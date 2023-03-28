В Казахстане ратифицирован договор о демаркации границы с Узбекистаном

Глава государства подписал закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы»

Это соглашение является по-настоящему историческим , поскольку благодаря ему завершается процесс международно-правового оформления южных рубежей госграницы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал, подписанный ранее договор с Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.Вот что следует из сообщения Telegram-канала пресс-службы Акорды – резиденции президента Республики Казахстан (РК):Напомним, что в ходе государственного визита Токаева в Ташкент, состоявшегося в декабре 2022 года, казахстанский лидер провёл переговоры со своим узбекским коллегой. В рамках встречи стороны подписали ряд документов, в том числе договоры о демаркации казахстанско-узбекской госграницы и о союзнических отношениях двух стран.Вот как прокомментировал тогда глава казахстанского государства подписание данного документа:Стоит отметить, что общая протяжённость госграницы Казахстана – более 13 тыс км. Граничит он с 5 государствами: РФ, КНР, Кыргызской Республикой, Туркменией и Республикой Узбекистан.С каждой из этих стран у Казахстана определена протяжённость совместных границ, что подтверждается заключёнными международными договорами о делимитации государственной границы. Так, с Россией она составляет 7548 км, с Киргизией – 1257 км, Туркменистаном – 459 км, с Узбекистаном – 2351 км, с Китаем – 1783 км.Демаркация (разграничение) – юридическое определение границы, а также её физическое обозначение пограничными знаками. Для её проведения сначала производят топографическую съёмку, чтобы затем составить топографическую карту пограничной полосы в крупном масштабе. После этого уже устанавливаются пограничные знаки (столбы, заграждения из проволоки), а также определяются их топографические координаты.Как уточнили в МИД страны, процесс разграничения казахстанско-узбекской государственной границы впервые проходил в период с 2000 по 2002 год. После подписания 9 сентября 2002 года соответствующего договора главами двух стран, вступившего в силу в 2003, в том же году начался и сам процесс демаркации, который продлился почти 20 лет.