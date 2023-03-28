Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине начали отключать спутниковую связь Starlink

25
На Украине начали отключать спутниковую связь Starlink

В настоящее время на Украине перестали работать многие терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца.


По утверждению Степанца, сейчас владельцы терминалов пытаются обратиться за помощью к службе технической поддержки компании Илона Маска Space X. Но при попытке обращения владельцы терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий.

Как сообщают в профильном сообществе в социальной сети, Украина оказалась в центре мошеннической схемы использования системы спутниковой связи. Мошенники покупают акционное оборудование, перепродают его в Украину. Затем от оборудования отказываются, и оператор прекращает обслуживать терминалы компании. Кроме того, фиксируются случаи сбыта на Украине краденных терминалов спутниковой связи.

Многие украинские предприниматели пытаются экономить до 30% стоимости терминалов, приобретая оборудование за границей – у посредников, а не у компании Space X.

Таким образом, терминалы могут быть ворованными, либо числиться в списках на возврат. Естественно, что компания блокирует аккаунты и связь перестает работать. Речь идет об угрозе отключения десятков тысяч терминалов компании Starlink. Между тем, от спутниковой связи зависит очень многое, в частности она используется и в военной сфере.

Ранее Илон Маск угрожал отключить на Украине Starlink, если украинские власти не будут оплачивать услуги спутниковой связи.
Автор:
Использованы фотографии:
Official SpaceX Photos. Starlink Mission
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:10
    +7
    ну как же свидомые да не своруют халявки! Это же и есть укаринство-им дали даром так они и то "трошечки тильки для сэбэ" свистнули. А сейчас вот в Париже под щумок магазины обносят. беженцы блин
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:16
      +3
      Таким образом, терминалы могут быть ворованными
      Ну прям "джентльмены удачи" - bully украл, выпил...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:56
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Таким образом, терминалы могут быть ворованными
        Ну прям "джентльмены удачи" - украл, выпил...

        Да эти ребята в Европе, чувствуют себя, как рыба в воде. Разбили витрину магазина, сами украли и еще корешей приглашают. У нас они тем же промышляют.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:56
      +1
      Мыкола, отымей мини айфон! Тьфу! Возьми мне айфон. Что-то похожее в США было в лучшие времена БЛМ. Потом по видео-камерам, погромщиков и воришек вычисляли. Процесс неспешный но поступательно-успешный. Так что халява ещё боком выйдет если ноги из страны вовремя не унести.
      P.S. Две или три больших статьи на эту тему CNN публиковали где их и читал.
  2. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 11:12
    +13
    Хо хол. И мошеничество.. это синонимы!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +6
    Украина оказалась в центре мошеннической схемы использования системы спутниковой связи
    И здесь умудрились в колодец плюнуть. Менталитет не спрячешь.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: rotmistr60
      И здесь умудрились в колодец плюнуть. Менталитет не спрячешь.

      Этому их с детства учат.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:20
    +2
    Ранее Илон Маск угрожал отключить на Украине Starlink, если украинские власти не будут оплачивать услуги спутниковой связи.
    . Табачек то врозь! Это просто бизнес, детка.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 11:21
    +1
    Речь идет об угрозе отключения десятков тысяч терминалов компании Starlink.

    У них что, ворованное вообще всё?
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 11:43
      +8
      У них что, ворованное вообще всё?
      Даже страна.....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: Aken
      У них что, ворованное вообще всё?

      Даже сало и то в Польше тырят.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Aken
      У них что, ворованное вообще всё?

      yes И территория тоже...
  6. BAI
    BAI Сегодня, 11:30
    +2
    Ранее Илон Маск угрожал отключить на Украине Starlink, если украинские власти не будут оплачивать услуги спутниковой связи.

    Так было сообщение, что терминал Старлинк отключается на Украине вообще, а также если движется со скоростью более 150 км/ч и если позиционируется на водной поверхности. Опять же на Украине.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:33
    +3
    Ну, насчет ворованных, да ещё в таких масштабах - чушь, уверен.
    Наиболее вероятная схема - закупка по серым каналам (привет, параллельный импорт!)
    Разумеется, правообладателям это не по вкусу.
    Вопрос теперь в другом - найдется ли кто-то, кто за это заплатит, и, таким образом скомпенсирует Илону Маску финансовые потери, или все разом навалятся на Маска и продавят его?
    В прошлый раз продавить не получилось, ЕС (уж не помню, каким именно образом) но возместил потери
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 11:42
      -1
      А в федеральных законах штатов нет такого пунктика как национальная безопаснсть и интересы государства? А за сопротивление срок? Не закроют Илона нашего, Маска?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:40
    +3
    украинец не украинец чтоб дареное на халяву не продать.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:50
      +1
      - Чего-чего? - склонились к нему побратимы.

