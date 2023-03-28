Экс-президент США Трамп допустил полное уничтожение Украины в течение полутора лет

Если продолжающийся на Украине вооруженный конфликт не будет урегулирован, эта страна в течение полутора лет может прекратить свое существование. Такой предположительный прогноз представил бывший президент США Дональд Трамп.В ходе интервью американскому телеканалу Fox News, Трамп предположил, что украинский кризис может не разрешиться до запланированных на 2024 год выборов президента США. Бывший американский президент также добавил, что проводимая администрацией действующего главы государства Джо Байдена политика может привести к "третьей мировой войне".Трамп также подчеркнул, что в случае, если он победит на президентских выборах в США, он сможет разрешить украинский кризис в течение одних суток путем переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако сути потенциальных переговоров не раскрыл, сославшись на то, что в этом случае они не сработают.Экс-президент США добавил, что за время, оставшееся до американских выборов, от Украины "ничего не останется", поэтому вооруженный конфликт следует заканчивать как можно быстрее.Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. В ноябре прошлого года Трамп заявил о своем намерении бороться за пост американского президента. Действующий глава государства Джо Байден также рассчитывает на переизбрание и собирается участвовать в президентской гонке.