Военное обозрение
Войти Регистрация

На улицах Парижа скопилось около 8 тысяч тонн мусора, протесты против пенсионной реформы продолжаются

25
На улицах Парижа скопилось около 8 тысяч тонн мусора, протесты против пенсионной реформы продолжаются

Во Франции после небольшого перерыва возобновилась забастовка сотрудников компаний по уборке мусора. Рабочие заявили о том, что им обещали поднять заработную плату и улучшить условия труда, однако обещания так и не были выполнены. В связи с возобновлением забастовки улицы Парижа ещё больше заполнились бытовыми отходами.

К настоящему моменту, по оценкам парижского муниципалитета, на улицах города скопилось около 8 тысяч тонн мусора. При этом муниципалитет выставляет эти данные как определённый успех:

В минувшую субботу на парижских улицах было 9800 тонн мусора, а значит, мусора стало меньше.

Как оценивают массу скопившихся по всему Парижу отходов, не совсем понятно.

Французские экологи:

Ожидалось, что к нормальной работе вернутся два мусоросжигательных завода из трёх в окрестностях Парижа, но пока все они находятся в простое.

Французская пресса пишет о том, что работает лишь одна компания по уборке мусора в Париже, в связи с чем число грузовиков, вывозящих отходы на площадки для хранения и утилизации, сократилось до шести единиц в час. В обычном режиме это число составляет не менее 30 машин в час.

В партии Жан-Люка Меланшона заявили, что Париж превратился в мировую мусорную столицу.

По итогам понедельника возникли значительные проблемы в обеспечении населения топливом. Сообщается о том, что примерно на 16% АЗС нет ДТ и бензина. Это спровоцировало ажиотаж на других заправочных станциях.

На сегодняшний день намечены новые забастовки и митинги – против пенсионной реформы во Франции. На улицы французских городов собираются выйти представители целого ряда профсоюзов, включая профсоюзы образования, сферы энергетики, воздушного транспорта и другие. Митинг 23 марта профсоюзы назвали «приливной волной», а новые митинги – «сигналом к тому, что готовы идти до конца».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:32
    +4
    Пустое...
    Во власти Франции (да и ЕС) скопилось больше мусора.
    Только не в тоннах, а в человеках.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:35
      +3
      новая единица измерения....
      человекотонн
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        +5
        Париж цветёт и пахнет. Весна. good
        Хорошо, что парижский майдан становится долгосрочным. Это здорово ударит по экономике еврофашистской Франции. Надеюсь, что это отразится на работе ВПК, и снизит поставки вооружения на Украину.
        Рот фронт!!! Они не пройдут.
        Французы, жгите больше покрышек и скачите. good
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 08:51
          +6
          Цитата: Бородач
          Французы, жгите больше покрышек и скачите.

          Хто не скаче - той Британ!
        2. Fantazer911
          Fantazer911 Сегодня, 08:52
          +1
          У французов новый боевой клич, кто не скаче тот не хранцуз wassat а вообще, это карма макроши, впрягся против России, пускай теперь щи похлебает лаптями!
        3. barclay
          barclay Сегодня, 09:03
          0
          Вопреки всем романтическим представлениям, Париж давно имеет славу города крыс. Еще в 2019 году кто-то подсчитал, что крыс в в этом городе больше, чем его жителей. А сейчас, видмо, их популяция вырастет ещё. Так, что теперь нужно говорить: "Увидеть Париж и блевануть с Эйфелевой башни." wassat
          https://masterok-livejournal-com.turbopages.org/turbo/masterok.livejournal.com/s/5668206.html
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:46
        +3
        На сегодняшний день намечены новые забастовки и митинги – против пенсионной реформы во Франции.


        Посмотрел из за чего сыр бор... повысили пенсионный возраст с 62 до 64 лет. У нас же пенсионная реформа, предполагает выход муж. на пенсию в 65 лет... а теперь продолжительность жизни.

        Во Франции:

        Для мужчин во Франции средняя продолжительность жизни составляет 79,8 лет


        В России:

        Разные оценки от 64 до 67 лет.

