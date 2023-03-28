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Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

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Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая. Об этом рассказал в своем видеоблоге российский военкор Александр Сладков.


КНДР полностью на стороне России в этом конфликте и готова присоединиться к спецоперации, направив своих военнослужащих для участия в боевых действиях. По словам Сладкова, к российским войскам готовы присоединится не менее 500 тысяч северокорейских военных, в Пхеньяне уже все решено. Однако, как утверждается, КНДР ждет разрешения от Китая, который является главным стратегическим партнером Северной Кореи.

В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединится к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок. Кроме того, Минобороны КНДР готово отправить и кадровых военных. По словам Ким Ё Чжон - сестры Ким Чен Ына, Северная Корея и Россия "находятся в одной лодке".

Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом… это руководитель организации ветеранов Корейской войны. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки"

- заявил Сладков добавив, что Китай должен дать КНДР "добро" на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников.

Информация о том, что Северная Корея не прочь присоединится к России в конфликте на Украине, появлялась и ранее. Думается, знают об этом и в Кремле и в Генштабе ВС России, но пока этой помощью пользоваться не будут. А вот в случае открытого вступления в конфликт США и НАТО, такая помощь нам не помешает.

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74 комментария
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 09:12
    -10
    В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединится к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок.
    Им много не надо - дать одежду, накормить рисом с соевой приправой, автомат и три магазина. good Да, и по два шомпола - они мастаки ими колоть.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:16
      +3
      Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине
      Сегодня, 09:09
      Сладков напалмом ..опять.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:23
        -7
        Свистит как дышит !

        Чем курьезнее ложь, тем в нее больше поверят...


        ------------------------

        короткое сообщение - админы - в русском языке и одно слово может быть предложением!! не обедняйте его запретами!!!
      2. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Сегодня, 09:23
        +1
        Что то слабо верится,да и источник так себе,сейчас время это жизни парней,но тут придётся подождать подтверждений посерьёзнее...
        1. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 09:26
          0
          Да и "добро от Китая" явление сомнительное,с 16 века ничего у них там не меняется... request
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:21
      +2
      Я бы им ещё и на свининку скинулся. Помимо риса.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 09:38
        -8
        Насчёт свининки вы погорячились, у нас её не особо много. Редко когда она в свиной тушенке попадается, обычно банки набивают всем чем угодно но не свининой. Это только в лукавых цифирках отчетов и в телевизоре у нас сельское хозяйство колосится, а по многим позициям пшик в реале. Если с полок убрать всю сою и пальму то совсем пусто будет.
        1. Furious Bambr
          Furious Bambr Сегодня, 09:49
          +7
          Уважаемый, так вы покупайте тушёнку по адекватной цене, а не по 100 рублей
          1. Николай310
            Николай310 Сегодня, 09:57
            0
            Так может тогда и суррогаты по 100р не стоит производить? Ах да,для этого же чинушам работаиь надо,следить и проверять...а им в таком случае времени не останется ногти красить и косынки раскладывать...

            Государство нормальное должно за качеством следить...а у нас "невидимая рука рынка"...
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 10:11
              +1
              Что покупают, то и производят. Неожиданно, правда?
          2. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 10:21
            0
            Согласен. Выбор тушёнки- большой. Но со срочной, люблю советскую- в банке помасленной. Штык- ножом откроешь. На хлеб намажешь и кайф! Куда там Макдональсам и всяким пиццам!))
        2. flint
          flint Сегодня, 09:50
          +2
          Ну если вы потребляете тушенку за 100 рублей, то надо быть очень наивным ожидая там увидеть мясо. Покупайте тушенку от 200 и будет там весьма удобоваримый продукт - и свинина и говядина. Так что на счет "пшика и всё пусто" это ерунда.
          1. Лоцман
            Лоцман Сегодня, 10:00
            -2
            Да всякую покупаю и всегда лотерея получается. С говядиной тушеной ещё хуже. Недавно Грудинин в думе выступал, разнес все оф. лукавые цифири по мясу, можно в ютубе поискать эту жесть. Ах да, он клубничный мулиардер со счетами в западных банках, он фсе врёт)))
            1. слава1974
              слава1974 Сегодня, 10:03
              -2
              Недавно Грудинин в думе выступал, разнес все оф. лукавые цифири

