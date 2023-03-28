Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» не только буквально метр за метром и здание за зданием продвигаются уже в центре города, но и продолжают сжимать кольцо окружения с северо-запада и юго-запада в ближайших пригородах. То что город практически взят в кольцо косвенно подтвердил в сегодняшней утренней сводке украинский Генштаб. По данным командования ВСУ, бои идут в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского. Богдановка находится к западу от Бахмута, Орехово-Васильевка — на северо-запад, Ивановское — на дороге на юг, в сторону соседнего города Константиновка.
К юго-западу от Артемовска российские штурмовые подразделения наступали в районе села Предтечино. Также продолжаются атаки под Хромово (Артёмовским). К юго-востоку от Северска атакованы Выемки, однако, как утверждается, ВСУ везде удалось удержать позиции.
Жители Артемовска, эвакуированные «вагнеровцами» из освобожденной части города, рассказывают, что украинские националисты переодеваются в форму ВС РФ и под видом «своих» выявляют граждан, сочувствующих россиянам. После этого их уводят в неизвестном направлении.
Второй наиболее горячей точкой в ДНР остается Авдеевка. Здесь российские артиллеристы используют тактику подавления огневых точек противника, выявленных при помощи воздушной разведки. После чего штурмовые группы разбирают укрепленные позиции при помощи ПТУР, затем в бой вступает пехота. Судя по тому, что из города начали эвакуировать официальные службы, отключена мобильная связь, запрещен въезд волонтерам и журналистам, этот населенный пункт в Киеве, очевидно, вскоре назовут как «не имеющий стратегического значения».
Севернее Авдеевки наши штурмуют позиции врага в районе села Новобахмутовка на подступах к стратегически важной трассе Н20, противник, несмотря на значительные потери, оказывает ожесточенное сопротивление. Взятие под контроль участка этой дороги перережет снабжение авдеевского гарнизона ВСУ. По сути, реализуется бахмутский сценарий тактического окружения Авдеевки.
Российские мотострелковые подразделения расширяют зону контроля в южной части Марьинки, продолжаются бои на западе города. К настоящему времени противник вытеснен с территории пожарной части, шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс».
На остальных участках фронта в основном продолжаются позиционные бои и взаимные артобстрелы. На Херсонском направлении наши нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях Антоновки и Херсона. Украинские формирования в ответ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Таврийска и Васильевки. На Южнодонецком направлении артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям врага в Угледаре, Новомихайловке и Большой Новоселке.
Генштаб ВСУ сообщает, что в наступлении на Авдеевку задействованы бойцы ЧВК «Вагнер». Украинская сторона вынужденно подтверждает успехи наших штурмовиков в районе Сватово и по всей линии Купянск-Сватово-Кременная.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее обратилась к представителям западных и украинских СМИ с требованием не задавать вопросов о контрнаступлении ВСУ. Как пишут наши эксперты, у киевского режима явно что-то не клеится со столь громко анонсированным «весенним контрударом». Хотя, не исключен и вариант преднамеренной дезинформации.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призывает в своем телеграм-канале ни в коем случае не брать в руки сбитые или посаженые принудительно украинские дроны. По его словам, противник давно использует токсины и химическое оружие, обрабатывая ими свои беспилотники. Поэтому БПЛА уничтожаются на месте взрывчаткой. Сообщается также, что перед отступлением боевики ВСУ минируют здания с целью последующего подрыва, когда они переходят под контроль наших военных.