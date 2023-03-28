Американская внешняя политика упала ниже бронзового уровня

В настоящее время американская внешняя политика переживает состояние упадка. Об этом в социальных сетях заявил американский предприниматель Илон Маск, прокомментировавший сюжет телеканала Fox News, в котором говорилось о снижении роли доллара в мировых финансовых расчетах.Сейчас в мире происходит переход в качестве расчетной единицы с доллара на национальные валюты. Такую политику осуществляет Китай, используя свои внешнеполитические инструменты. Например, он уже сокращает расчеты в долларах с Ираном и Саудовской Аравией.- написал в связи с этим Илон Маск.Как известно, бизнесмен регулярно выступает с резкой критикой действий американской администрации. Он, в частности, подвергал сомнению целесообразность финансовой и военной помощи Украине, призывал признать Крым российским, а в других регионах, освобожденных российскими войсками, провести повторные референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.Дедолларизация мировой экономики является одним из серьезнейших и крупнейших вызовов для американского государства. За дедолларизацией неизбежно последует экономическое ослабление США и потеря влияния на международную политику. Поэтому американская администрация пытается восстановить положение Вашингтона всеми возможными способами, включая антироссийские санкции и разжигание вооруженного конфликта на Украине.