              Недавно ,это уже несколько лет назад.Если дальше отмотать ,так еще Ленин говорил ,что капиталисты кормят народ суррогатными продуктами ,чтобы заработать больше.Ничего в капитализме за 100 лет не изменилось.
            2. flint
              flint Сегодня, 10:15
              0
              Не знаю как со всякой, я покупаю Ростовскую тушенку "Атрус", там всегда только говядина и свинина и никакого мусора.
        3. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 10:07
          +3
          да хватит уж свистеть. у нас все полки в мясных отделах её завалены- свининой. дешевле курицы.
          жаль фото в тлф удалил. от 199 руб до 332 за кг- на любой выбор. говядина да - дорогая. курица, если целиком- от 150 до 200. а по частям: копыта, печень, крылья и прочая разделка- 225 и более.
          1. Лоцман
            Лоцман Сегодня, 10:18
            0
            Где это у вас, в Москве или Питере или ещё какой мегаполис? Небось белорусы
            свининой и говядиной снабжают или вам пофигу кто старается, лишь бы есть?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:57
      +2
      Цитата: Илия
      Им много не надо - дать одежду, накормить рисом с соевой приправой, автомат и три магазина.

      Не нужно так, корейцы очень прекрасный народ.
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:14
    +11
    Сами разговоры об этом уже исключительно полезны. Особенно для соседей Украины. Таким как Польша, Чехия, Румыния и Молдова. Да и немцам со шпротами крайне неуютно. Особого гуманизма от корейцев ждать не придётся. И ожесточенность у тех будет фанатичной. В такой случаи обострять ситуацию будет Европе сыкотно.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:26
      +7
      В КНДР срочная служба 20 лет, так что добровольцы будут весьма подготовленные
    2. bambr731
      bambr731 Сегодня, 09:28
      +3
      Полностью согласен. Северокорейцы - ребята не из пионерской зорьки
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:07
      +1
      Причём тут Румыния и мифические добровольцы с КНДР? Лишь чего сказать в порыве урапатриотизма...один чушь порет,а другие радостно визжат...

      Помнится,год назад подобные вам Варшаву,Вашингтон и Лондон сами грозились взять...теперь уже корейцы понадобились,которые в вашей фантазии почему-то должны воевать с Латвией и Эстонией...

      Кстати,если корейская армия на фронт все-таки попадет,стыдно за вторую чего-то там в мире не будет???

      И второе,правильно ли я понимаю,что взять Ригу,Таллин и Вильнюс РА не в состоянии и ей для этого нужна армия крошечной КНДР,над которой ржали 30 лет и которую правительство Путина регулярно обкладывала санкциями по наущению "уважаемых западных партнёров"?

      Да и вообще,как так получилось,что крошечная страна,десятилетиями находящаяся под санкциями,якобы пугает Польшу,если эта Польша откровенно не боится огромной России?

      Вы в своих урапатриотических восторгах даже не понимаете на какое дно свалили Россию...

      Ах да,вы же ещё не начинали...только с чего взяли,что КНДР за вас начнёт???
      Не пора ли с планеты розовых пони вернуться на грешную Землю???
  3. Jyt
    Jyt Сегодня, 09:14
    -9
    Путину не выгодно присутствие войск КНДР на территории СВО потому что вместе с войсками начнётся импорт революции ,что смертельно для Ельцинского буржуйского режима.
    1. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 09:18
      +2
      Пургу не неси какой импорт революции. Если только в Сев.Корею. А вам ботам это сложно понять,у вас шаблон в голове.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:17
        0
        Если в Сев.Корею зайдет революция,ну или путинская "стабильность",то это страны просто не станет. Она до сих пор существует только благодаря идеологии...в случае захода туда идеологии "эффективных потребителей" юг очень быстро поглотит Север...ибо потребление на Юге гораздо на более высоком уровне.

        Импорт же Революции Путину тоже не грозит...КНДР и Китаю этого не надо. Корейцы маленькие,а Китаю выгоднее иметь Россию в качестве полуколонии с дешевыми ресурсами. Что сейчас и происходит. Им сильная Россия,которая будет датировать дешёвым газом русскую экономику,а не китайскую не нужна...

