На улицах Парижа скопилось около 8 тысяч тонн мусора, протесты против пенсионной реформы продолжаются

В минувшую субботу на парижских улицах было 9800 тонн мусора, а значит, мусора стало меньше.

Ожидалось, что к нормальной работе вернутся два мусоросжигательных завода из трёх в окрестностях Парижа, но пока все они находятся в простое.

Во Франции после небольшого перерыва возобновилась забастовка сотрудников компаний по уборке мусора. Рабочие заявили о том, что им обещали поднять заработную плату и улучшить условия труда, однако обещания так и не были выполнены. В связи с возобновлением забастовки улицы Парижа ещё больше заполнились бытовыми отходами.К настоящему моменту, по оценкам парижского муниципалитета, на улицах города скопилось около 8 тысяч тонн мусора. При этом муниципалитет выставляет эти данные как определённый успех:Как оценивают массу скопившихся по всему Парижу отходов, не совсем понятно.Французские экологи:Французская пресса пишет о том, что работает лишь одна компания по уборке мусора в Париже, в связи с чем число грузовиков, вывозящих отходы на площадки для хранения и утилизации, сократилось до шести единиц в час. В обычном режиме это число составляет не менее 30 машин в час.В партии Жан-Люка Меланшона заявили, что Париж превратился в мировую мусорную столицу.По итогам понедельника возникли значительные проблемы в обеспечении населения топливом. Сообщается о том, что примерно на 16% АЗС нет ДТ и бензина. Это спровоцировало ажиотаж на других заправочных станциях.На сегодняшний день намечены новые забастовки и митинги – против пенсионной реформы во Франции. На улицы французских городов собираются выйти представители целого ряда профсоюзов, включая профсоюзы образования, сферы энергетики, воздушного транспорта и другие. Митинг 23 марта профсоюзы назвали «приливной волной», а новые митинги – «сигналом к тому, что готовы идти до конца».