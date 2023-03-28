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Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции на Центральном рынке Артёмовска, сорвав попытки ВСУ превратить эту территорию в «неприступный» укрепрайон

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Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции на Центральном рынке Артёмовска, сорвав попытки ВСУ превратить эту территорию в «неприступный» укрепрайон

Подтверждается информация о том, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» успешно действуют уже в центральной части Артёмовска. Курирующий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил здание перешедшей под контроль российских сил здание школы №5 Артёмовска. Школа находится в непосредственной близости от Бахмутского автовокзала и менее чем в 300 м (по прямой) от здания районной администрации.


Стало известно о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции и на Центральном городском рынке, что сорвало попытку противника превратить территорию рынка в неприступный укрепрайон, откуда можно было бы полностью контролировать центральную часть города – в районе площади Свободы, где располагается здание местного горсовета.



Боевые действия идут в районе улицы Мира, проходящей непосредственно через центр Артёмовска.

Сам ход боевых действий и места наиболее активных боестолкновений свидетельствуют о том, что группировка противника в Артёмовске разрезана на несколько частей, отдельные из которых потеряли возможность транспортной коммуникации друг с другом. Соответственно, для ряда подразделений ВСУ крайне осложнилось снабжение. Им приходится малыми группами перемещаться от одной улице к другой, чтобы выйти на связь со своими основными силами и чтобы получить картину того, что вообще происходит в городе и где именно нужно держать оборону.
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6 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
    +5
    Соответственно, для ряда подразделений ВСУ крайне осложнилось снабжение.
    Душат супостата оркестранты! good Идут, по Артемовску, как катком асфальтовым, медленно, но наверняка! good
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:16
    +1
    приходится малыми группами перемещаться от одной улице к другой, чтобы выйти на связь со своими основными силами и чтобы получить картину того, что вообще происходит в городе и где именно нужно держать оборону.

    Связь! Связь! Опять связисты виноваты! )))
    1. Илия
      Илия Сегодня, 09:19
      +1

      Егоза (Елена)
      Сегодня, 09:16
      ...Связь! Связь! Опять связисты виноваты! )))
      Когда у нацистов идёт всё не так, то как и танцору - всегда что то мешает.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:26
      +1
      Опять связисты виноваты!
      Я сам такой, связист...И помню старую присказку: Артиллерия бог войны, пехота царица полей... Ну, а связь? А связь всегда подведёт...Но сигнальные костры и флотский семафор у нас не отнять! laughing
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 09:42
        0
        кто е...дерется в дождь и в грязь? Наша доблестная связь. Года идут, но ничего не меняется. Замёрзли радиоволны. Уж очень холодно у нас.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:46
    0
    Вагнер безусловно молодцы, при этом общий замысел ГШ неясен. Такими темпами мы будем лет 10 укрепы брать, или думают с.а.л.о.р.е.й.х обескровить? Так ведь и наша армия стачивается, это видно по динамике. Будем сидеть в обороне с тем что есть избегая разговоров о мобилизации? Проблема с толковыми командирами, как под Угледаром - отдельный вопрос. Тема разрушения логистики по прежнему висит в воздухе. Нужны радикальные меры, в этом смысле разговоры о северокорейском ветре, если серьезные, очень кстати.