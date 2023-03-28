Главу Госдепа США Блинкена могут вызвать в суд из-за провала в Афганистане

Представители Республиканской партии в палате представителей американского конгресса планируют вручить главе Госдепа Энтони Блинкену повестку в суд. Таким образом конгрессмены рассчитывают получить доступ к секретным документам, связанным с выводом американских войск из Афганистана.Как сообщает информационное агентство Associated Press, подобная инициатива республиканцев является беспрецедентной попыткой вынудить американский конгресс обнародовать секретные документы.Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майк МакКол отметил, что ранее уже обращался к Блинкену с просьбой о предоставлении доступа к соответствующим документам. Имеются в виду данные, подтверждающие, что еще до падения Кабула, в июле 2021 года Блинкена предупреждали о такой возможности.США начали выводить свои войска из Афганистана весной 2021 года. После резкого сокращения контингента армии США, боевики признанного в России террористическим и запрещенного движения "Талибан", практически не встретив какого-либо сопротивления, заняли ключевые регионы страны, а уже в середине августа захватили столицу Афганистана - Кабул. При этом армия США была вынуждена бросить вооружения и военную технику на миллиарды долларов, а также отказать в эвакуации своим союзникам из числа местных жителей.Несмотря на то, что многие официальные лица в мире охарактеризовали произошедшее как провал политики США, Вашингтон утверждает, что выход американских войск был необходим.