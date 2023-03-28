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Главу Госдепа США Блинкена могут вызвать в суд из-за провала в Афганистане

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Главу Госдепа США Блинкена могут вызвать в суд из-за провала в Афганистане

Представители Республиканской партии в палате представителей американского конгресса планируют вручить главе Госдепа Энтони Блинкену повестку в суд. Таким образом конгрессмены рассчитывают получить доступ к секретным документам, связанным с выводом американских войск из Афганистана.


Как сообщает информационное агентство Associated Press, подобная инициатива республиканцев является беспрецедентной попыткой вынудить американский конгресс обнародовать секретные документы.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майк МакКол отметил, что ранее уже обращался к Блинкену с просьбой о предоставлении доступа к соответствующим документам. Имеются в виду данные, подтверждающие, что еще до падения Кабула, в июле 2021 года Блинкена предупреждали о такой возможности.

США начали выводить свои войска из Афганистана весной 2021 года. После резкого сокращения контингента армии США, боевики признанного в России террористическим и запрещенного движения "Талибан", практически не встретив какого-либо сопротивления, заняли ключевые регионы страны, а уже в середине августа захватили столицу Афганистана - Кабул. При этом армия США была вынуждена бросить вооружения и военную технику на миллиарды долларов, а также отказать в эвакуации своим союзникам из числа местных жителей.

Несмотря на то, что многие официальные лица в мире охарактеризовали произошедшее как провал политики США, Вашингтон утверждает, что выход американских войск был необходим.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State
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19 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:20
    +3
    выход американских войск был необходим.
    Они спецом оставили столько вооружения - угроза нашему южному подбрюшью....
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:28
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      выход американских войск был необходим.
      Они спецом оставили столько вооружения - угроза нашему южному подбрюшью....

      Ну в принципе да, но есть проблема для талибов - оружие сложное требующее регулярного обслуживания.Явно большого числа спецалистов нет...
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:42
        +2
        Цитата: свой1970
        есть проблема для талибов - оружие сложное требующее регулярного обслуживания.

        когда запрещенные только взяли Кабул и лсновные ключевые точки, уже тогда проходила информация, что они через посредников нанимают технический персонал за хорошие деньги, доходило до таких казусов, что кто еще вчера воевал в наемниках против них шли к ним трудоустраиваться... и запрещенные брали их.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:07
        0
        Цитата: свой1970
        есть проблема для талибов - оружие сложное требующее регулярного обслуживания.Явно большого числа спецалистов нет...

        Цитата: Canecat
        когда запрещенные только взяли Кабул и основные ключевые точки, уже тогда проходила информация, что они через посредников нанимают технический персонал за хорошие деньги

        А денег у них - как у ду.рака махорки. Платить есть чем.
        Эвон когда ещё Ахмад-шах Масуд грузил апельсины изумруды бочками. У меня до сих пор маленький камушек на память лежит - в дукане купил. Стоил как три пачки американских сигарет. Александрит, лазурит - там в горах СТОЛЬКО всего! Проблем только две - дороги и электричество.
        1. михаил3
          михаил3 Сегодня, 12:15
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          А денег у них - как у ду.рака махорки.

          Это выражение означает - ничего нету. Никаких денег) Потому что сколько ни будь у д.урака махорки, а он ее моментально раздаст, и ни с чем останется...
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 12:37
            0
            Цитата: михаил3
            Это выражение означает - ничего нету

            Это вы сами придумали, или вам кто подсказал?

            Значение всегда было "очень много", ну просто очень много.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:19
          +1
          Я бы Блинкину задал вопрос каким образом талибы * восстановили боеспособность 100 бронетехники.У них " хамви" 20000 только на складах стоит.Есть где механикам Вагнера повеселиться.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:59
      +1
      Тут много ньансов. Оружие амерам ничего не стоит, вообще-им его весь мир и тот же афганистан оплачивает. Нежалко и бросить. Логистика вывоза и утилизации дороже выпуска,покупки-смотрим выше. Задел на будущее-столько оружия оставить, значит расчитывать что им будут дальше воевать меж собой и оппозицией, и оба будут закупать бк и новое в уамериге.
    3. михаил3
      михаил3 Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Они спецом оставили столько вооружения - угроза нашему южному подбрюшью....

      И первое, что сделали талибы - обьявили что к России в принципе никаких претензий) А потом стали обращаться за помощью. Они не какие то террорюги отмороженные, а люди, озабоченные будущим своей страны. Кем бы их ни пытались представить все кругом. Парадоксально, но факт) Последнее, что придет им в голову - нам угрожать. Американцы совершенно не понимают людей. Люди ли они сами вообще? Я что то сомневаюсь....
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:23
    +3
    Тебя посодют а ты не воруй ! (с) нетленное

    ______________________________________
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    планируют вручить главе Госдепа Энтони Блинкену повестку в суд
    Судя по всему Блинкена это мало волнует, т.к. за ним президент со всем административно-силовым ресурсом. Да и раскрыть секретные документы своим распоряжением он не может.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    +3
    Блинкину не позавидуешь это не ТВ шоу ,где можно любому рот заткнуть.Республиканцы порвут Блинкина как тузик грелку.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:35
      +2
      Будут еще и финансовую заинтересованность Блинкина проверять.....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:38
    +2
    Несмотря на то, что многие официальные лица в мире охарактеризовали произошедшее как провал политики США, Вашингтон утверждает, что выход американских войск был необходим.
    . Ушли и ушли, правильно сделали... вряд ли именно это волнует кого то. А вот покопаться в бухгалтерии, найти компромат на политических аппанентов, это да, это большая вкусняшка!
  6. solar
    solar Сегодня, 11:51
    0
    Ну республиканцы дают!
    Вообще-то решение о выводе американских войск принял республиканец Трамп, причём здесь какой-то Блинкен?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:22
      0
      Вообще-то выводил войска самоходный Джо,а мог бы забить на эту договорённость Трампа.США делают только то что им выгодно.Выводом ,они признали своё поражение.
    2. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 12:23
      0
      так пусть сидит! жалко что ли? может сарой станет
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:54
    0
    Ой да ладно посодют. Сдал мандат,ушел в корпорацию, всё-неподсуден, он же уже не политик, а значит за предыдущие действия себя политиком-неотвечает!
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:22
    0
    так он же подохнет со страху! самая ссыкливая госдепная секретутка из всей шаболдной камарильи. лапки постоянно трясутся то ли со страху, то ли старческая трясучка обняла