      - КРАДЕНАЯ КОБЫЛА ДЕШЕВЛЕ КУПЛЕННОЙ! - повторил Мара, и тотчас же его руки стали свободными - правда, растянулись они так, что достигли земли.

      - Не соврал, - растерянно сказал Принц.

      - Вот так тайна, - сказал Жихарь. - Да это любой знает!

      - не , - сказал Мара, махая вольными руками, как птица, - знает не знает, а только вот вам вся наша страшная священная тайна. Уж какая есть.»
  9. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 11:42
    0
    Скорее это новость про частный сектор применения терминалов. Там где военная область применения и присутствуют военные из НАТО, там скорее всего терминалы официально приобретаются хотя бы потому, что военным поставщикам-подрядчикам тоже свою маржу поиметь хочется.
  10. Diger
    Diger Сегодня, 11:44
    -1
    Цитата: Илья Полонский
    Речь идет об угрозе отключения десятков тысяч терминалов компании Starlink.

    recourse
    -SpaceX передала стране около 22 тысяч интернет-терминалов Starlink. Первые терминалы начали поступать в страну в начале марта, после начала СВО.
    -В августе 2022 сообщалось, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов-антенн для спутниковой связи Starlink
    -Украина получила (январь) от Польши партию из восьми тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут использованы для обеспечения связи в "Пунктах несокрушимости".
    -Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. ( уже передала, те заявление было в январе)
    Ну и так мелочь: Nokia предоставляет Украине 5 тысяч Wi-Fi роутеров и будет сотрудничать с Минцифрой

    https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-komandi-mintsifri-vdalos-zabezpechiti-mayzhe-30-tisyach-starlinkiv-dlya-ukraini

    Вопрос к автору:
    Если на Украине официальных >30000-40000 ( с учетом потерь/ выработки ресурса), то какие «десятки тысяч ворованных»?
    fool
    Может ссылочку на первоисточник какую?
    Нет?
    Или как всегда соврамши?
    1. Типичный chargeback fraud

    (ФБ запрещен в России)
    2.
    Starlink тепер використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів - не лише над окупованою росією територією всередині України, але й, за словами джерела в українській військовій розвідці, над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год

    Ліна Кіндратюк ( информатор), вероятно также запрещена в России, но это не точно.
  11. Orso
    Orso Сегодня, 11:48
    0
    Ну а почему бы не пофантазировать? Товарищ Маск за короткий срок обеспечил ВСУ спутниковыми терминалами ( подсадил то бишь), и на их основе была создана система управления войсками. А теперь, терминалы потихонечку отрубаются, то для дронов воздушных, то для водных беспилотников, а сейчас очередь дошла и до наземных. А альтернативы то у ВСУ нет. Сетецентрического управление - до свидания.
  12. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 11:49
    0
    Говаривают они ставят их на дроны.
    Вон та плоская фигня пишут этот самый "терминал Старлинка"...

    Это трофей сбитый фотографируют.
  13. solar
    solar Сегодня, 11:53
    +2
    Между тем, от спутниковой связи зависит очень многое, в частности она используется и в военной сфере.

    Терминалы военных к этому отношения не имеют.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 12:26
      0
      Терминалы военных к этому отношения не имеют.

      ТССС!!!!!!!!!!!!!! это самая жуткая военная тайна нацистов laughing
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:00
    +1
    Цитата: Essex62
    Не закроют Илона нашего, Маска?

    Не думаю. Слишком много в Штатах на него завязано, одних только космических программ сколько
    Маск сейчас входит в круг лиц, одним свои существованием напрямую влияющих на экономику
    Очень многое может измениться, если его зацепят, очень непредсказуемо всё.
    Да и момент неудачный, в связи с конфронтацией с Россией и Китаем. Не станут рисковать
  15. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:25
    0
    ничего страшного. Ростелеком или МТС скоро проведут интернет заново в российском регионе. дешевый и скоростной.