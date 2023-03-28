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Немецкий журнал объяснил, почему США поставляют Украине вооружения с ограничениями

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Немецкий журнал объяснил, почему США поставляют Украине вооружения с ограничениями

Несмотря на настойчивые просьбы киевских властей, Вашингтон сознательно ограничивает поставки вооружений Украине, считает автор статьи в немецком журнале Focus. Причем речь идет не о количественном ограничении, а о нежелании США предоставлять некоторые виды современных вооружений и военной техники, либо поставку наиболее простых модификаций оружия. И связано это не столько с экспортными ограничениями, сколько с опасениями Белого дома спровоцировать прямое военное столкновение с Россией и боязнью раскола среди европейских стран НАТО.


Подтверждением этому, в частности, служит промедление Пентагона с отправкой на Украину ОБТ «Абрамс», которые даже по ускоренному графику ВСУ получат не раньше осени. Да и вместо заявленных ранее танков модификации M1A2 Украина теперь получит более старые Abrams M1A1, да еще и без брони, изготовленной из обедненного урана. Аналогичная ситуация наблюдается с поставкой Киеву гаубиц М777 с полноценной навигацией.

Впрочем, такие ограничения некоторые военные эксперты считают нормальной практикой при экспорте американских вооружений в страны, не входящие в Североатлантический альянс. По их мнению, современное коммуникационное и навигационное оборудование интегрировано в командные системы управления НАТО, и потому может использоваться только в рамках операций альянса.

Но в эту теорию не укладывается отправка на Украину РСЗО HIMARS с предустановленным ограничением на использование дальнобойных ракет. Даже если бы Киев сумел сам найти где-либо ракеты для этих систем с повышенной дальностью полета, то применить их ВСУ все равно не смогли бы, отмечает автор статьи.

Анонимный источник в Белом доме объяснил такую тактику Пентагона в ограничении отправки полноценных систем вооружений Украине опасениями администрации Байдена эскалации конфликта со стороны Москвы вплоть до прямого вовлечения в него НАТО. Более всего такого сценария боятся некоторые европейские страны. Что, в случае с отменой искусственных ограничений Вашингтоном, может привести к расколу среди членов Североатлантического альянса. О таком варианте развития событий, в частности, в прошлом году заявлял и президент США.

Немецкий военный эксперт Густав Грессель считает такую позицию самоограничения со стороны американского руководства оправданной. Но при этом он уверен, что такое лимитирование в поставках вооружений Киеву дает неверный сигнал российскому президенту Владимиру Путину.

Для него любая сдержанность в поставках западного вооружения — это сигнал, что мы не воспринимаем ситуацию всерьез

— считает эксперт.

Таким образом Запад показывает, что Россия может победить просто переждав определенное время и в расчете на то, что военная поддержка киевского режима не только не будет расти, но и начнет ослабевать через какое-то время, уверен Грессель.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:47
    +5
    Хрень какую то немец этот пишет. Запад просто боится что самое современное вооружение может быть нами затрофеено со всеми вытекающими последствиями для Запада. Потому и поставляет не самое свежее и без особых функций и возможностей. Заодно и склады от старья очищает. Заодно и работу своему ВПК дает - восполнить переданное шароварным и заместить себе самыми современными модификациями. Кругом одна выгода получается.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:52
      0
      А также в ответ станут применятся наши вооруюения по полосатым базам.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:52
    +3
    Какая фигня,чесслово..Достаточно,Западу ,прекратить поставлять оружие,конфликт прекратится.Все это прекрасно понимают.Не даром скребут по сусекам,утилизируют старье,его накопилось достаточно.Кроме того,к окончанию конфликта,обе страны,ослабеют так,что делай с ними ,что хошь.Поэтому и продолжаются поставки . А в выигрыше останется США..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +1
    опасениями администрации Байдена эскалации конфликта со стороны Москвы вплоть до прямого вовлечения в него НАТО
    Только ли это сдерживает Сша? Американские СМИ писали и о боязни Пентагона, что более современная техника может попасть в руки российским военным, а значит и специалистам для ее изучения. После чего российская сторона обязательно поделится "секретами" с Китаем и Ираном.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:56
      0
      да, с Китаем есть озвученная ВВП договоренность о передаче им образцов трофейной западной техники и вооружений.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:57
    +1
    Все гораздо проще , тут как в случае с поставкой снарядов с обедненным ураном ( Великобритании их необходимо утилизировать и они это не скрывают) . Украина -полигон для утилизации морально устаревшей техники и вооружения и одновременно катализатор развития ВПК США. Пусть это звучит цинично , но это так и никак по другому , что же касается новых эксперементальных разработок в областях ПВО и РСЗО со спутниковым наведением то их поступает не так много , а если и поступает , то с серьезными мерами безопасности в целях недопущения попадания в руки противника .
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 12:04
    0
    да еще и без брони, изготовленной из обедненного урана
    Ну про сердечники из об. урана я знаю, а про броню???..... Может просвятит кто в теме?
    Ceterum censeo Washington delendam esse
    1. B44
      B44 Сегодня, 12:18
      +1
      Первые три варианта: M1, M1IP и M1A1 защищены многослойной композитной броней Burlington, широко известной как Chobham. В свое время он обеспечивал высокий уровень защиты от кумулятивных боеприпасов и средний уровень защиты от кинетических снарядов.С 1987/88 года в рамках модернизации последующие варианты танка защищены новой "специальной" броней с слоев пластин из сплава обедненного урана и последующие поколения Эта броня отличается использованием более современных и качественных материалов.

