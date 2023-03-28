Немецкий журнал объяснил, почему США поставляют Украине вооружения с ограничениями

Несмотря на настойчивые просьбы киевских властей, Вашингтон сознательно ограничивает поставки вооружений Украине, считает автор статьи в немецком журнале Focus. Причем речь идет не о количественном ограничении, а о нежелании США предоставлять некоторые виды современных вооружений и военной техники, либо поставку наиболее простых модификаций оружия. И связано это не столько с экспортными ограничениями, сколько с опасениями Белого дома спровоцировать прямое военное столкновение с Россией и боязнью раскола среди европейских стран НАТО.
Подтверждением этому, в частности, служит промедление Пентагона с отправкой на Украину ОБТ «Абрамс», которые даже по ускоренному графику ВСУ получат не раньше осени. Да и вместо заявленных ранее танков модификации M1A2 Украина теперь получит более старые Abrams M1A1, да еще и без брони, изготовленной из обедненного урана. Аналогичная ситуация наблюдается с поставкой Киеву гаубиц М777 с полноценной навигацией.
Впрочем, такие ограничения некоторые военные эксперты считают нормальной практикой при экспорте американских вооружений в страны, не входящие в Североатлантический альянс. По их мнению, современное коммуникационное и навигационное оборудование интегрировано в командные системы управления НАТО, и потому может использоваться только в рамках операций альянса.
Но в эту теорию не укладывается отправка на Украину РСЗО HIMARS с предустановленным ограничением на использование дальнобойных ракет. Даже если бы Киев сумел сам найти где-либо ракеты для этих систем с повышенной дальностью полета, то применить их ВСУ все равно не смогли бы, отмечает автор статьи.
Анонимный источник в Белом доме объяснил такую тактику Пентагона в ограничении отправки полноценных систем вооружений Украине опасениями администрации Байдена эскалации конфликта со стороны Москвы вплоть до прямого вовлечения в него НАТО. Более всего такого сценария боятся некоторые европейские страны. Что, в случае с отменой искусственных ограничений Вашингтоном, может привести к расколу среди членов Североатлантического альянса. О таком варианте развития событий, в частности, в прошлом году заявлял и президент США.
Немецкий военный эксперт Густав Грессель считает такую позицию самоограничения со стороны американского руководства оправданной. Но при этом он уверен, что такое лимитирование в поставках вооружений Киеву дает неверный сигнал российскому президенту Владимиру Путину.
Для него любая сдержанность в поставках западного вооружения — это сигнал, что мы не воспринимаем ситуацию всерьез
— считает эксперт.
Таким образом Запад показывает, что Россия может победить просто переждав определенное время и в расчете на то, что военная поддержка киевского режима не только не будет расти, но и начнет ослабевать через какое-то время, уверен Грессель.