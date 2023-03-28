В США произошла очередная железнодорожная авария: сошел с рельсов перевозивший опасные материалы поезд

На территории американского штата Северная Дакота, вблизи населенного пункта Уиндмер, произошла новая железнодорожная авария. Сошел с рельсов поезд, который перевозил материалы, используемые при производстве асфальта. В поезде было 70 вагонов.В результате аварии произошла утечка нефтепродуктов, сообщил американский телеканал Valley News. По утверждению американских СМИ, с рельсов сошел 31 вагон. В настоящее время специальные службы приступили к очистке территории. На реализацию этой задачи уйдет от 7 до 10 дней, считают эксперты.Американская пресса называет аварию в штате Северная Дакота ужасной, отмечая, что еще не подсчитана степень вреда для окружающей среды штата.Отметим, что в последние месяцы в США регулярно происходят железнодорожные аварии. Сходят с рельсов поезда, перевозящие опасные химические вещества. Например, инцидент в Северной Дакоте - уже двенадцатая по счету подобная авария. С чем связаны подобные происшествия и почему они стали происходить очень часто, неизвестно. Но если бы у американской администрации были бы основания подозревать Россию или Китай, или иные внешние силы, претензии были бы уже заявлены.В любом случае, регулярные аварии на американской железной дороге свидетельствуют, что в сфере управления путями сообщений в США дела складываются не очень хорошо. Судя по всему, технический надзор за состоянием железнодорожных путей и подвижных составов оставляет желать лучшего. Пока нет никаких оснований считать, что эти инциденты прекратятся.