На Украине начали отключать спутниковую связь Starlink

В настоящее время на Украине перестали работать многие терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца.По утверждению Степанца, сейчас владельцы терминалов пытаются обратиться за помощью к службе технической поддержки компании Илона Маска Space X. Но при попытке обращения владельцы терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий.Как сообщают в профильном сообществе в социальной сети, Украина оказалась в центре мошеннической схемы использования системы спутниковой связи. Мошенники покупают акционное оборудование, перепродают его в Украину. Затем от оборудования отказываются, и оператор прекращает обслуживать терминалы компании. Кроме того, фиксируются случаи сбыта на Украине краденных терминалов спутниковой связи.Многие украинские предприниматели пытаются экономить до 30% стоимости терминалов, приобретая оборудование за границей – у посредников, а не у компании Space X.Таким образом, терминалы могут быть ворованными, либо числиться в списках на возврат. Естественно, что компания блокирует аккаунты и связь перестает работать. Речь идет об угрозе отключения десятков тысяч терминалов компании Starlink. Между тем, от спутниковой связи зависит очень многое, в частности она используется и в военной сфере.Ранее Илон Маск угрожал отключить на Украине Starlink, если украинские власти не будут оплачивать услуги спутниковой связи.