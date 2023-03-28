В Китае опубликован доклад о нарушении прав человека в США в 2022 году

Информационное бюро Государственного совета Китая сегодня опубликовало доклад о нарушениях прав человека в США в прошлом году, в котором говорится, что законодательство в области прав человека и правосудие пережили сильный регресс, подрывающий основные права и свободы американского народа. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
В 2022 году произошел эпохальный спад в области прав человека в США, говорится в докладе. В США, стране, которая называет себя «защитником прав человека», широко распространены такие явления, как коррупция в политике, расовая дискриминация, насилие с применением оружия и произвол полиции, отмечается в документе Информационного бюро Госсовета КНР.
Согласно данным доклада, США лидируют в мире по убийствам с применением огнестрельного оружия и массовым расстрелам: в 2022 году более 80 000 человек были убиты или ранены в результате насилия с применением оружия. Третий год подряд в США происходит более 600 массовых расстрелов. Напомним, что последний случай массовой стрельбы произошел только вчера, когда 28-летний житель Нэшвилла смертельно ранил троих детей и троих взрослых. Насилие с применением огнестрельного оружия стало «американской болезнью», пишет Global Times.
Тюрьмы США переполнены и превратились в современные рабовладельческие учреждения, где принудительный труд и сексуальная эксплуатация являются обычным явлением.
Кроме того, в докладе отмечается, что идет значительный рост вливаний финансов в политику со стороны крупного капитала, а демократия в американском стиле потеряла свою народную поддержку. Пожертвования от миллиардеров на избирательные кампании составили в 2022 году 15% от общего федерального объема, по сравнению с 11% в 2020 году.
Расизм растет, а этнические меньшинства страдают от широко распространенной дискриминации. Преступления на почве ненависти, основанные на расовой предвзятости, в США резко возросли в период с 2020 по 2022 год. Расистская резня в супермаркете Buffalo, в результате которой погибли 10 афроамериканцев, потрясла мир. В общей сложности 81 процент американцев азиатского происхождения говорят, что насилие в отношении азиатских общин растет. Вероятность того, что афроамериканцы будут убиты полицией в 2,78 раза чаще, чем белые. Страдания, вызванные геноцидом и культурной ассимиляцией, предпринятыми правительством США в отношении индейцев и других аборигенов в истории, все еще сохраняются и сегодня, говорится в докладе.
В докладе также указывается, что ожидаемая продолжительность жизни резко упала, а смертность от злоупотребления наркотиками продолжает расти.
Не забыли китайцы упомянуть в докладе и американские военные операции в других странах. С начала 21-го века США провели военные операции в 85 странах во имя «борьбы с терроризмом», которые непосредственно унесли жизни по меньшей мере 929 000 мирных жителей и привели к перемещению 38 миллионов человек, отмечается в документе.
Согласно докладу, Соединенные Штаты лидируют по введенным против других стран санкциям. Сегодня санкции Вашингтона действуют против более чем 20 государств, что приводит к неспособности властей этих стран обеспечить свое население основными продуктами питания и медикаментами, отмечается в докладе.