Военное обозрение
Войти Регистрация

Британские инструкторы обучили боевиков ВСУ использованию боеприпасов с обеднённым ураном L26A1

7
Британские инструкторы обучили боевиков ВСУ использованию боеприпасов с обеднённым ураном L26A1

Украинские военнослужащие, проходящие подготовку в учебных центрах британской королевской армии, обучаются использованию боеприпасов с обеднённым ураном L26A1, используемых в танках Challenger 2. Об этом пишет Declassified UK.


Британская пресса ссылается на данные военного ведомства королевства. В социальной сети, к примеру, был опубликован ролик о том, как британские военные инструкторы знакомят будущих командиров, наводчиков и заряжающих танков с различными типами боеприпасов, включая и снаряды с обедненным ураном.

На столе перед инструкторами находится снаряд с обедненным ураном, оранжево-черной расцветки. Что интересно, кроме британских военных инструкторов, на кадрах видно и американского военного инструктора. Между тем, США утверждают, что не передают киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Получается, что эта информация не соответствует действительности и американские военные все же задействованы и в передаче таких снарядов, и в обучении украинских боевиков их использованию.


Ранее Россия пообещала решительно и жестко ответить на факты использования снарядов с обедненным ураном в зоне специальной военной операции. Сам факт того, что Киев готов использовать такие боеприпасы, говорит о полном безразличии украинского режима к собственным гражданам, окружающей среде, городской и сельской инфраструктуре. Ведь потом в регионах, где применялись такие боеприпасы, отмечают всплески онкологических заболеваний, о чем свидетельствует, к примеру, опыт Иракской войны.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Graeme Main/MOD; ВК-сообщество "Третья мировая война".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:48
    -1
    Обучили... Хм.
    Свинцовые трусы надевать?
    Или в какую дырочку его запихивать?
    Не, ну реально?
    Подкалиберный снаряд - он и есть подкалиберный.
    Танковая пушка - она заряжается не со ствола...
    Позор лишь в том, что в том танке до сих пор Гуслик нужен.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:18
      0
      Тут не до смеха. Снаряд фонит в 20 раз сильнее чем окружающая среда, экипаж из бандерлогов это понимает и будет стремиться избавиться от них при первой возможности -отстрелив их подальше от себя в кого попадет, не важно -лишь бы в нашу сторону.
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:51
    +1
    Самое лучшее что может англичанка - это гадить.
    Загадили весь мир позорные колонизаторы.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:52
    0
    Интересен наш ответ,без развязывания третьей мировой.Норвежцы утверждают что активность СФ резко повысилась,не к добру это.Можем дойти до черты ,где обратного хода у запада уже не будет.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:13
      0
      Россия пообещала решительно и жестко ответить на факты использования снарядов с обедненным ураном Не иначе у нас в ГШ купили новый красный фломастер, будем рисовать жирную красную линию...А слабо великой ядерной державе выдать официальное предупреждение всем пограничным с Украиной странам НАТО, что нанесем удар по складам на их территории, когда англосаксы завезут туда эту гадость? Тошнит уже от нашей беззубости и умных речей из МИДа. belay
  4. tTшка
    tTшка Сегодня, 09:53
    0
    Обучили и заодно - облучили ))) дистанционно, по видео связи обучали... у обучаемых, писюны уже отвалились ?! )))
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 10:03
    +1
    Не отказ всу от использования боеприпасов из обеднённого урана лишний раз показывает о их временности существования.
    Ибо ни один нормальный человек не захочет захламлять территорию своей страны этой заразой.
    Они сами сознают свою "мотыльковость", потому им на последствия глубоко наплевать. Подумаешь их потомки болеть онкологией будут, им главное перед хозяином прогнуться.
    М рази!