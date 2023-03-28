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В Казахстане ратифицирован договор о демаркации границы с Узбекистаном

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В Казахстане ратифицирован договор о демаркации границы с Узбекистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал, подписанный ранее договор с Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.


Вот что следует из сообщения Telegram-канала пресс-службы Акорды – резиденции президента Республики Казахстан (РК):

Глава государства подписал закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы»

Напомним, что в ходе государственного визита Токаева в Ташкент, состоявшегося в декабре 2022 года, казахстанский лидер провёл переговоры со своим узбекским коллегой. В рамках встречи стороны подписали ряд документов, в том числе договоры о демаркации казахстанско-узбекской госграницы и о союзнических отношениях двух стран.

Вот как прокомментировал тогда глава казахстанского государства подписание данного документа:

Это соглашение является по-настоящему историческим, поскольку благодаря ему завершается процесс международно-правового оформления южных рубежей госграницы Казахстана

Стоит отметить, что общая протяжённость госграницы Казахстана – более 13 тыс км. Граничит он с 5 государствами: РФ, КНР, Кыргызской Республикой, Туркменией и Республикой Узбекистан.

С каждой из этих стран у Казахстана определена протяжённость совместных границ, что подтверждается заключёнными международными договорами о делимитации государственной границы. Так, с Россией она составляет 7548 км, с Киргизией – 1257 км, Туркменистаном – 459 км, с Узбекистаном – 2351 км, с Китаем – 1783 км.

Демаркация (разграничение) – юридическое определение границы, а также её физическое обозначение пограничными знаками. Для её проведения сначала производят топографическую съёмку, чтобы затем составить топографическую карту пограничной полосы в крупном масштабе. После этого уже устанавливаются пограничные знаки (столбы, заграждения из проволоки), а также определяются их топографические координаты.

Как уточнили в МИД страны, процесс разграничения казахстанско-узбекской государственной границы впервые проходил в период с 2000 по 2002 год. После подписания 9 сентября 2002 года соответствующего договора главами двух стран, вступившего в силу в 2003, в том же году начался и сам процесс демаркации, который продлился почти 20 лет.
Автор:
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4 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:32
    +1
    Ну, да. А Северный Казахстан в РФ уже не вернуть. Произошла замена населения. Этнических русских вытеснили.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:36
      +2
      А зачем его возвращать? Товарищ Сталин там границы рисовал не для того, чтобы возвращать.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 10:41
        +4
        а русские не для того его осваивали, строили... я уважаю мнение И.В. Сталина, но... Здесь он явно был неправ. Про урода хрущева я вообще молчу. Да и Владимир Ильич поучаствовал в раздаче земельки Рассейской. Пожинаем сегодня то, что посеяли 100 лет назад.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Румaтa
      Ну, да. А Северный Казахстан в РФ уже не вернуть. Произошла замена населения. Этнических русских вытеснили.

      Этнических русских оттуда начали выдавливать еще в Гражданскую- когда казаков извели. А потом после войны- когда депортировали чеченов, калмыков, крымских татар и прочих