке внешней политики США на фоне действий Китая

В настоящее время американская внешняя политика переживает состояние упадка. Об этом в социальных сетях заявил американский предприниматель Илон Маск, прокомментировавший сюжет телеканала Fox News, в котором говорилось о снижении роли доллара в мировых финансовых расчетах.


Сейчас в мире происходит переход в качестве расчетной единицы с доллара на национальные валюты. Такую политику осуществляет Китай, используя свои внешнеполитические инструменты. Например, он уже сокращает расчеты в долларах с Ираном и Саудовской Аравией.

Американская внешняя политика упала ниже бронзового уровня

- написал в связи с этим Илон Маск.

Как известно, бизнесмен регулярно выступает с резкой критикой действий американской администрации. Он, в частности, подвергал сомнению целесообразность финансовой и военной помощи Украине, призывал признать Крым российским, а в других регионах, освобожденных российскими войсками, провести повторные референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Дедолларизация мировой экономики является одним из серьезнейших и крупнейших вызовов для американского государства. За дедолларизацией неизбежно последует экономическое ослабление США и потеря влияния на международную политику. Поэтому американская администрация пытается восстановить положение Вашингтона всеми возможными способами, включая антироссийские санкции и разжигание вооруженного конфликта на Украине.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:36
    +3
    бизнесмен регулярно выступает с резкой критикой действий американской администрации.

    Он в президенты не собирается? Возможно, у него больше шансов чем у Трампа.
    1. vvnab
      vvnab Сегодня, 08:45
      0
      Он в ЮАР родился. А стать президентом США может только родившийся в США. Конституцию ради него вряд ли переписывать станут. )
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: Егоза
      Он в президенты не собирается? Возможно, у него больше шансов чем у Трампа.

      У него больше шансов разделить судьбу Кеннеди, чем у Трампа.
      Самостоятельные президенты в США долго не живут...
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:51
      +1
      Бензином пожар не зальёшь.
      Чтобы вернуть гегемонию доллара нужно, чтобы другие страны вернулись из расчётов в национальных валютах к расчетам в долларах. Заставить силой? Принудить санкциями? Это только отпугивает другие страны и инвесторов. США нужно отменять санкции против РФ и возвращать все активы частные и государственные до копейки. И то не сильно поможет. Восстановить разрушенное доверие очень непросто.
      Так что поверим Си Цзинь Пину на слово: именно сейчас миропорядок меняется на ближайшие 100 лет.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +1
    Американская внешняя политика упала ниже бронзового уровня
    Это в переводе на русский ниже плинтуса? Нынешний президент Сша и его администрация на большее не способны. Зато с Украиной и защищает ЛГБТ, а что еще нужно старичку с Альцгеймером.
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:57
    -1
    вы так и не научились думать господа, не важно что он щас говорит важно что он будет делать.. а система его заставит делать то что нужно системе.. урок с Трампом прошел даром
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:08
      +1
      ещё один "ванга" нарисовался.занимайся своим делом
      .Безумных идей у Маска полным-полно. То он пообещал начать регулярные полеты на Марс и возить туда туристов. Потом заявил, что Красную планету он хочет сделать пригодной для жизни, растопив лед на полюсах термоядерными бомбами. Американский великий комбинатор все больше напоминает героя Ильфа и Петрова из «12 стульев» и «Золотого теленка»: «Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун! Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль!»

      Проект настенной батарейки «PowerWall», которая должна экономить электричество, тоже в итоге провалился. Но реклама подействовала, люди стали покупать товар, который еще даже не изобрели. Конечно, клиенты со временем стали роптать и требовать купленную авансом вещь. Когда они приехали на завод, то увидели, что никакого производства там нет. Илон наплевательски относится к заказчикам, срывает сроки производства и поставок, откровенно врет своим обожателям.

      Официальный Вашингтон это не волнует. Правительство все равно выделяет деньги на безумные проекты лжепредпринимателя. Но не для реального технического прогресса. Через него штатовцы показывают всему миру, в том числе и нашей «пятой колонне», что все самое лучшее и уникальное может производиться только в США, в том числе обычной частной конторой. Хотя космические технологии по приказу госдепа Маску бесплатно предоставляются американскими учеными, а 85 процентов финансирования программы по покорения космоса SpaceX - это деньги государственной корпорации NASA. Но никаких космических открытий никто не собирается делать. Даже ракету Falcon Heavy отправили недавно в космос исключительно ради рекламы, ведь она несла на своем борту автомобиль Tesla. Ракета взлетела, а продажи автомобиля - нет. Недавно мошенник заявил о производстве очень нужных миру ручных огнеметов, которые, по его словам, «отлично подходят для жарки каштанов и зажгут любую вечеринку». Сейчас у него в планах открытие ...шоколадной фабрики.И дураку понятно: Илон Маск - проект госдепа. Американцы специально подобрали изобретателя с нужной биографией и личностными качествами, чтобы он продвигал научное лидерство США по всему миру. Этот человек - хороший пиарщик, но вообще не ученый и не бизнесмен. Он может рассказывать открывшим рты дилетантам о межпланетных путешествиях, но все специалисты над ним насмехаются. Маск ничего нового не придумал, не изобрел, просто умеет правильно подать идеи - даже не свои, а ворованные.
      https://www.eg.ru/relax/544863/
  4. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 08:58
    +1
    США деградирую как нация, их политики, либо геи либо педогеи, культуры общения нет, это как на Украине копатели морей с большой буквы "Я" и я это нация как арийская расса, не удивительно что мельчают дипломаты и остольное, расса гамбургеров и ходдогов, а остольное до одного места! Пусть теперь свои доллары вместо обоев клеят, и это к тому и идёт!