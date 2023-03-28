Глава Минобороны Украины Резников: Британские танки Challenger 2 готовы к выполнению боевых задач на поле боя

Танки, которые передала Великобритания, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины вскоре начнут выполнять свои боевые задачи

Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте! Вместе со Швецией и Португалией мы заложили боевую группу