        Как не нужна она была и Европе...
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:20
      +4
      Если кому на территории СВО и бояться корейцев, так это только собакам. А Ельцин, если Вы не в курсе, давно умер. Говорят, ещё в 1996 году.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:44
        +2
        А Ельцин, если Вы не в курсе, давно умер. Говорят, ещё в 1996 году.
        Дальше страной правила голограмма, но и она устала и ушла через 4 года. Как ловко у неё получалось мочиться на шасси американского джета и дирижировать немецким военным оркестром. Однако вылезти из самолёта в Ирландии для встречи с Премьером, яркости и контрастности уже не хватило, помутнело где-то... lol
        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:13
          0
          Клевещут, что помер в Германии во время коронарного шунтирования. Шрёдер, естественно, в курсе. Чтобы помалкивал - получил известную должность.
          Перед камерой ходил двойник. А кто правил - один аллах знает. Скорее всего - группа товарищей.
          Сами понимаете, я со свечкой не стоял. Секретные протоколы не просите. Но есть косвенные доказательства.
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:16
        0
        Ельцин умер,но его дело живет. Не напомните,главный ельцинский реформатор,он же ржавый Толик,у Путина до 2022го года в около государственных структурах не работал? Кстати,как там РосНано? Много нанодронов разработано? А реформа РАО ЕЭС как? Закончилась наверно не Саяно-Шушенской аварией,а тем,что обещал Ржавый? Т.е. конкуренцией и снижением цен...

        Ельцин хоть на Субика иногда ответственность перекладывал и виноватить пытался...а мистер Пу что? Хотя если вспомнить,что именно Чубайс вытащил кое-кого из уголовного дела за делишки банды Сосчака,то становится понятна неприкосновенность Ржавого в годы стабильности и мнимого вставания с колен...
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:35
      +3
      Путину не выгодно присутствие войск КНДР на территории СВО потому что вместе с войсками начнётся импорт революции ,что смертельно для Ельцинского буржуйского режима.

      Последнее что нужно КНДР - импорт революции и дестабилизация в РФ. У них и так потенциальных партнеров немного, а вот польза от союза очевидна.
    4. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:50
      +2
      Скорее не выгодно то,что тогда воевать по настоящему придется,а не договорняки и торговлю устраивать,а Кремлю этого не надо.
    5. flint
      flint Сегодня, 09:54
      0
      Думаю что наличие 500-тысячного контингента корейцев будет смертельно для бандеровского режима кровавого клоуна.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:02
        -1
        Цитата: flint
        наличие 500-тысячного контингента корейцев будет смертельно для бандеровского режима кровавого клоуна.

        Польша сразу рот прикроет, как бандеровский режим.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:14
    +1
    Сладков ,скорее это по приколу это сказал,как вы представляете взаимодействие на поле боя корейцев с нами? bully
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 09:16
      +1
      ВЫ имеете ввиду языковой барьер.........?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:26
        -1
        Конечно,а вы о чём подумали? hi И вообще Сладков решил отдохнуть перед камерой от передовой.Перед 1 апреля разминается.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:51
        +1
        ВЫ имеете ввиду языковой барьер.........?
        А наши российские корейцы языка не знают? Тогда будем использовать переводчик Гугла на смартфонах. wink
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:03
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          ВЫ имеете ввиду языковой барьер.........?
          А наши российские корейцы языка не знают?

          В Северной Корее много тех, кто хорошо говорит по русски.
    2. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:18
      +2
      О взаимодействии пусть Герасимов в Генштабе думает; нам же лишние штыки не помешают.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 09:24
        -2
        В бою наши и украинцы зачастую путают друг с другом, а тут корейцы. Бедлам и неразбериха. Да и главный в Северной Корее это Китай.
        1. Sovpadenie
          Sovpadenie Сегодня, 09:35
          +1
          Вы считаете, что сложно будет отличить корейца от украинца?
    3. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 09:22
      +11
      ну им дадут участок, пусть кошмарят западенцев, пусть поляки с корейцами во Львове воюют в свое удовольствие. У корейцев путёвка в Европу, возможность показать европейцам и американцам Корейскую мать и политическая, экономическая, финансовая поддержка КНДР со стороны России. Круто ли? Круто) Это я просто фантазирую :D
    4. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:24
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Сладков ,скорее это по приколу это сказал,как вы представляете взаимодействие на поле боя корейцев с нами? bully

      а как в 404й со всего света шваль взаимодействует ?
    5. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:37
      +5
      Сладков ,скорее это по приколу это сказал,как вы представляете взаимодействие на поле боя корейцев с нами?

