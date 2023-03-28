Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции на Центральном рынке Артёмовска, сорвав попытки ВСУ превратить эту территорию в «неприступный» укрепрайон

Подтверждается информация о том, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» успешно действуют уже в центральной части Артёмовска. Курирующий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил здание перешедшей под контроль российских сил здание школы №5 Артёмовска. Школа находится в непосредственной близости от Бахмутского автовокзала и менее чем в 300 м (по прямой) от здания районной администрации.Стало известно о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции и на Центральном городском рынке, что сорвало попытку противника превратить территорию рынка в неприступный укрепрайон, откуда можно было бы полностью контролировать центральную часть города – в районе площади Свободы, где располагается здание местного горсовета.Боевые действия идут в районе улицы Мира, проходящей непосредственно через центр Артёмовска.Сам ход боевых действий и места наиболее активных боестолкновений свидетельствуют о том, что группировка противника в Артёмовске разрезана на несколько частей, отдельные из которых потеряли возможность транспортной коммуникации друг с другом. Соответственно, для ряда подразделений ВСУ крайне осложнилось снабжение. Им приходится малыми группами перемещаться от одной улице к другой, чтобы выйти на связь со своими основными силами и чтобы получить картину того, что вообще происходит в городе и где именно нужно держать оборону.