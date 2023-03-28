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Американское издание: У Киева нет средств для борьбы с российскими истребителями, доминирующими в зоне боевых действий

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Американское издание: У Киева нет средств для борьбы с российскими истребителями, доминирующими в зоне боевых действий

Россия имеет преимущество в воздухе, Украине нечего противопоставить российским истребителям, кроме средств противовоздушной обороны. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление одного из высокопоставленных украинских чиновников.


По данным американского издания, Украина не обладает средствами борьбы с российскими самолетами. Как заявил неназванный чиновник из Киева, у российской армии реальное превосходство в воздухе, к тому же командование ВКС РФ заменило часть применяемых с самого начала СВО истребителей на более современные Су-35, которые еще более эффективны и способны не только сбивать украинские боевые самолеты, но и наносить удары по наземным целям.

Су-35 оснащены очень эффективными радарами и ракетами высокой дальности (...) Российское превосходство в воздухе — это реальный риск

- заявил он.

Еще два украинских чиновника подтвердили, что главная проблема Киева - это полное доминирование российских самолетов над зоной боевых действий, не позволяющее оказывать воздушную поддержку наземным частям. Исправить это можно было бы поставками западных истребителей, способных "на равных" бороться с российскими Су-35. Речь идет об американских F-16, которые в Киеве считают очередной вундерваффе, способной изменить ситуацию на фронте.

Мы продолжаем говорить американцам, что в конце концов нет другого решения, кроме как дать нам истребители

- добавил один из чиновников.

Впрочем, от поставок большого количества современных зенитных комплексов в Киеве тоже не отказываются, лишь бы побыстрее и в качестве спонсорской помощи.
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23 комментария
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  1. Sinner
    Sinner Сегодня, 11:19
    -8
    Только недавно была статья, что ни у одной из сторон нет превосходства в воздухе.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:25
      0
      у нас есть превосходство, проблема в том что только Су-35 могут давать это превосходство. а их не там много у нас.. около сотни, и задействовать все будет ну очень глупо, запад может воспользоваться этой ситуацией.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:28
      -5
      Только недавно была статья, что ни у одной из сторон нет превосходства в воздухе.
      превосходство в воздухе пока есть, но реализовать его не возможно из за пво противника.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 12:11
        0
        Ага...
        Почти, как у классика.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:02
      -1
      В тексте есть очень ключевое уточнение:
      Еще два украинских чиновника подтвердили, что главная проблема Киева - это полное доминирование российских самолетов над зоной боевых действий, не позволяющее оказывать воздушную поддержку наземным частям.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 11:25
    +2
    Возникает вопрос-Какую ещё технику запад хочет утилизировать вна Украине?Поскольку Россия контролирует воздушное пространство в зоне БД ,ни какие Ф16 Рафали и прочие самолёты не изменят это наше доминирование.Да и пилотов откуда будет брать укро рейх?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:32
      +2
      как показала именно практика, превосходство в воздухе не дает полный контроль. их авиация работает. не так часто и с потерями но работает
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:33
      -1
      Ф16 Рафали и прочие самолёты не изменят это наше доминирование
      Современные самолеты с дальнобойным вооружение и планирующими авиа бомбами при поддержке ДРЛО могут сильно осложнить и без того, мягко говоря, печальную картину как на земле так и в воздухе.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:33
      +2
      Да там скорее всего Бздышики да Анджеи всякие пойдут наёмниками-пилотами
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:43
        +2
        самый главный вопрос не в том что они получат авиацию, а какую именно модификацию они получат..
        вот от чего нужно отталкиваться.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:44
          +1
          Скорее всего не самой последней модификации а наоборот. Обычная практика западников - отдадут что им самим негоже.
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 11:47
            -1
            вот именно, их задача прощупать реальную возможность западной техники против нашей. а украинцев просто как мышей используют..
          2. Yngvar
            Yngvar Сегодня, 12:36
            0
            Отдадут в модификации "Старый бомж", на утилизацию... Но за деньги!
            И да, Вы правы - летуны скорее всего будут "натовские хо х лы", типа как "китайский летчик ЛиСиЦын".
        2. АА17
          АА17 Сегодня, 12:23
          +1
          самый главный вопрос не в том что они получат авиацию, а какую именно модификацию они получат..

          Уважаемый, incoggnoto (oleg)
          Я согласен с Вами. Украина получила тяжелую технику для планируемого наступления. Танки это оружие для прорыва обороны противника. Поэтому чтобы прикрыть танки с воздуха будут поставлены какие то самолёты. Думается, что вопрос по поставке самолётов ВСУ принципиально решён. Просто сейчас будут решать следующие вопросы: откуда (из какой страны) будут взлетать самолёты и кто (из какой страны лётчики) будут управлять самолётами? Как Запад решит эти вопросы, то самолёты сразу появятся в воздухе на Украине.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +3
    лишь бы побыстрее и в качестве спонсорской помощи.
    И побольше в количественном измерении. И опять песня о необходимости более современных самолетов.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:34
    +1
    Впрочем, от поставок большого количества современных зенитных комплексов в Киеве тоже не отказываются, лишь бы побыстрее и в качестве спонсорской помощи.
    . Вопрос... а от чего то вообще, они отказываются, могут отказаться?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: rocket757
      а от чего то вообще, они отказываются, могут отказаться?

      Вы шо! Это ж даром! Как отказаться! ))) И людЯм отчитаться надо перед хозяином.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:29
        0
        Так то схемы хитрые и тому, что останется от салорейху, придётся платить по счетам... если останется хоть что то.
  5. solar
    solar Сегодня, 11:46
    -1
    Украина не обладает средствами борьбы с российскими самолетами

    Только они почему-то за линию фронта не летают...
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:55
      -1
      какой смысл рисковать самолетом? тут больше нужно работать над средствами поражения, которые позволит не заходить в зону ответственности ПВО . запад именно так работает, а болванками уже добивает когда полностью ПВО уничтожена
  6. Игорь_777
    Игорь_777 Сегодня, 12:00
    0
    Поржал)! Я дико извиняюсь, а о каком превосходстве идет речь!? Уновостях только прошлогодние кадры, где вертушки цели отрабатывают с кабрирования (интересно почему???)).
  7. kit88
    kit88 Сегодня, 12:02
    0
    нет другого решения, кроме как дать нам истребители, заявил неназванный чиновник из Киева

    Всё им "дать". Не "продать", не "поставить", а именно "дать", т.е. за просто так, на халяву.
    Украинский чиновник неисправим впринципе.
  8. 89824024836
    89824024836 Сегодня, 12:14
    -2
    Размещение спец боеголовок с повышенным ЭМИ для ЗУР в Белоруссии позволит нейтрализовать угрозу пролета роя дронов запущенных с военно транспортных самолетов(сброс до 300 шт.с каждого) с Западного направления в строну ПВО РФ. Спец боеголовки Кинжалов, размещенные на МИГ-31, позволят нейтрализовать базы размещения тактического ядерного оружия США в Европе, включая боеголовки Франции и Англии.