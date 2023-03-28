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В Японии принят бюджет с рекордными военными расходами

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В Японии принят бюджет с рекордными военными расходами

На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня и периодических запусков северокорейских ракет Япония все больше уделяет внимание усилению своих военных сил. Очевидно, что это делается с подачи Вашингтона и не столько из-за КНДР, сколько для противодействия Пекину.


Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, сегодня парламент страны одобрил бюджет на следующий финансовый год, в котором предусмотрены рекордные расходы - более 114 трлн иен (примерно 870 млрд долларов).

Это решение принято в рамках курса, взятого японским правительством на значительное укрепление обороноспособности страны в течение пяти лет.

Издание отмечает, что рост расходов бюджета прежде всего связан с повышением оборонных расходов, которые составят около 7 трлн иен (более 52 млрд долларов). Примерно 1,6 миллиарда долларов планируется выделить на закупку крылатых ракет «Томагавк» у Соединенных Штатов.

Ожидается, что военные расходы составят более 1% ВВП страны, что ранее в Японии считалось пределом для этой статьи бюджета. И это притом, что сам бюджет является дефицитным – не хватает более 35 трлн иен (более 270 млрд долларов), а государственный долг страны в два раза превысил ВВП.
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Использованы фотографии:
Википедия/Chitrapa at English Wikipedia
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10 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:37
    -1
    Надо понимать, что увеличение расходов на оборону Японией- это чисто америкосовское требование. Япония под полным их контролем и у неё госдолг, не намного меньше американского.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    одобрил бюджет на следующий финансовый год, в котором предусмотрены рекордные расходы - более 114 трлн иен (примерно 870 млрд долларов).
    При этом японская армия до сих пор называется Силы самообороны Японии? А куда же делся запрет на возможность иметь регулярную армию с наступательными видами вооружений? Все забыто, как и атомные бомбардировки японских городов американцами.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:46
    0
    Не американцев же бросать в битву за Тайвань?
    Есть же ук.р.. ой, японцы, их так много, и не жалко.
    До последнего японца, банзай!
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    0
    Очевидно, что это делается с подачи Вашингтона и не столько из-за КНДР, сколько для противодействия Пекину.
    Вот что атомная бомба, животворящая, делает! (почти цитата из классики)
    Может уже бабахнем?
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:50
    +1
    РФ нужно срочно разместить на Итурупе и Кунашире гиперзвуковые ракетные комплексы с ядерной БЧ для сдерживания США и Японии.
    Японцы должны спать с широко открытыми глазами.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Флибустьер
      РФ нужно срочно разместить на Итурупе и Кунашире гиперзвуковые ракетные комплексы с ядерной БЧ для сдерживания США и Японии.
      Японцы должны спать с широко открытыми глазами.

      А если японцы не будут спать?
      Те 500 ракет Tomahawk, которые Япония планирует закупить у США в этом году, способны нести ядерную боевую часть. А Япония в настоящее время обладает всеми необходимыми материалами и технологиями в использовании ядерной энергии, позволяющими ей обзавестись собственной ядерной боевой частью в течение не лет, а месяцев.
      И если Россия разместит на Итурупе и Кунашире ракетные комплексы с ядерной БЧ и начнёт угрожать ими Японии (или не приведи Господь применит тактическое ЯО на Украине), то Японии никто ни слова не скажет, когда она захочет защититься от реальной российской ядерной угрозы собственным ядерным оружием.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:29
        0
        Для Японии и Южной Кореи - ядерная бомба чисто политическое решение. Причем, южане даже быстрее японцев смогут собрать.
  6. kasy
    kasy Сегодня, 11:10
    0
    у японцев сильный флот, подлодки особенно, бастионы и балы конечно прикурить им дадут, но это сильный враг, нам надо быть наготове, да и китайцам тоже
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:27
    0
    Япония не отрицает, что вероятный противник № 1 для них - это Китай. Из-за напряженности по островам Сэнкоку в 2016 году Япония начала формировать десантную бригаду быстрого развертывания.

    Десантная бригада была задействована на церемонии 7 апреля 2018 года в лагере JGSDF (морские силы самообороны), юго-запад Кюсю. Бригада была создана (по заявлению японцев) для защиты островов в Восточно-Китайском море, на которые претендует Япония, на фоне растущих расходов Китая на оборону и интереса к региону. В связи с обороной Юго-Западных островов Япония начала программу запуска F-35B со своего флота из двух кораблей-эсминцев "вертолетоносцев" класса "Идзумо".

    Если не ошибаюсь, текущие расходы Японии на оборону позволяют ей занимать 9 место в рейтинге стран по величине трат на "оборону".

    На фото, отображен майор (две шпалы и звезда) Инуэ японских сил самообороны, из воздушно-десантной бригады.
  8. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:34
    0
    в Японии считалось пределом для этой статьи бюджета


    Премьер Кисида, над которым тут потешались недавно по поводу визита в Киев, продвигает законодательные 2% ВВП на военку:
    План удваивает расходы на оборону до 2% ВВП в год по сравнению с установленным Японией лимитом расходов в 1% ВВП, действовавшего с 1976 года.

    Также Япония выходит из самоограничений (оставшихся), Митсубиси будет заниматься баллистической ракетой средней дальности (1000км+) - план пуски уже в 25 году:
    Japan starts to extend range of its missiles to over 1,000 km
    The new missiles will also be able to track targets and strike more precisely. Japan expects to complete technical and application tests for grounded missiles by fiscal 2025.