      Почему нет? В Корее и Вьетнаме как-то справлялись, другое дело, что новость слишком хороша, чтобы в нее сразу верить
    6. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сладков ,скорее это по приколу это сказал,как вы представляете взаимодействие на поле боя корейцев с нами? bully

      Андрей, так же как и в Испании, Китае, Корее, Вьетнаме...Русский язык конечно трудный, но когда надо, учится быстро. У меня в магазине даже негры,курсанты Академии РХБЗ разговаривают на русском.
  5. vbi007
    vbi007 Сегодня, 09:16
    +6
    Ну ежели северо корейцы хотят потренировать свой спецназ и вооруженные силы, так вперед. Пора отрабатывать помощь СССР в борьбе против европеидов и США в годы войны. Лучшая академия - это учёба на полях сражений.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:28
      0
      КНДР есть где тренировать свой спецназ,самый многочисленный в мире и самый " обезбашенный".
  6. Diger
    Diger Сегодня, 09:16
    +1
    заявил Сладков добавив, что Китай должен дать КНДР "добро"

    -бенефициар этого конфликта?
    А Сладков, в последнее время, в угаре.Интересно он сможет по «рейтингу» догнать Дмитрия Анатольевича ?
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:18
    -2
    Дичь какая-то..в любом случае Китай никаких согласий не даст, так что обычный треп
  8. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 09:21
    0
    Вы писать сначала научитесь, а потом выкладывайте что-то, честное слово. И редакторы хороши, уж заголовки-то можно прочитывать.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 09:22
    +5
    около 800 тысяч заявок.

    Зачем нам Корейцы, у нас ещё тысячи Сирийцев которые Шойгу обещал не отвоевали)
    А так это Влажные мечты Сладкова, никто за нас воевать не пойдет, тем более видя ситуацию на фронте и отсутствие мобилизации и отношение к конфликту со стороны кремля.
    1. B44
      B44 Сегодня, 09:32
      -9
      Сирийцы далеко, я их понимаю, а где фантастические кадыровцы? Эти великолепные видео, где они штурмуют пустующие дома далеко за линией фронта, вселили в меня надежду, не говоря уже об заверениях их начальника, что он возьмет Киев за 2 дня. Кто-нибудь слышал об успехах этих великих воинов в последнее время? Они даже не размещают видео в социальных сетях.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:15
      0
      Вот вам всем мобилизация сдалась. По мне, так лучше бесконечно воевать с Украиной в режиме как до частичной мобилизации, чем пытаться победить, призывая призывая людей.
  10. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:25
    -3
    Северокорейцы живут в своей реальности и отправлять куда то массу людей не станут.
    Но звучит прикольно.
  11. Комментарий был удален.
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:28
    0
    все это хорошо, но не реально. Считал раньше Сваткова серьёзным человеком
  13. Arnok
    Arnok Сегодня, 09:29
    0
    Видимо товарищ Ким позвонил "российскому военкору" и попросил, чтобы передал...
  14. Snay
    Snay Сегодня, 09:31
    +4
    500 тыс. Это как раз столько не хватает кремлю..Если всерьез- надо брать!
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 09:57
      0
      И отдать им Львовскую, Ивано-Франковскую Винницкую области в аренду на 49 лет. Чтобы было где продовольствие выращивать для КНДР wassat
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:33
    -2
    А у этих ребят есть боевой опыт? После войны 1953-го года? Насколько помню, кроме, как развитие технологий, ничем особым они не проявляли себя. Вроде бы гиперзвук у них есть... но это немного не то, что нам сейчас от них понадобилось бы
    В общем, кроме каких-то фантастических рассказов, о том, как там сурово готовят спецназ, о них ничего толком неизвестно. Очень закрытая армия. Как и вся страна, в целом
  16. Станислав_Шишкин
    Станислав_Шишкин Сегодня, 09:36
    +2
    Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая.
    И в случае одобрения Китаем решать в Кремле будут. Если решение будет положительным, то Украине точно не позавидуешь
    Украина громко плачет
    - Потеряла всех, кто скачет,
    Гривну, землю, лес и газ,
    Севастополь, Крым, Донбасс ,
    Совесть, честь, друзей, активы,
    Урожай и перспективы,
    Еврозону, членство в НАТО...
    - Скоро трибунал, ребята.
  17. ВячеSeymour
    ВячеSeymour Сегодня, 09:37
    -1
    И чё только в голову не взбредёт , лишь бы самому в окопах не сидеть ...
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:39
    +1
    Если сказанное правда, то союз давно напрашивается, для общей пользы. Неясно зачем Китай тему тормозит.
  19. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:41
    0
    Готовы американцы развязать ядерную войну в Корее, с поводом или без?
  20. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:49
    0
    Не ну а что .... Раз пошла такая пьянка. Против нас каких чертей только нет . Почему бы и корейцам не повоевать за нас ? Раз Путин не может свою армию организовать и обеспечить победу , попросим помощи у соседей . Долг корейской войны платежом красен
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:54
    0
    Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине
    Интересно и прикольно!
    Даже первого апреля такое будут воспринимать очень по разному!!!
    На счёт боевой ценности.... а есть она и не малая! На счёт того, как бы это проверить... да фиг её знает, жираф большой и что ему там видится/кажется, поди догадайся.
  22. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 09:59
    -1
    Цитата: Лоцман
    Насчёт свининки вы погорячились, у нас её не особо много. Редко когда она в свиной тушенке попадается, обычно банки набивают всем чем угодно но не свининой. Это только в лукавых цифирках отчетов и в телевизоре у нас сельское хозяйство колосится, а по многим позициям пшик в реале. Если с полок убрать всю сою и пальму то совсем пусто будет.

