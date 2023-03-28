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В США произошла очередная железнодорожная авария: сошел с рельсов перевозивший опасные материалы поезд

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В США произошла очередная железнодорожная авария: сошел с рельсов перевозивший опасные материалы поезд

На территории американского штата Северная Дакота, вблизи населенного пункта Уиндмер, произошла новая железнодорожная авария. Сошел с рельсов поезд, который перевозил материалы, используемые при производстве асфальта. В поезде было 70 вагонов.


В результате аварии произошла утечка нефтепродуктов, сообщил американский телеканал Valley News. По утверждению американских СМИ, с рельсов сошел 31 вагон. В настоящее время специальные службы приступили к очистке территории. На реализацию этой задачи уйдет от 7 до 10 дней, считают эксперты.

Американская пресса называет аварию в штате Северная Дакота ужасной, отмечая, что еще не подсчитана степень вреда для окружающей среды штата.

Отметим, что в последние месяцы в США регулярно происходят железнодорожные аварии. Сходят с рельсов поезда, перевозящие опасные химические вещества. Например, инцидент в Северной Дакоте - уже двенадцатая по счету подобная авария. С чем связаны подобные происшествия и почему они стали происходить очень часто, неизвестно. Но если бы у американской администрации были бы основания подозревать Россию или Китай, или иные внешние силы, претензии были бы уже заявлены.

В любом случае, регулярные аварии на американской железной дороге свидетельствуют, что в сфере управления путями сообщений в США дела складываются не очень хорошо. Судя по всему, технический надзор за состоянием железнодорожных путей и подвижных составов оставляет желать лучшего. Пока нет никаких оснований считать, что эти инциденты прекратятся.
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37 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:30
    +5
    Белорусские партизаны... наверное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:32
      +10
      Это карма. за все амерские пакости и гадости которые они творят в мире.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:05
        +1
        И эта страна была на Луне?знаю что коментарий короткий.
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:33
      +4
      Петров с Бошировым через недостроенную стену Трампа перелезли. Отрываются.
    3. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:35
      +9
      Цитата: Смею_заметить_
      Белорусские партизаны... наверное.

      Нее, просто министром, ж/д транспорта, там сегодня Пит Бутиджич. Он ничего не понимает в управлении железными дорогами, главное его достоинство то, что он открытый гей. Сегодня это важнее.
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:10
      0
      Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно feel
    5. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:40
      +1
      Я давно говорил, что эффективный менеджер сильно опаснее любого диверсанта! good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:32
    +6
    В тот же день с рельс сошёл состав с железной рудой.Это уже рутина для США .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:22
      0
      ну я же говорю - карма. бумеранг возвращается. нельзя гадить всем и не получить обратку. Господь наказывает за гадливость.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 08:32
    +1
    Батька шибко осерчал походу feel гипотеза
  4. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:37
    +3
    Стопудово автоперевозчики. Конкурентная борьба. Злобный оскал капитализма.
  5. Магог_
    Магог_ Сегодня, 08:37
    -7
    Бидону остаётся сообщить, что это результат "террористической рельсовой войны Путина и Си", и следует ответить действиями украинских "партизан" на просторах РЖД...
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:42
      0
      В Википедии уже есть статья о "Рельсовой войне" Украины против России... Так что вопрос "Кто первый начал?" не стоит wink
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:37
    +1
    Мне вот интересно, это только в последнее время с поездами проблемы или просто писать больше стали?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:42
      +3
      Они раньше с рельс сходили,но сейчас намного чаще.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:59
        -5
        То есть всё-таки наши работают? Это внушает сдержанный оптимизм.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:39
    +2
    "«Рельсовая война», кодовое наименование операции советских партизан во время Великой Отечественной войны, проведённой в августе – сентябре 1943 года на оккупированной территории западных областей РСФСР, Белоруссии и Украины..."(с) sad Ассоциации не сказать, что бы не приятные. Не всё коту масленица, пусть похлебают и другого большой ложкой.
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:40
    +3
    Такое впечатление по новостям,что в США, началась "Рельсовая война"
    1. HAM
      HAM Сегодня, 08:47
      +3
      Да,не надо никакой "рельсовой войны"--америкосы сами хорошо справляются.....
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:31
        +1
        ну если они ЛГБТшников еще и в атомную энергетику поставят по принципу выбора толерантность в первую очередь а не профессионализм - то и там капец начнется.

