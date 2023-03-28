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Глава Минобороны Украины Резников: Британские танки Challenger 2 готовы к выполнению боевых задач на поле боя

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Глава Минобороны Украины Резников: Британские танки Challenger 2 готовы к выполнению боевых задач на поле боя

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников продолжает писать восторженные посты в соцсетях и фотографироваться на фоне прибывшей на Украину западной бронетехники. Очередную запись украинский министр сделал после получения Киевом британских танков Challenger 2.


Западные спонсоры киевского режима к концу марта поставили большинство обещанной Украине бронетехники, включая танки. Вслед за немецкими ОБТ Leopard 2A6 на Украину прибыли британские Challenger 2. Украинский министр обороны Резников не только успел устроить фотосессию на фоне западной бронетехники, но и пообещать, что в ближайшее время танки отправятся выполнять боевые задачи на передовую.

Танки, которые передала Великобритания, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре начнут выполнять свои боевые задачи

- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей, не забыв рассыпаться в благодарностях Риши Сунаку и Бену Уоллесу.

Как ранее сообщалось, британцы поставили на Украину 14 танков Challenger 2, подготовив для них украинские экипажи.

Между тем, появилось подтверждение передачи Германией Украине танков Leopard 2A6, об этом официально объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. При этом он подчеркнул, что Берлин является "надежным партнером" для Киева, и даже перевыполнил свои обязательства, передав не 14, а 18 танков.

Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте! Вместе со Швецией и Португалией мы заложили боевую группу

- добавил он.
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58 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 10:44
    -1
    Ждем видео горящих....................
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:51
      -4
      как в анекдоте... колонной пойдут или шеренгой?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:56
        0
        Колонной по дороге,Сход в сторону смерть.Наши начали использовать дистанционное минирование перед наступающими и одновременно обрабатывают тылы.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 11:45
          0
          ЧВК Вагнера уже массово используют 120-мм управляемые мины КМ-8 Грань
          ни один танк НАТО НЕ выдержит прилёт КМ-8 сверху в башню
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 11:57
            0
            "Танки, которые передала Великобритания, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре начнут выполнять свои боевые задачи..."
            ******************************************************************************************
            Ага...

            Выходит киевским бандеро - нацикам, осталась "самая малость" - найти своего "фантастического Гудериана". Или "выписать" такового у островитян...
        2. krot
          krot Сегодня, 11:45
          0
          Британские танки Challenger 2 готовы к выполнению боевых задач на поле боя

          Ниужели все три готовы?
      2. boris ivanov
        boris ivanov Сегодня, 11:15
        +10
        Откуда такое шапкозакидательское отнощение? Может вы знаете что-то? Поделитесь и с нами!
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:45
    +6
    Вот почему, дивизию вашу, они там оказались? "Ночью провезли, спрятали" как сказал ув. президент?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:48
      +3
      Да, Вы правы. По хорошему они должны были быть сожжены еще на этапе транспортировки. Как только попали на территорию 404.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:58
        +1
        Отловить трейлер на дороге не реально сложно.А железкой возить опасно.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 11:11
          +1
          Отловить трейлер на дороге не реально сложно
          С 24 февраля 2022 по хорошему ни одна фура не должна была пересечь границу без разницы в каком направлении.
          А железкой возить опасно.
          Сдается возят не только железкой но и сухогрузами, привет кремлевским мудрецам с их зерновой сделкой.
          1. Ярик
            Ярик Сегодня, 11:41
            0
            Нет, все барахло бритов везут фурами. В Европе полно видосов по перевозки британской техники по дорогам Европы на авто тягачах
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 12:13
          0
          В реальной жизни, транспортируют "и тем, и тем". А с учётом приводящихся сейчас НАТО-вских учений на территориях НАТО-вских же неофитов, прилегающих к российским границам, могли перебросить и по морю...

