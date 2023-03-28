Зампостпреда РФ в ООН считает, что Дании, ФРГ и Швеции придется отчитаться о своих расследованиях на «Северных потоках»

27 марта, в Совбезе ООН состоялось голосование по российско-китайской резолюции, предусматривающей создание международной комиссии для проведения независимого расследования диверсий на российских газопроводах СП-1 и СП-2.Напомним, что свое расследование якобы ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. При этом вся информация по нему тщательно скрывается от мировой общественности. Более того, как бы абсурдно это не прозвучало, но Россию и вовсе не допускают к расследованию, даже несмотря на то, что диверсия все-таки была совершена на наших газопроводах.Стоит отметь, что вчера Совбез ООН вполне ожидаемо не принял вышеупомянутую резолюцию. Между тем против российско-китайского проекта не проголосовал никто: 3 страны (Россия, Китай и Бразилия) выступили за инициативу, а 12 воздержались.В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем ТГ-канале написал, что в целом российская сторона прошедшим голосованием может быть довольна.С его слов, на то есть несколько причин. Во-первых, помимо авторов резолюции ее поддержала Бразилия – союзник России и Китая по БРИКС. Во-вторых, никто не проголосовал против. В-третьих, большинство «незападных» членов Совбеза ООН, хоть и не поддержали резолюцию, но призвали Копенгаген, Стокгольм и Берлин быть «порасторопнее» в своем расследовании и информировать мировую общественность о его ходе.По мнению Полянского, тема с диверсией на «Северных потоках» усилиями России и КНР имеет все шансы прочно «прописаться» на площадке Совбеза ООН. Следовательно, Дании, ФРГ и Швеции, рано или поздно, но придется отчитаться о своих расследованиях.Постпред России в ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования по проекту резолюции, отметил, что голосование США и стран Запада лишний раз говорит о том, что эти страны стараются всеми силами замести следы участия в диверсии на газопроводах.