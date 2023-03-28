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Украинские артиллеристы под Бахмутом начали применять 85-мм советские дивизионные пушки Д-44

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Украинские артиллеристы под Бахмутом начали применять 85-мм советские дивизионные пушки Д-44

Поставки западных вооружений на Украину не могут компенсировать потери в ходе боевых действий, российская армия уничтожает больше, чем способен поставить Запад. Особенно это касается артиллерии, за которой специально охотятся в рамках контрбатарейной борьбы.


Нехватка артиллерийских орудий заставляет командование ВСУ открывать старые арсеналы и доставать из них пушки, уже давно снятые с вооружения. И это не голословное заявление, под Бахмутом (Артемовском) было зафиксировано применение украинскими артиллеристами советских орудий Д-44 калибра 85-мм. На каком именно участке они применялись не уточняется, но снимки с буксируемыми пушками, принятыми на вооружение советской армии в 1946 году, уже во всю гуляют по Сети.

Ради правды стоит отметить, что применение этих пушек украинской армией зафиксировано гораздо раньше и еще до начала российской специальной военной операции.


85-мм дивизионная пушка Д-44 была разработана в 1944 году в КБ №9 (Уралмаш) и принята на вооружение в 1946-м. Выпускалась до 1954 года, всего было изготовлено почти 11 тысяч орудий. Пушка до сих пор стоит на вооружении многих государств, особенно в Африке. Некоторое количество орудий, оставшихся от советской армии, имелось на хранении и у Украины, однако, в 2015 году пушки Д-44 были сняты с хранения и поступили на вооружение подразделений Нацгвардии, принимавших участие в так называемой АТО на Донбассе. Какое количество орудий было снято с хранения, данных нет.

Технические характеристики противотанковой пушки Д-44: Калибр – 85 миллиметров; длина ствола – 4685 миллиметров (55 калибров); угол наведения по вертикали – -7° +35°; угол наведения по горизонту – 54°; масса в боевом положении – 1725 килограмм; перевод из боевого в походное положение – 1 минута; прицельная скорострельность - 10-15 выстрелов в минуту; максимальная скорострельность пушки – 20 выстрелов в минуту; расчет – 5 человек.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:25
    +12
    Не вижу ничего необычного.Эти орудия стреляют и наносят вред и потери.Кстати,у нас "Тюльпан"-миномет образца 1944 года ,поставленный на гусеничное шасси и снабженный механизмом заряжания.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 08:39
      +6
      Отличные характеристики у орудия! разворачивается за минуту, бахнули 15 снарядов и уехали, прицепили к пикапу, бросили 20 снарядов и шпарь на новую позицию...
  2. belost79
    belost79 Сегодня, 08:25
    +15
    Эта война показала, что устаревшего оружия не существует.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:00
      +1
      Надо обращать внимание на точность ведения огня.Если современные орудия наводятся с помощью БЦВМ ,то эти орудия наводятся индивидуально, командиром батареи.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:31
    +4
    Скоро начнут применять ЗИС-3, не знаю как сегодня, а вот ещё вчера их было много на постаментах.
  4. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:39
    +11
    вот интересно, что напишут в комментариях если вдруг покажут подобное орудие на вооружении ВС РФ.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:52
      +8
      Цитата: владимир 290
      вот интересно, что напишут в комментариях если вдруг покажут подобное орудие на вооружении ВС РФ.

      А вот это уже наговор на армию, которая должна по словам верховного иметь на вооружении самое современное оружие!

      Предполагать такое (вооружение старьём) заранее это дискредитация.
      Говорить об этом после - это жизненная необходимость и оружия мало не бывает.
      1. dementor873
        dementor873 Сегодня, 09:04
        +1
        Нет, это путевка на чистый воздух, трехразовое питание и подъем по расписанию.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 09:06
      -1
      Цитата: владимир 290
      если вдруг покажут подобное орудие на вооружении ВС РФ.

      -Совеский Союз был велик. Это даже не страна, а цивилизация
      -если бы не воровали и недостойные олухи у руля, то хватило бы и Пра,Пра, правнукам
      -воют не 2 е страны, не 2 е армии.В данном случае воюют части армии, которая когда-то была 1 (или 2) в мире, и склады одни и тоже, но разделенные.
      Так должны сказать.
      Но у скабева-соловьёвой, скажут конечно по другому
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: владимир 290
      что напишут в комментариях если вдруг покажут подобное орудие на вооружении ВС РФ.

