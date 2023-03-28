Украинский аналитик задумался, нарушают ли поставки самолетов МиГ-29 ВСУ табу на передачу Киеву дальнобойного оружия

Нежелание стран Запада вступать на путь ядерной эскалации с Россией обусловливает многочисленные табу на передачу Украине дальнобойного оружия, в том числе и авиации. Украинский аналитик Богдан Бернацкий задумался, нарушают ли поставки самолетов МиГ-29 ВСУ табу на передачу Киеву дальнобойного оружия. Ведь пока у Киева нет авиации и дальнобойных ракет, он не может атаковать объекты в российском тылу.
Бернацкий отмечает, что под эскалацией Запад может подразумевать, во-первых, нанесение ударов по украинским атомным электростанциям, а во-вторых, не исключается и версия применения тактического ядерного оружия по территории Украины. Конечно, в европейских странах опасаются, что российское руководство может пойти на ядерную эскалацию. Однако Бернацкий пытается убедить западную публику, что это не так, и ядерное оружие Россия применять не будет. Против такого развития событий выступает даже Китай, являющийся ближайшим союзником России.
Соответственно, считает Бернацкий, необходимо передать Украине дальнобойное оружие. Это позволит реализовать более успешную военную стратегию, подчеркивает аналитик, отмечая, впрочем, что дальнобойные ракеты или дополнительные истребители не станут какой-то «вундерваффе» в конфликте с Россией.
Кроме того, он допускает нанесение удара по Крымскому мосту с последующей паникой на Крымском полуострове. Также Бернацкий намекает на возможность нанесения ударов по военным аэродромам в глубине российской территории.
Недавно объявленная передача МиГ-29 словаками (13 истребителей) и поляками (4 истребителя) открывает новую главу военной помощи Украине, считает Бернацкий. Он называет это решение новаторским и отмечает, что после передачи этих истребителей может наступить и черед американских самолетов F-16.
Отметим, что Российская Федерация регулярно критикует отправку вооружений и военной техники странами Запада на Украину, подчеркивая, что такие действия способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта и не приближают его урегулирование.