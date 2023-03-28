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В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

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В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

Как пишет американская газета The Hill, нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Государственному департаменту необходимо провести работу по лишению Китая статуса развивающейся страны в сфере деятельности международных организаций.


Законопроект поддержало 415 членов Палаты представителей.

Издание отмечает, что государственному секретарю предписывается работать над изменением статуса Китая.

Всем уже давно ясно, что КНР ушел очень далеко в своем развитии и давно уже фактически не относится к развивающимся странам. В Вашингтоне таким образом, не желая того, признали достижения Китая, так как законопроект предусматривает, что уровень КНР в международных организациях повышается – вместо развивающейся страны КНР хотят дать один из трех статусов: с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны.

Однако очевидно, что этот законопроект разрабатывался не для того, чтобы угодить Пекину, а наоборот - сделать ему очередную политическую пакость, лишив его дополнительных преференций из-за статуса развивающейся страны. За этим должен следить госсекретарь США.

Вряд ли мощная китайская экономика особо пострадает от того, что недополучила западные подачки. В конечном итоге, такая работа может бумерангом ударить по самим США, когда в мире реально оценят американскую экономику с учётом её 31,5-триллионов долга и реальное отношение США к международным организациям.
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Использованы фотографии:
Википедия/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitol derivative work: O.J.
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:40
    +1
    Вот что за нация такая - пен до сы. Все время кого-то и чего-то лишить хотят........ )))
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:53
      +2
      В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны
      я вместе с китайцами так хохотался...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 09:58
        0
        В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

        Представляю, как над этим с сарказмом смеялись в КНР!
        Не надо бы выжившему из ума Вашингтону дразнить потомков Китайского Дракона!
        Добром для самих американцев это не кончится.

    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 10:03
      +1
      Вот что за нация такая - пен до сы. Все время кого-то и чего-то лишить хотят........ )))
      Так потому что сами потомки лишенцев и грабителей. Яблочко от яблони...
    3. nin
      nin Сегодня, 10:16
      0
      Все время кого-то и чего-то лишить хотят

      а если и дадут чего, то с возвратом в тройном размере..
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Nexcom
      Вот что за нация такая -

      С миру по человеку, Америка нация.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:43
    +4
    Пока в США такие идиоты у власти, надо этим пользоваться.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:51
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Пока в США такие идиоты у власти, надо этим пользоваться.

      Они не идиоты- ставки таможенных пошлин для "развивающихся стран" от 0.25 до 0.75 Базовой ставки на разные группы товаров.
      Тоесть сейчас Конгресс выйдет на ВТО с предложением о выводе Китая из под низких экспортно- импортных пошлин.И все их поддержат- бабло лишнее в их бюджет.
      Китай лишиться части реальных преференцию+ снижение обьемов внешней торговли. Это деньги и нехилые- США нанесут удар поддых Китаю.

      З.ы. мы применяем Базовые ставки к Китаю года с 1998 - он у нас давно не "развивающийся"
  3. aars
    aars Сегодня, 09:45
    +1
    Смешно это уже - мастерская мира и якобы т.н. "развивающаяся страна" laughing laughing laughing
    1. nin
      nin Сегодня, 10:19
      0
      мастерская мира и якобы т.н. "развивающаяся страна"

      если вдуматься в смысл слов, то именно развивающаяся страна, а не стагнирующая, как западные страны
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:45
    +1
    Лишили статуса и повысили рейтинг, поставив их экономику на один уровень со своей..... Брешут как всегда, походу обогнали их в гонке на пару корпусов.... вот и занижают....
    1. nin
      nin Сегодня, 10:21
      0
      повысили рейтинг, поставив их экономику на один уровень со своей

      поставив экономику Китая на один уровень со своей, не повысили рейтинг, а понизили..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:46
    -1
    Вряд ли мощная китайская экономика особо пострадает от того, что недополучила западные подачки. В конечном итоге, такая работа может бумерангом ударить по самим США, когда в мире реально оценят американскую экономику с учётом её 31,5-триллионов долга и реальное отношение США к международным организациям.
    . Вопрос... кому ты хотел навредить??? А стоит ли, а сможешь ли?
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:47
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Пока в США такие идиоты у власти, надо этим пользоваться.

    США всё разрушит сам ... главное не мешать и чуть чуть подигрывать)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:55
      0
      Полностью согласен ,они исключительные как канадские профессионалы в 1972 году.
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:48
    +6
    Всем уже давно ясно, что КНР ушел очень далеко в своем развитии и давно уже фактически не относится к развивающимся странам.

    КНР - Супердержава, потому что в отличие от России никогда не отрекалась от идеологии и политики В. И. Ленина и И. В. Сталина - в Китае не закрывают фанерными щитами портреты Ленина и Сталина во время парадов НОАК, государственных праздников, в Китае в отличие от РФ, не стыдятся своей истории и СССР.



    1. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 10:14
      0
      Я не в теме. А что за парады проводят в Китае и почему не них фотографии советских вождей - Сталина и Ленина?
  8. Талисман
    Талисман Сегодня, 09:52
    0
    "Решалы" ))) Уже слов нет, одни слюни остались и те пересохли )
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:57
    0
    Диалог переходит в прямую конфронтацию
    Чем ответит Китай?
    И вообще, ответит ли?
    И ещё больше интересует: такие шаги от Штатов ещё больше сблизят нас с Китаем, или Китай будет и дальше осторожничать, и проявлять дружбу в основном в торговой плоскости?
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 09:59
    +2
    Надо лишить США статуса мировой державы , в пользу формулировки загнивающая дефолтная богомерзкая страна am
  11. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:02
    +1
    Всем уже давно ясно, что КНР ушел очень далеко в своем развитии и давно уже фактически не относится к развивающимся странам.
    А какой он, Китай? Не развивается чтоль? Уж явно не стагнирующий, как Европа и США.
    Им вообще надо эксклюзивный статус присваивать - "бурно развивающаяся". Уж какой десяток лет подряд.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:05
    0
    Хотят показать, что они ещё чем то управляют...
    Хорошо, пусть показывают места своего влияния, чтобы можно принять контрмеры.
    А вообще, мы почему-то играем в игру придуманную США и по их правилам, может имеет смысл забить на них и придумать новую игру - мирового порядка, а если они не захотят играть в неё с нами, то пусть сидят в своей песочнице?
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:17
    0
    согласно которому Государственному департаменту необходимо провести работу по лишению Китая статуса развивающейся страны в сфере деятельности международных организаций.

    Ну тогда в пику США, Китай может внести законопроект "по изменению статуса США, в развивающую страну ".
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:20
    0
    За "выдающиеся" заслуги, наглость, подлость, кровожадность, лживость и вороватость присвоить США статус загнивающей страны! Аминь.