        Комментарии думаю тут излишне).
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 08:54
          +2
          Цитата: Aleksandr21
          Комментарии думаю тут излишне).

          Излишни... - особенно когда эти комментарии закончились.
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 09:06
          0
          Цитата: Aleksandr21
          Комментарии думаю тут излишне).

          Дело, по большому счету, не в пенсионной реформе, а в том, что вспыхнул секс-скандал в самой верхушке Франции. И это не какое-то ЛГБТ, а самое настоящее извращение до такой степени, что люди не выдержали. А реформа - это предлог для протеста, который можно использовать, чтобы убрать Макрона и его команду.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:35
    +5
    Цикличность истории. В средние века о близости Парижа путешественники понимали по запаху.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:39
    +4
    улицы Парижа ещё больше заполнились бытовыми отходами.
     Увидеть Париж,и умереть smile
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 10:09
      0
      Увидеть Париж,и умереть

      Понюхать Париж и умереть lol
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:39
    +1
    Как считают тоннаж мусора ?Да без проблем ,известно сколько мусорных баков в столице, умножают на грузовместимость ,а что рядом лежит в подсчёт не входит.Частники которые сейчас убирают мусор,говорят большое человеческое спасибо,мусорщики боритесь за наши права!!!А мы тут мальца денег срубим ,на голом месте.Для справки ,в Италии мафия контролирует уборку мусора,границы между Италией и Францией открыты. bully
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:40
    +1
    Нечего не скажу про французов, а вот вчера читал, что 86% поляков негативно относятся к России. За что??? Сколько им помогали, хотя история хо....лов очень показательна, чему я удивляюсь. Так вот, горы мусора больше заслужили поляки.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:48
      +1
      Сменилось поколение ,ушли те кто придерживался общепринятыми ранее ценностям.Пришли те для которых главное деньги любой ценой.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +2
    на улицах города скопилось около 8 тысяч тонн мусора
    Так это еще часть сожгли протестующие. А крысам раздолье и очевидно скоро они будут хозяевами улиц и подвалов Парижа. Макрону наплевать, он собирается посетить Пекин и порассуждать о правильности выбора Китая. При этом пригласил с собой Урсулу, которая фон. Выбрал эскортницу по своему вкусу.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:50
      +1
      Это не прикол,в Париже есть движение экологов ,дивиз которых: Руки прочь от крыс ,это разумные существа.Устроняйте первопричину.
  7. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 08:42
    +2
    Да пусть хоть в фекальных массах утонут. Абсолютно все равно.
  8. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:47
    0
    Там крысы уже передвигаются наровне с людьми laughing ...страху ноль
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
    +1
    В связи с возобновлением забастовки улицы Парижа ещё больше заполнились бытовыми отходами.
    Им, гейропейцам не привыкать. Когда то, и парашу выливали из окон на улицу. laughing
    Подождём, пока крысы в демократическом государстве)) tongue не начнут жрать людей laughing .
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:08
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Подождём, пока крысы в демократическом государстве)) не начнут жрать людей

      Так правительство им пример подает! )))
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
        0

        Егоза (Елена)
        Сегодня, 09:08
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Подождём, пока крысы в демократическом государстве)) не начнут жрать людей

        Так правительство им пример подает! )))
        Крысы, и "правительство" любят)).
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:08
    0
    Походу, в моду снова войдут шляпы с широкими полями.....
  11. vbi007
    vbi007 Сегодня, 09:11
    -1
    Вот когда вместо лягушатины в известных кафе Парижа, предложат крысятину, тогда возможно до "пиплов" с французскими мозгами дойдет, что кроме "карнавалов" на улицах городов, есть ещё реалии избавления страны от угодных ставленников "непотопляемого острова" во власти. Есть территория, представители которой бегают с жёлто голубыми портянками и требуют хлеба и зрелищ, не на французов, а на них тратятся деньги населения, на поставки оружия. Так что известные повара Франции должны уже придумать рецепт крысиных деликатесов, ждем-сс...
  12. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:13
    0
    А там еще французы остались? Вроде там давно уже сплошной "13-й район".