        зы пилота они одного именно так и пропустили по таким принципам - финалом была авиакатастрофа.
  9. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:42
    +3
    Вот почему то совсем не жалко... побольше такого+торнадо wassat . Где-то читал,что штаты погрязнут в катаклизмах уже в этом году... устала земля от них
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:43
    +1
    Пусть ищут у себя Петрова и Баширова. Больше некому. Они такие специалисты в этом.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:44
    +2
    Пока страховые компании не начнут криком кричать ,ни чего не изменится.Пока они в прибыли.
  12. Sith
    Sith Сегодня, 08:47
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Пока страховые компании не начнут криком кричать ,ни чего не изменится.Пока они в прибыли.

    Это же капитализм ... там очень хитро дробят страховые компании и их принадлежность
    Чтобы в случае мощного страхового случая ... сложилась только самая маленькая
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:04
      +2
      Лет 10 назад была ЖД катастрофа в США ,с рельс сошёл состав с автомобилями премиум класса Мерседес и БМВ ,так эти изверги ,вилочными погрузчиками машины грузили в вагоны для перевозки руды,навалом.Некоторые машины можно было только помыть и в салон на продажу.Сердце кровью обливалось hi
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:13
        0
        Цитата: tralflot1832
        Лет 10 назад была ЖД катастрофа в США ,с рельс сошёл состав с автомобилями премиум класса Мерседес и БМВ

        Вот украинцев там не было! Они бы не дали пропасть "материалу"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:20
          0
          Да по барабану про украинцев,меня там не было. laughing hi
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    +2
    Ж/д катастрофы в Сша стали, как утренний кофе - взбадривают пожарных и аварийные службы.
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    +2
    С чем связаны подобные происшествия и почему они стали происходить очень часто, неизвестно.
    Изношенность ЖД линий, и инфраструктуры. Отсутствие бабла на все переделки. ПОДЕЛОМ!!!
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:56
    +3
    В любом случае, регулярные аварии на американской железной дороге свидетельствуют, что в сфере управления путями сообщений в США дела складываются не очень хорошо.
    Всё просто. В США ж/д сообщение и инфраструктура организованы на уровне банановых республик, если утрировать(да и то самую малость). По этой части для них до российского уровня как до Луны.
  16. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 08:56
    +1
    тэк-с, железка полосатых рассыпается. потом наверное - шоссейные дороги, ВПП в аэропортах...
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:01
    +1
    ЖД колею то изначально пошире надо было принимать. + эффективные менеджеры экономят на обслуживании. Вот и результат.
  18. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 09:01
    +4
    Если не ошибаюсь "железка" у СШП частная, а после заката жд перевозок вызванного в 50-60-х годах прошлого века тем, что было создана федеральная сеть автодорог (+поголовное оснащение граждан автотранспортом), если не убыточная то малоприбыльная, по этому собственники и экономят на всем чтобы лишнюю копеечку себе в карман положить, а значит плохое обслуживание путей и подвижного состава.
    Очередное доказательство того что частник эффективнее государства только в ярко вырожденных прибыльных областях, как только сектор экономики становиться не прибыльным или дотационным - госплан рулит.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 09:38
      0
      Так и у нас она уже давно вся частная! У РЖД по факту кроме рельс больше ничего не осталось. Грузоперевозки все "попилили" между собой, идёт приватизация локомотивного парка.
      Вокзал принадлежит одним, охрана другим, кассы третьим, электричка четвертым, энергосети пятым, сам путь шестым, обслуживают электричку седьмые! Это же такой распил бабла, что Остап Бендер рыдает от зависти!
      МПС давно разрушено, а РЖД как единый организм распродали.
      Что касается зарплаты и режима работы рядовых сотрудников - это даже не смешно, крепостное право.
  19. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:01
    +2
    Последнее время из США регулярно идут новости "рельсовой войны"
  20. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 09:26
    0
    Америка с середины семидесятых, после отвязки доллара от золота, окончательна перешла от мирового промышленного центра к мировому центру финансовых услуг. Инвестиции в промышленную инфраструктуру сократились в разы, а с наступившими сейчас мировыми событиями, им срочно потребовалось её восстановить, нагрузки на промышленный сектор резко возросли, вот и сходят с рельсов поезда, взрываются заводы по переработке СПГ, так же были аварии на химических предприятиях, пожары на судоремонтных верфях. У на то же был такой момент после девяностых в первой половине двухтысячных.
  21. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:10
    0
    Вот более показательное фото.

    Очень хорошо видно, что такое железная дорога в США.
    Невзирая на внушительный километраж, железка в США на уровне наших подъездных путей.
    Тёплый климат и малая тонажность поездов во время строительства путей сыграли злую шутку.