          Полагаю, что "отлавливать" поставляемые киевским бандеро - нацикам "россыпью" танки "поодиночке" нерационально. Надо внимательно отслеживать. И начинать "утилизацию", когда их основная масса уже будет доставлена на территорию бывшей единой Украины. И "утилизировать" их массированными ударами, в местах потенциального сосредоточения. Уже вместе с обученным и укомплектованным личным составом. Который, вряд ли будет находится на "значительном удалении" от поставленных танков...
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:47
        0
        как вариант хотим испытать новые средства поражения против танков НАТО в бою
        УАСы, ПТУРы
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:49
      0
      Сдаётся мне - где-то подземный ход они прорыли
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:53
        +3
        Ну да, опыт есть, Чёрное море ведь выкопали.)
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:46
    0
    У нас уже на фронте опробованы модернизированные Ланцеты с повышенной боевой мощью и зарядом ...как раз способным подрывать танки и тяжелую бронетехнику. Ланцеты ждут с нетерпением эти челленджеры.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:56
      0
      Вертолетчикам думаю тоже работы привалило теперь....
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 11:05
        -1
        Это с чем? Пуском нурсов с кабрирования?
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:09
        0
        Почему только вертолётчикам ,а другим что не достанется у нас что нечем бабахнуть,для начала гусеницу оторвать.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:18
          0
          Ну есть же противотанковые вертолетоносимые средства. если не ошибаюсь до 15 км дальность. Вот и опробуют.
          Да думаю наверно есть чем бабахнуть по их танкам.
  4. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:48
    +2
    Предложите ВСУшникам хорошее вознаграждение в миллион $ за доставку войскам РФ целого танка Челленджер-2 или Леопард-2.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:52
      +1
      Бритосы предлагали танки минировать чтобы в плен не сдавались. Писали об этом. Может утка, может и действительно будут минировать.... С них станется.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 10:57
        0
        Наверно, можно и разминировать тоже?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:59
          0
          Писали про возможность дистанционного подрыва - т.е. типа как увидят что экипаж шароварных решил к нашим свинтить вместе с танком - так и усе, аля улю и танку и экипажу. А может и брешут - типа психологического давления на экипаж, чтобы не тянуло слинять в плен на танке.
          1. Derbes19
            Derbes19 Сегодня, 11:23
            0
            У них там что "Всевидящее око"? Как они увидят что экипаж свалить собрался?
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:00
        +2
        Это глупо ,в Челенджере секретное только броня "Чобхэм" ,а она по любому останется.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:01
          0
          Я и не говорил что это умно. Да и броня эта - родом из 80х. Оригинальный Чобхэм - с урановой силовой сеточкой внутри - урановые силовые стержни (каркас) и сетка урановая между ними - все это заплавлено в неурановую многослойку. Грубо говоря и весь фокус.
          А на украину вроде хотели без урановых вставок поставлять чтобы нашим не досталось в виде трофея.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 11:18
            0
            Вот это интересно,они что будут броню разбирать .Челенджеры в Англии не выпускаются ,только Челенджер 3 и то не понятно где будет модернизация в Германии или Англии.При наличии образца можно ,узнать технологию производства.Меня гложет вопрос ,почему западные танки не имеют динамической защиты.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 11:20
              0
              Вроде для Абраш израильтяне разработали уже. Но естественно украм такие не достанутся.
              1. Derbes19
                Derbes19 Сегодня, 11:24
                0
                На Абрамсы активную защиту ставят. Динамическая это другое.
                1. Woroshilow
                  Woroshilow Сегодня, 11:40
                  0
                  У них есть вариант Абрамса и с динамической защитой, по моему называется комплект для городского боя.
              2. Woroshilow
                Woroshilow Сегодня, 11:42
                0
                Вы про КАЗ Трофи? "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
          2. blackGRAIL
            blackGRAIL Сегодня, 12:33
            0
            Нет у Челленджера версии с урановой броней. Единственные, кто на это решились - Американцы со своим Абрамсом.
        2. Woroshilow
          Woroshilow Сегодня, 11:38
          0
          Скачайте War Thunder, зайдите в Британскую ветку, выберете Challenger 2, включите анализ защищенности, посмотрите на состав секретной брони Chobham)) Ну это шутка конечно же, там просто указан примерный эквивалент бронирования, Вы же понимаете или пойдете качать клиент?)
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 10:48
    +1
    Лучше боевые задания выполнять в тылу - так безопаснее
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:49
    +3
    Я тут анекдот вспомнил. Штирлиц шел по лесу.
    Ему за шиворот упала гусеница.
    "Где-то взорвался танк" — подумал Штирлиц.
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:00
      +1
      Я тут анекдот вспомнил. Штирлиц шел по лесу.
      Ему за шиворот упала гусеница.

