Украинские военнослужащие, проходящие подготовку в учебных центрах британской королевской армии, обучаются использованию боеприпасов с обеднённым ураном L26A1, используемых в танках Challenger 2. Об этом пишет Declassified UK.
Британская пресса ссылается на данные военного ведомства королевства. В социальной сети, к примеру, был опубликован ролик о том, как британские военные инструкторы знакомят будущих командиров, наводчиков и заряжающих танков с различными типами боеприпасов, включая и снаряды с обедненным ураном.
На столе перед инструкторами находится снаряд с обедненным ураном, оранжево-черной расцветки. Что интересно, кроме британских военных инструкторов, на кадрах видно и американского военного инструктора. Между тем, США утверждают, что не передают киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Получается, что эта информация не соответствует действительности и американские военные все же задействованы и в передаче таких снарядов, и в обучении украинских боевиков их использованию.
Ранее Россия пообещала решительно и жестко ответить на факты использования снарядов с обедненным ураном в зоне специальной военной операции. Сам факт того, что Киев готов использовать такие боеприпасы, говорит о полном безразличии украинского режима к собственным гражданам, окружающей среде, городской и сельской инфраструктуре. Ведь потом в регионах, где применялись такие боеприпасы, отмечают всплески онкологических заболеваний, о чем свидетельствует, к примеру, опыт Иракской войны.