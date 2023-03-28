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Зампостпреда РФ в ООН считает, что Дании, ФРГ и Швеции придется отчитаться о своих расследованиях на «Северных потоках»

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Зампостпреда РФ в ООН считает, что Дании, ФРГ и Швеции придется отчитаться о своих расследованиях на «Северных потоках»

27 марта, в Совбезе ООН состоялось голосование по российско-китайской резолюции, предусматривающей создание международной комиссии для проведения независимого расследования диверсий на российских газопроводах СП-1 и СП-2.


Напомним, что свое расследование якобы ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. При этом вся информация по нему тщательно скрывается от мировой общественности. Более того, как бы абсурдно это не прозвучало, но Россию и вовсе не допускают к расследованию, даже несмотря на то, что диверсия все-таки была совершена на наших газопроводах.

Стоит отметь, что вчера Совбез ООН вполне ожидаемо не принял вышеупомянутую резолюцию. Между тем против российско-китайского проекта не проголосовал никто: 3 страны (Россия, Китай и Бразилия) выступили за инициативу, а 12 воздержались.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем ТГ-канале написал, что в целом российская сторона прошедшим голосованием может быть довольна.

С его слов, на то есть несколько причин. Во-первых, помимо авторов резолюции ее поддержала Бразилия – союзник России и Китая по БРИКС. Во-вторых, никто не проголосовал против. В-третьих, большинство «незападных» членов Совбеза ООН, хоть и не поддержали резолюцию, но призвали Копенгаген, Стокгольм и Берлин быть «порасторопнее» в своем расследовании и информировать мировую общественность о его ходе.

По мнению Полянского, тема с диверсией на «Северных потоках» усилиями России и КНР имеет все шансы прочно «прописаться» на площадке Совбеза ООН. Следовательно, Дании, ФРГ и Швеции, рано или поздно, но придется отчитаться о своих расследованиях.

Постпред России в ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования по проекту резолюции, отметил, что голосование США и стран Запада лишний раз говорит о том, что эти страны стараются всеми силами замести следы участия в диверсии на газопроводах.
Автор:
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:52
    +2
    Надеюсь наши проекты по расследованию в дальнейшем ,дойдут до ветирования западными странами.А так они хитро слиняли с темы - воздержались.
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 10:59
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Надеюсь наши проекты по расследованию в дальнейшем ,дойдут до ветирования западными странами.А так они хитро слиняли с темы - воздержались.

      Даже Швейцария, страна-владелец "Северных Потоков", воздержалась...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: tralflot1832
        Надеюсь наши проекты по расследованию в дальнейшем ,дойдут до ветирования западными странами.А так они хитро слиняли с темы - воздержались.

        Лучше бы Россия сразу потребовала от США и от пр. стран, замешанных в подрыве "СП-1" и "СП-2" (Норвегии, Дании и ФРГ), компенсации своих финансовых, моральных убытков и
        убытков от неполучения потенциальной бизнес-прибыли в результате межгосударсивенного теракта со стороны США против России!
        При этом для включения Западом Россию в расследовании данного теракта на виновников теракта Россия должна давить скандалом! Чего либеральное правительство России или не может, или не хочет, или не умеет делать.
        Наши слишком медлительны, а виновники теракта ждут, когда на Западе расследование теракта просто со временем за давностью просто совсем "прокиснет".
        1. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 12:06
          +1
          Цитата: Татьяна
          Россия должна давить скандалом!

          Да что там скандалом? Даëшь истерику!
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:21
            0
            Цитата: Летунъ
            Цитата: Татьяна
            Россия должна давить скандалом!
            Да что там скандалом? Даëшь истерику!

            Вы по психологии не дооцениваете в политике эффективность УПРАВЛЯЕМЫХ скандалов.
            Международный скандал - УПРАВЛЯЕМЫЙ со стороны России - обязательно нужен!
            А "истерить", если что, мы будем потом.

  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:54
    +4
    Запад уже давно показал, каким будет "расследование", и чем оно закончится.
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:56
    +6
    Никто перед РФ отчитываться ни в чем не будет, пока русские танки снова не будут на улицах Берлина.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:40
      0
      Немного добавлю к вашему коментарию.Пока морпехи СФ не будут фотографироваться на этом фоне.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    +2
    Дании, ФРГ и Швеции придется отчитаться о своих расследованиях на «Северных потоках»
    Может и отчитаются только, что-то подсказывает так же, как голландцы по сбитому "Боингу". Круговая порука, циничная ложь, расплывчатые бездоказательные формулировки давно опробованы и признаны работающими.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: rotmistr60
      Может и отчитаются только, что-то подсказывает так же, как голландцы по сбитому "Боингу".

      Как Запад посылает далеко - далеко Россию с "Северными потоками", так Россия должна послать всех далеко - далеко с "Боингом" и с любыми другими обвинениями, в этом и заключается дипломатия.
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 10:57
    +1

    Как говаривал один известный персонвж
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:59
    +3
    Ладно,Дания, ФРГ и Швеция,допустим ,проведут объективное расследование и даже ,допустим,установят,что США ,взорвали газопровод, в мире произойдет антиамериканская революция? Мир,вздрогнет от содеянного? Мир,не вздрогнул,когда американцы,признали,что напали на Ирак под придуманным предлогом. А тут..газопровод..Отвертятся и ремонтировать не станут.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Отвертятся и ремонтировать не станут.

      Ну тут уже "ответственные лица" - ФРГ, Дания и Швеция пусть ремонтируют за свой счет, если США не удастся привлечь. Революции не будет, но США будет выглядеть мерзко-жалко
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Мир,не вздрогнул,когда американцы,признали,что напали на Ирак под придуманным предлогом.

      И на Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию. Да вообще западный мир
      от войн которые затевают штаты или Британия, никогда не вздрагивает. Мир не вздрагивал не вздрагивает, когда от голода в Африке и Азии, умирают миллионы людей. Западный мир этому только радуется.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:01
    +1
    Не нужно уповать на какие-то их "расследования". "Все мы знаем, что они могли бы нам сказать, и они знают, что мы могли бы им на это ответить." Главное - ни в коем случае не прощать и не забывать.
  8. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 11:13
    +7
    Ничего нового не услышим, и не прочтем!
    Кто им позволит!
  9. uralex
    uralex Сегодня, 11:44
    0
    Дании, ФРГ и Швеции, рано или поздно, но придется отчитаться о своих расследованиях

    Отчитаются, обязательно отчитаются... вот когда похоронят Байдена, тогда на него всех собак и навешают... только эта тема будет уже отработанным материалом...
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:46
    0
    А что нельзя было сразу туда наш боевой флот послать?наш же газопровод подорвали. А если не наш де юро то что тогда руки заламывают?