      Анекдоты будем потом вспоминать и рассказывать, если эта гусеница не от нашего танка окажется.
  7. certero
    certero Сегодня, 10:50
    +7
    Читаю ура патриотические комментарии про горящие танки и вспоминаю эшелон модернизированных т-62.
    Кто-нибудь из ура патриотов хочет на т-62 с леопардом 2 а6 сражаться?
    Правда такова что противник получает очень мощное и серьёзное и современное вооружение а вот наша армия почему-то получает старую технику.
    За год с лишним мы так не увидели ни арматы в бою ни одного танка с комплексом активной защиты.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:53
      0
      Ну что поделать.... Ну давайте теперь все застрелимся от этого на радость пен дос не, бритосам и шароварным....
    2. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:56
      0
      А кто-нибудь вообще видел Челленджеры и Леопарды на Украине? Так, чтобы фото или видео это однозначно доказывало. Конкретное место, объекты в кадре. Жовто-блакитные флажки на танках и даже министр обороны на их фоне ещё ничего не доказывают. Это можно сфоткать где угодно, в той же Польше например.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:03
      0
      Сколько поставлено Т62 ?Депутат - генерал говорит о батальоне и всё.Запад эту клюкву хавает и распространяет на Россию.Да и наши стараются.
    4. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 11:07
      +4
      Урапатриотам удобней воевать на диване.
    5. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:30
      +1
      Кто-нибудь из ура патриотов хочет на т-62 с леопардом 2 а6 сражаться?

      Таких "умных" трудно найти даже среди патриотов. Зачем, спрашивается на танке воевать с танком?
      Есть ракеты "Атака" -9М120, которые устанавливаются на "Штурм-С" и большинство вертолетов.
    6. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: certero
      Кто-нибудь из ура патриотов хочет на т-62 с леопардом 2 а6 сражаться?
      То есть, вы на полном серьёзе считаете, что наши воюют исключительно на Т-62? И что именно Т-62 будут сшибаться с фантастическими Леопардами и Челленджерами в танковых боях? И вы ни разу не слышали, про то, что в российской армии есть Т-90, Ка-50, Су-25, Корнеты, Ланцеты, etc.?
      1. certero
        certero Сегодня, 11:58
        +1
        Цитата: nik-mazur
        То есть, вы на полном серьёзе считаете, что наши воюют исключительно на Т-62? И что именно Т-62 будут сшибаться с фантастическими Леопардами и Челленджерами в танковых боях? И вы ни разу не слышали, про то, что в российской армии есть Т-90, Ка-50, Су-25, Корнеты, Ланцеты, etc.?