      Ну и що це таке ? Если мне не изменяет память,то 85-мм дивизионные пушки Д-44/48 не снимались "официально" с вооружения российской армии ! То бишь, "официально" они находятся на вооружении ! А то,что в войсках их нет ,а только на "хранении"...так это "мелочи жизни" !
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:41
    +4
    Федор Федорович Петров. Глыба. Он ее создал
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:43
    -1
    Скоро 53-К и М-42 в ход пойдут, а там и до 3-х дюймовок 1902 года доберемся.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +5
    Хоть и старое по времени производства, но стреляет и стреляет хорошо и точно. Как-то показали работу нашей МТ-12 "Рапира" по опорникам - что не выстрел, то в яблочко. А выпущено тоже не вчера, а в начале 60-х.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:00
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Хоть и старое по времени производства, но стреляет и стреляет хорошо и точно

      Хорошее оружие выпускали в СССР. И как прежде, оно воюет с фашистами!
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:03
      0
      Ну так у рапиры хотя-бы 100мм снаряд и огромная начальная скорость -можно работать прямым выстрелом, а вот Д-44 поскромнее конечно по характеристикам, да и есть ли для неё достаточно боеприпасов?
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 08:55
    +1
    Артемовск, а не укронацистский "Бахмут" вообще-то.
    1. old_pferd
      old_pferd Сегодня, 09:07
      +3
      Вообще-то Бахмут назывался Бахмутом с 16-го века, когда и про украинцев никто не слышал.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:07
      +2
      Город Бахмут основали в XVI веке на одноименной реке. Он являлся пограничной заставой и при русском царе Иване Грозном являлся оборонительным рубежом для защиты от нападений крымских татар.
      Город носил это название всю дореволюционную российскую историю и несколько лет после октябрьских событий вплоть до 1924 года, когда его переименовали в Артемовск.

      Укронацистским Бахмут по происхождению не может быть... Украинцев там не было, до двадцатых годов прошлого века...когда придумали переписывать русских в украинцев...а за одно и город переименовали в Артемовск, что бы Иваны не помнили своего родства.. - в принципе - все задуманное тогда удалось воплотить в жизнь, что мы и наблюдаем сегодня!!!
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:03
    0
    Ну и что? Тоже мне новость, они как никак 22-я армия мира.
  10. Dimon-chik-79
    Dimon-chik-79 Сегодня, 09:23
    +1
    У нас слава богу, даже Д-30 то не особо используется, предсказуемо отдаётся предпочтение более мощному 152мм, кстати Д-20 выпускается с 1953г и похоже это основное орудие в Российской Армии. Кстати очень странно что не видно что бы у нас использовали 130 мм М-46 с предельной дальностью 37км!!!!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:33
      0
      на счет 37 км вы хватанули... там 27500 м кажется... и на Донбассе с украинской стороны они применялись с конца лета 22 года..



      Скорее всего наличие снарядов для данного девайса - главная проблема с обеих сторон...
  11. vbi007
    vbi007 Сегодня, 09:26
    +1
    Результаты действия "горбачевщины" и ельцинских угодников в МО. При "разгоне" (а иначе и не назовешь) наших групп войск на территории стран (в лету канувшего) Варшавского договора, ВВТ в основном складировалось на складах УССР. Отсюда и БПЛА, отсюда танки и самолёты, которые укропитеки продавали, но не смогли всё продать из за огромного количества. Сейчас пожинаем плоды действий безмозглых руководителей во власти, которые вооружили территорию 404 до зубов, а нам приходится, теряя людей утилизировать эту технику.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: vbi007
      Результаты действия "горбачевщины" и ельцинских угодников в МО. При "разгоне" (а иначе и не назовешь) наших групп войск на территории стран (в лету канувшего) Варшавского договора, ВВТ в основном складировалось на складах УССР. Отсюда и БПЛА, отсюда танки и самолёты, которые укропитеки продавали, но не смогли всё продать из за огромного количества. Сейчас пожинаем плоды действий безмозглых руководителей во власти, которые вооружили территорию 404 до зубов, а нам приходится, теряя людей утилизировать эту технику.

      Горбач и Беня конечно виновны, но и народ спокойно отнесся к развалу страны и соцлагеря... как безмолвная скотина шли на убой... каждый народ достоин своего правителя...
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:51
    0
    Хорошая пушка.Если Оптику поставить современную и тепловизор. Можно хорошо стрелять.
  13. Stoler
    Stoler Сегодня, 10:07
    0
    А наши танкисты Т-62 и вундервафли на основе МТЛБ, и чо?