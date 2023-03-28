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Украинский аналитик задумался, нарушают ли поставки самолетов МиГ-29 ВСУ табу на передачу Киеву дальнобойного оружия

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Украинский аналитик задумался, нарушают ли поставки самолетов МиГ-29 ВСУ табу на передачу Киеву дальнобойного оружия

Нежелание стран Запада вступать на путь ядерной эскалации с Россией обусловливает многочисленные табу на передачу Украине дальнобойного оружия, в том числе и авиации. Украинский аналитик Богдан Бернацкий задумался, нарушают ли поставки самолетов МиГ-29 ВСУ табу на передачу Киеву дальнобойного оружия. Ведь пока у Киева нет авиации и дальнобойных ракет, он не может атаковать объекты в российском тылу.


Бернацкий отмечает, что под эскалацией Запад может подразумевать, во-первых, нанесение ударов по украинским атомным электростанциям, а во-вторых, не исключается и версия применения тактического ядерного оружия по территории Украины. Конечно, в европейских странах опасаются, что российское руководство может пойти на ядерную эскалацию. Однако Бернацкий пытается убедить западную публику, что это не так, и ядерное оружие Россия применять не будет. Против такого развития событий выступает даже Китай, являющийся ближайшим союзником России.

Соответственно, считает Бернацкий, необходимо передать Украине дальнобойное оружие. Это позволит реализовать более успешную военную стратегию, подчеркивает аналитик, отмечая, впрочем, что дальнобойные ракеты или дополнительные истребители не станут какой-то «вундерваффе» в конфликте с Россией.

Кроме того, он допускает нанесение удара по Крымскому мосту с последующей паникой на Крымском полуострове. Также Бернацкий намекает на возможность нанесения ударов по военным аэродромам в глубине российской территории.

Недавно объявленная передача МиГ-29 словаками (13 истребителей) и поляками (4 истребителя) открывает новую главу военной помощи Украине, считает Бернацкий. Он называет это решение новаторским и отмечает, что после передачи этих истребителей может наступить и черед американских самолетов F-16.

Отметим, что Российская Федерация регулярно критикует отправку вооружений и военной техники странами Запада на Украину, подчеркивая, что такие действия способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта и не приближают его урегулирование.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT. BRAD FALLIN
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7 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 09:34
    0
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    1. B44
      B44 Сегодня, 09:58
      0
      Я согласен с первой частью вашего комментария, но у меня есть сомнения по поводу второй части. Вы сделали одну орфографическую ошибку, но содержание поста очень хорошее.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:34
    0
    Советское наследие летаков они еще могут как-то обслуживать, а вот с западным "подгоном" проблема ИТР и оборудования. А вылеты с аэродромов за бугром - вероятность прилетов, вот о чем думают полосатые...., а так бы давно поставили.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +2
    До запада доведено ,что только Россия будет решать кто является участником конфликта а кто нет.В отличие от запада ,наш президент хочет добиться всех целей указанных в конце 2021 г ,не развязав третью мировую войну.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:39
    +1
    В том то и дело, что Российская сторона только и критикует, ничего более. Даже санкции в отношение передающих Украине стран не вводит. Не ограничено поступление товаров, Торговля идет максимально, прикрывая это лозунгами про налоги и прочее. Одной рукой воюем, другой торгуем. Все какие то полумеры.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 10:19
      0
      Даже санкции в отношение передающих Украине стран не вводит.

      Проблема в том, что своими санкциями мы нанесем больше вреда себе, чем им. Поэтому они и не вводятся. Спектр нашего экспорта довольно узкий, нет практически ничего такого, что нельзя заменить или купить в обход. Мы же почти все покупаем, что нам перекрыли. Зачем тогда самим себе устраивать сложности.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:48
    0
    у запада нету табу, большинство аналитиков на западе уверены что РФ не будет применять ЯО даже в тактическом исполнении