      Данные о стойкости к кинетическим и кумулятивным боеприпасам засекречены.

      Украина получит старые модели со снятыми урановыми вставками, т.е. с очень истощенной броней. Это относительно слабая броня по сравнению с новейшими M1A2 SEPv3, которые недавно закупила, например, Польша. Америка очень редко продает версии M1A2 SEPv3 и только ближайшим союзникам, потому что характеристики этой брони засекречены.
      1. Master2030
        Master2030 Сегодня, 12:21
        0
        Спасибо. Всё ясно.
        Ceterum censeo Washington delendam esse
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:20
      +1
      Защита танка Абрамс была улучшена путем внедрения новой специальной брони, включающей обедненный уран. Уран был введен в производство M1A1 с октября 1988 года. Эта новая броня увеличила стойкость брони, особенно против кинетических снарядов, но за счет добавления значительного веса танку, так как обедненный уран в 1,7 раза плотнее свинца.

      В ходе испытаний 1989г. обстрелом была проведена оценка концентрации урановой «пыли» внутри и снаружи M1A1HA при попадании различных видов снарядов. Во всех испытаниях наибольшая концентрация выпадания [обеднённого урана] наблюдалась в пределах 5-7 метров от цели. Однако после продолжительного обстрела фрагменты [внешнего] уранового бронирования были разбросаны на дистанцию 76 метров.


      Первыми танками M1A1, получившими урановую броню, были танки, дислоцированные в Германии. Базирующиеся в США танковые батальоны, участвовавшие в операции «Буря в пустыне», получили чрезвычайную программу по модернизации своих танков броней с обедненным ураном непосредственно перед началом кампании. Все танки модификации M1A2 оснащены броней с обедненным ураном, и все танки M1A1, находящиеся на действительной службе, также были модернизированы до этого стандарта. Этот вариант был обозначен как M1A1HA (HA для heavy Armor).

      M1A1 AIM, M1A2 SEP и все последующие модели Abrams имеют обедненный уран как в корпусе, так и в броне башни. Каждый вариант Abrams после M1A1 оснащался броней с обедненным ураном разных поколений. M1A1HA использует броню первого поколения, в то время как M1A2 и M1A1HC используют обедненный уран второго поколения. Варианты M1A2 SEP были оснащены броней третьего поколения с обедненным ураном в сочетании с графитовым покрытием. M1A2C также имеет увеличенную физическую броню башни во фронтальной проекции.
  6. K298rtm
    K298rtm Сегодня, 12:19
    +1
    По моему скромному мнению, одна из причин (наряду с тут указанными) такого положения с поставками заключается в том, что более сложная (современная) техника требует более квалифицированного л/с. А для его соответствующей подготовки требуется время. Мы в течение года наблюдаем поставки по принципу - "от простого к сложному". Так что вполне возможно ( и вероятно), в настоящее время идет подготовка л\с к применении по назначению современных танков, самолетов, кораблей и т.д. Не удивлюсь, если выяснится, что где-то готовят экипаж пл. Время все покажет.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 12:35
    0
    Америкосы действуют в своей излюбленной манере как садисты,дают то что самим не нужно,одновременно наблюдая,как работает старая техника,внося нужные корректировки в новую.... эти корректировки оплачивают кохлы своей кровью.....халявы у америкосов не бывает....