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Директор турецкой компании показал фотографию нового боевого корабельного БПЛА TB-3 Bayraktar

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Директор турецкой компании показал фотографию нового боевого корабельного БПЛА TB-3 Bayraktar

Турция демонстрирует дальнейшие успехи в создании беспилотных летательных аппаратов различного назначения. 26 марта 2023 года технический директор Baykar Technologies Сельчук Байрактар впервые поделился фотографиями беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) ТБ-3 Bayraktar.


Как отметил топ-менеджер, в ближайшее время состоится первый полет нового беспилотного летательного аппарата. О беспилотнике известно, что он представляет собой корабельную версию знаменитого беспилотника TB-2. Использовать его планируется с борта флагманского корабля Военно-морских сил Турции TCG Anadolu, который планируется превратить в носитель беспилотных летательных аппаратов после разрыва соглашения с США по проекту F-35.

В начале 2021 года компания Baykar объявила, что работает над новой версией беспилотного аппарата, которая представляет собой улучшенный вариант беспилотника ТВ-2. Как утверждают в компании, Bayraktar TB3 станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным взлетать и приземляться с судов с короткой взлетно-посадочной полосой.

Официальная презентация беспилотника назначена на 27 апреля – 1 мая 2023 года. В эти дни на TEKNOFEST 2023, который пройдет в стамбульском аэропорту, выставят многие технологические новинки, среди которых будет и корабельный беспилотник. В отличие от ТВ-2, ТВ-3 имеет длину 8,35 м против 6,5 м, размах крыла 14 м, а не 12 м, максимальный вес 1450 кг против 700 кг. Также он может поднимать почти в два раза больше груза – 280 кг против 150 кг.

В интервью CNN Turk глава Агентства обороны Турции (SSB) Исмаил Демир назвал и примерные сроки введения беспилотника в эксплуатацию. Это произойдет уже в конце 2023 года, почеркнул Демир.
Использованы фотографии:
Selcuk Bayraktar
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7 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 09:16
    0
    26 марта 2023 года технический директор Baykar Technologies Сельчук Байрактар впервые поделился фотографиями беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) ТБ-3 Bayraktar.
    Разошелся зятёк Эрдогана! Худо-бедно БПЛА всё таки сделали рекламу в крайней. Денюжки потекли ему ручьём.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:17
    0
    За не имением палубного истребителя не так ещё раскорячешься,но против Греции сойдёт.Месность гористая,слепых зон много.
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:19
    +2
    Надо купить пару штук на пробу. Это будет полезно для троллинга укров, особенно тех, кто успел назвать новорожденных Байрактаром. wink
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:29
    0
    А двигатели чьи? Случайно не украинские Мотор Сич ??
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:45
      +2
      PD-170 от турецкой двигательной корпорации TEI.



      Он серийный и ставится на Анку-с.



      Просто для ТВ-2 он излишне мощен. Он под сотку разрабатывался.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:40
    +1
    Нам в Кронштадт нужно кого то переманить с Байрактара. Удивительно быстро и оперативно работают и решают все вопросы. Или потому, что там зять Эрдогана владелец?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      0
      Ну если бы у нас беспилотниками занимался зять хотя бы Мишустина - я думаю у нас их было бы завались....