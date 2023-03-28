Американское издание: У Киева нет средств для борьбы с российскими истребителями, доминирующими в зоне боевых действий

Су-35 оснащены очень эффективными радарами и ракетами высокой дальности (...) Российское превосходство в воздухе — это реальный риск

Мы продолжаем говорить американцам, что в конце концов нет другого решения, кроме как дать нам истребители

Россия имеет преимущество в воздухе, Украине нечего противопоставить российским истребителям, кроме средств противовоздушной обороны. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление одного из высокопоставленных украинских чиновников.По данным американского издания, Украина не обладает средствами борьбы с российскими самолетами. Как заявил неназванный чиновник из Киева, у российской армии реальное превосходство в воздухе, к тому же командование ВКС РФ заменило часть применяемых с самого начала СВО истребителей на более современные Су-35, которые еще более эффективны и способны не только сбивать украинские боевые самолеты, но и наносить удары по наземным целям.- заявил он.Еще два украинских чиновника подтвердили, что главная проблема Киева - это полное доминирование российских самолетов над зоной боевых действий, не позволяющее оказывать воздушную поддержку наземным частям. Исправить это можно было бы поставками западных истребителей, способных "на равных" бороться с российскими Су-35. Речь идет об американских F-16, которые в Киеве считают очередной вундерваффе, способной изменить ситуацию на фронте.- добавил один из чиновников.Впрочем, от поставок большого количества современных зенитных комплексов в Киеве тоже не отказываются, лишь бы побыстрее и в качестве спонсорской помощи.