Украинские артиллеристы под Бахмутом начали применять 85-мм советские дивизионные пушки Д-44

Поставки западных вооружений на Украину не могут компенсировать потери в ходе боевых действий, российская армия уничтожает больше, чем способен поставить Запад. Особенно это касается артиллерии, за которой специально охотятся в рамках контрбатарейной борьбы.Нехватка артиллерийских орудий заставляет командование ВСУ открывать старые арсеналы и доставать из них пушки, уже давно снятые с вооружения. И это не голословное заявление, под Бахмутом (Артемовском) было зафиксировано применение украинскими артиллеристами советских орудий Д-44 калибра 85-мм. На каком именно участке они применялись не уточняется, но снимки с буксируемыми пушками, принятыми на вооружение советской армии в 1946 году, уже во всю гуляют по Сети.Ради правды стоит отметить, что применение этих пушек украинской армией зафиксировано гораздо раньше и еще до начала российской специальной военной операции.85-мм дивизионная пушка Д-44 была разработана в 1944 году в КБ №9 (Уралмаш) и принята на вооружение в 1946-м. Выпускалась до 1954 года, всего было изготовлено почти 11 тысяч орудий. Пушка до сих пор стоит на вооружении многих государств, особенно в Африке. Некоторое количество орудий, оставшихся от советской армии, имелось на хранении и у Украины, однако, в 2015 году пушки Д-44 были сняты с хранения и поступили на вооружение подразделений Нацгвардии, принимавших участие в так называемой АТО на Донбассе. Какое количество орудий было снято с хранения, данных нет.Технические характеристики противотанковой пушки Д-44: Калибр – 85 миллиметров; длина ствола – 4685 миллиметров (55 калибров); угол наведения по вертикали – -7° +35°; угол наведения по горизонту – 54°; масса в боевом положении – 1725 килограмм; перевод из боевого в походное положение – 1 минута; прицельная скорострельность - 10-15 выстрелов в минуту; максимальная скорострельность пушки – 20 выстрелов в минуту; расчет – 5 человек.