        Хз что там у нас есть. Я видел армату на параде но в бою почему-то её нет.
        Я читал офигительно крутые отзывы о нашей ВКС только почему-то противник перебрасывает свои резервы даже в ближнем тылу без всякого воздействия.
        Я знаю о наличии в нашей армии в отличных систем с птур на борту только на видеоролике где один наш т-72 сражается с целой батальонной группой украинцев никаких других машин не было.
        Я также видел ролик где украинские танкисты учатся управлять танками challenger используя для этого специально подготовленную машину с большой будкой вместо башни, где сидят и инструктор и обучаемые но подобные штуки в нашей армии не припомню.
        А ещё я помню как год назад западные страны боялись поставлять даже гранатомёты...
        Так что пока мы видим именно то что я написал наши т-62 едут воевать а противник получает леопарды 2 a6
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 12:36
        0
        Про Ка-50 - не слышал. Слышал, что их уже нет.
    7. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 11:55
      0
      Да, действительно нужна взвешенная позиция и шапкозакидательство недопустимо. Но вместе с тем кричать все пропало и говорить о том, что у нас остались только Т62 тоже неправильно. что вы к этим арматам привязались, кто знает как их применяют или испытывают, может они себя и не оправдали, такое уже было неоднократно. Почему о наличии активной защиты или нового (или эксперементального) вооружения МО должно отчитываться перед "зрителями". Да Т62 старый, но если их тысячи на хранении, то может быть можно для выполнения определенных задач использовать. Хотелось бы иметь только новую и современную технику, но существует еще и экономика.
    8. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:28
      -1
      Ну так тут все пенсионеры с возрастом, не им быть в расчете птур, который пытается сделать плохо вооон тому танку и не факт что эта попытка будет успешной. Вы еще молодец вспоминаете эшелон с Т-62, мне вообще вспоминается эшелон с Т-54/55 которые якобы "на запчасти для Т-62".
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +2
    Резников продолжает писать восторженные посты в соцсетях
    Кроме написания восторженных постов типа "Эти фантастические машины вскоре начнут выполнять свои боевые задачи" он еще умеет дежурно и широко улыбаться на всяких рамштайнах, делать вид, что со всеми на одной ноге и вообще лучший друг НАТО. И немец-министр с фамилией Писториус туда же
    Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте!
    и дали на 4 танка больше чем обещали. Американцы просто обязаны похвалить.
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:54
    +1
    Очередное чудо-оружие? Танк на войне - обычный расходник. И лучший способ сохранить его - не выводить из бокса. Причём расходуются танки даже не от того, что поражаются на поле боя, но в основном по причине расходования ресурса, даже если он просто ездит. А уж если встречается с вертолётом противника...
  10. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 10:55
    +1
    Враг так разпиарил получение "англичан" и "немцев", что, я думаю, они уже стали одной из самых приоритетных целей, наряду с "HIMARS" (M142 High Mobility Artillery Rocket System).
    Уверен, что за ними будет вестись постоянная охота.
    Искренне желаю удачи российским истребителям танков. Надеюсь, результат будет лучше, чем с "Химерами".
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 11:12
      +1
      В том-то всё и дело. Когда оружие собираются реально применить, об этом никогда заранее не трезвонят. Хотя бы потому, что противник успеет принять меры. Трезвонят тогда, когда хотят создать у кого-то иллюзию. Военной помощи, например.
  11. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 11:11
    0
    Надеюсь разведка выявить где их припрятали и туда прилетят птички
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:19
    0
    Yes and some mirage fighters (sponsored)by UEA to stay political addicted friends with the The US Are coming soon including with some other toys. Everyone have his own agenda War is a shitty business!
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:20
    0
    Алексей Резников продолжает писать восторженные посты в соцсетях и фотографироваться на фоне прибывшей на Украину западной бронетехники.

    Раньше я думал, что самый главный клоун вна Украине, это наркоман, но теперь его переплюнул Резник, он самый главный клоун.
  14. Ярик
    Ярик Сегодня, 11:37
    0
    Раз доехал
    Цитата: ИванИванов
    Вот почему, дивизию вашу, они там оказались? "Ночью провезли, спрятали" как сказал ув. президент?

    Либо нет разведки и/или нет возможности уничтожить на этапе следования по Украине, либо война- договорняк
  15. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 11:37
    0
    Цитата: certero
    Читаю ура патриотические комментарии про горящие танки и вспоминаю эшелон модернизированных т-62.
    Кто-нибудь из ура патриотов хочет на т-62 с леопардом 2 а6 сражаться?
    Правда такова что противник получает очень мощное и серьёзное и современное вооружение а вот наша армия почему-то получает старую технику.
    За год с лишним мы так не увидели ни арматы в бою ни одного танка с комплексом активной защиты.


    - Возможно, берегут для парада.... - а "там" - могут поцарапать...