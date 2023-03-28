В США решили лишить КНР статуса развивающейся страны

Как пишет американская газета The Hill, нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Государственному департаменту необходимо провести работу по лишению Китая статуса развивающейся страны в сфере деятельности международных организаций.Законопроект поддержало 415 членов Палаты представителей.Издание отмечает, что государственному секретарю предписывается работать над изменением статуса Китая.Всем уже давно ясно, что КНР ушел очень далеко в своем развитии и давно уже фактически не относится к развивающимся странам. В Вашингтоне таким образом, не желая того, признали достижения Китая, так как законопроект предусматривает, что уровень КНР в международных организациях повышается – вместо развивающейся страны КНР хотят дать один из трех статусов: с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны.Однако очевидно, что этот законопроект разрабатывался не для того, чтобы угодить Пекину, а наоборот - сделать ему очередную политическую пакость, лишив его дополнительных преференций из-за статуса развивающейся страны. За этим должен следить госсекретарь США.Вряд ли мощная китайская экономика особо пострадает от того, что недополучила западные подачки. В конечном итоге, такая работа может бумерангом ударить по самим США, когда в мире реально оценят американскую экономику с учётом её 31,5-триллионов долга и реальное отношение США к международным организациям.