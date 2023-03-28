Глава Минобороны Украины Резников: Британские танки Challenger 2 готовы к выполнению боевых задач на поле боя

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников продолжает писать восторженные посты в соцсетях и фотографироваться на фоне прибывшей на Украину западной бронетехники. Очередную запись украинский министр сделал после получения Киевом британских танков Challenger 2.
Западные спонсоры киевского режима к концу марта поставили большинство обещанной Украине бронетехники, включая танки. Вслед за немецкими ОБТ Leopard 2A6 на Украину прибыли британские Challenger 2. Украинский министр обороны Резников не только успел устроить фотосессию на фоне западной бронетехники, но и пообещать, что в ближайшее время танки отправятся выполнять боевые задачи на передовую.
Танки, которые передала Великобритания, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре начнут выполнять свои боевые задачи
- написал он в одной из запрещенных в России соцсетей, не забыв рассыпаться в благодарностях Риши Сунаку и Бену Уоллесу.
Как ранее сообщалось, британцы поставили на Украину 14 танков Challenger 2, подготовив для них украинские экипажи.
Между тем, появилось подтверждение передачи Германией Украине танков Leopard 2A6, об этом официально объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. При этом он подчеркнул, что Берлин является "надежным партнером" для Киева, и даже перевыполнил свои обязательства, передав не 14, а 18 танков.
Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте! Вместе со Швецией и Португалией мы заложили боевую группу
- добавил он.