    Не судите по своему хозяйству.
  23. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:00
    0
    Если информация публикуется, то значит это кому-то нужно. Думаю, что тысяч 200-300 "корейских строителей" будут явно не лишними. За месяц такие вопросы не решаются, даже если будет политическое решение и одобрение сторон. А в общем тема интересная.
  24. слава1974
    слава1974 Сегодня, 10:09
    0
    Уже год муссируется тема с добровольцами из разных стран, но наше руководство отказывается.
    Хотя в случае с корейцами ,я бы согласился.Хорошие ребята, могли бы прислать 1-2 дивизии ,чтобы получить боевой опыт, обкатать штаты и оружие ,подправить боевую подготовку.Как-никак самый крупный конфликт за последнее время ,много новшеств применяется.
  25. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:09
    0
    Даже если и отправят 500К, то просто экономика не выдержит снабжать столько народу, как и логистика. Они же не будут эшелоны с БК через всю Россию гнать, а нашего и нам то не сильно хватает.
  26. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:09
    0
    к российским войскам готовы присоединится не менее 500 тысяч северокорейских военных
    Вот это был бы "сюрприз" для "сплоченного, как никогда" Запада. А американцы у себя в туалете повесились бы от избытка злобы и понимания, что все усилия по поддержке Киева с целью измотать Россию пошли прахом.
  27. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:11
    0
    В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединится к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок.

    Брехливые собаки!
    Около 800 тыс. молодых жителей КНДР изъявили желание поступить на военную службу или вернуться на нее всего лишь за сутки в качестве проявления патриотической решимости "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей", а также объединить полуостров. Об этом в субботу сообщила газета Rodong Sinmun.
  28. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:11
    0
    Цитата: tralflot1832
    Сладков ,скорее это по приколу это сказал,как вы представляете взаимодействие на поле боя корейцев с нами? bully

    В принципе да по приколу , чтоб поглумиться над скакуасами , а взаимодействие да легко , выделить участок фронта , поставить боевую задачу и фсё, нужен один переводчик , для командира корейской группировки с ним и будет взаимодействие am
  29. Леонид Дымов
    Леонид Дымов Сегодня, 10:15
    0
    Российские корейцы - это трудолюбивые, законопослушные, патриотичные люди, которые легко ассимилируются с русскими. С корейцами никогда не было конфликтов на религиозной почве. Северную и Южную Корею необходимо принять в Евразийский Союз.
  30. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:17
    0
    Слабо верю я. Это не нужно даже самой КНДР. СВО далеко, можно дальше сидеть спокойно. Зачем лезть в чужую разборку?