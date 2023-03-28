Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом… это руководитель организации ветеранов Корейской войны. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки"

Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая. Об этом рассказал в своем видеоблоге российский военкор Александр Сладков.КНДР полностью на стороне России в этом конфликте и готова присоединиться к спецоперации, направив своих военнослужащих для участия в боевых действиях. По словам Сладкова, к российским войскам готовы присоединится не менее 500 тысяч северокорейских военных, в Пхеньяне уже все решено. Однако, как утверждается, КНДР ждет разрешения от Китая, который является главным стратегическим партнером Северной Кореи.В КНДР уже бросили клич для добровольцев, желающих присоединится к российской СВО, в первый же день было подано около 800 тысяч заявок. Кроме того, Минобороны КНДР готово отправить и кадровых военных. По словам Ким Ё Чжон - сестры Ким Чен Ына, Северная Корея и Россия "находятся в одной лодке".- заявил Сладков добавив, что Китай должен дать КНДР "добро" на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников.Информация о том, что Северная Корея не прочь присоединится к России в конфликте на Украине, появлялась и ранее. Думается, знают об этом и в Кремле и в Генштабе ВС России, но пока этой помощью пользоваться не будут. А вот в случае открытого вступления в конфликт США и НАТО, такая помощь нам не помешает.