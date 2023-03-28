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Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей

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Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей

Министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл заявил о том, что его страна намерена сотрудничать в рамках AUKUS – трёхстороннего оборонного альянса, учреждённого США, Великобританией и Австралией в конце 2021 года.


У нас появилась отличная возможность провести переговоры относительно того, могли ли бы мы присоединиться ко второму направлению AUKUS для стратегического обмена технологиями. В итоге наша страна изъявила желание поддержать эту практику, но без ядерной составляющей

– подчеркнул глава новозеландского оборонного ведомства.

Стоит отметить, что неделей раннее у главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты состоялась встреча с высокопоставленными дипломатами Китая, в ходе которой они выразили крайнюю обеспокоенность в связи с растущим военным сотрудничеством Великобритании, США и Австралии, особенно на фоне заявлений официального Лондона и Вашингтона о предоставлении ими последней атомных подводных лодок (АПЛ). Как утверждала тогда глава новозеландского внешнеполитического ведомства, ей удалось заверить своих коллег из КНР, что её страна не имеет к этому никакого отношения. Однако уже через несколько дней Махута заявила о готовности Веллингтона влиться в военное партнёрство Австралии, Британии и США.

Канберра может получить доступ к новейшим технологиям в военной сфере (в том числе квантовым), а также в области искусственного интеллекта (ИИ) со стороны своих партнёров. Также военное сотрудничество в рамках AUKUS предусматривает и передачу ей от 3 до 5 атомных субмарин класса Virginia, начиная с 2032 года.

Однако у Веллингтона имеются и свои опасения на этот счёт, поскольку, по его мнению, своими действиями эти государства могут поставить под удар Договор Раротонга – документ о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, подписанный 6 августа 1985 года.

Тем не менее, как заявляла экс-глава правительства Новой Зеландии Хелен Кларк, её страна и далее будет придерживаться безъядерной политики, будучи не заинтересованной в AUKUS. Но теперь-то выясняется, что Новую Зеландию могут включить в этом англосаксонский военный союз.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Литтл
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:46
    +1
    Какие наивные идиоты,безъядерный статус не даёт 100% гарантии, что при вхождении страны в военный блок с странами с ядерным оружием, они не станут объектом ядерного удара по своей территории.На днях новозеландца народности маори ,вна украине убили насмерть.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: tralflot1832
      Какие наивные идиоты,безъядерный статус не даёт 100% гарантии, что при вхождении страны в военный блок с странами с ядерным оружием, они не станут объектом ядерного удара по своей территории.

      Точно - в Новой Зеландии руководители страны дураки дураками!
      Как говорится. Если коготок у птички в сетке увяз - то и всей птичке конец!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:19
        0
        Коренные новозеландцы за птичку МОА перед мировым сообществом не ответили.Птичку жалко.
        Намного поболее страуса была.До середины 18 века.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:58
      +1
      Как то статейка тут проскакивала,что мол надо по Новой Зеландии ядрен-батоном долбить,чтобы штатам и бритам неповадно было laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:23
        0
        : hi Наши там есть но немного,среди них мой бывший начальник. laughing
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:52
    0
    У нас появилась отличная возможность провести переговоры относительно того, могли ли бы мы присоединиться ко второму направлению AUKUS для стратегического обмена технологиями. В итоге наша страна изъявила желание поддержать эту практику, но без ядерной составляющей
    . Присоединится... без серьёзных обязательств с их стороны, они там не удержаться, скорее всего.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:58
    0
    Ну с Новой Зеландией понятно, а как же "великая" страна того региона, первой разорвавшая дипотношения с Россией в 2022 году - Микронезия, она, что в этот союз недостойна?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:06
      0
      Да уж, действительно: что-то Штаты ухо завалили... Микронезия-то поближе к Китаю будет - и чем Астралия, и чем Новая Зеландия.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:03
    0
    Это что, Финляндия 2.0? Но людоеды еще тормознее финнов. Они даже не заметят, как станут площадкой для размещения ядерных ракет против КНР... Штаты просто скажут размещать - и людоеды никуда не денутся.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:10
    0
    Кто вас спрашивать будет?!
    Вспомнился анекдот о Винни и Пятачке...
  6. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:27
    0
    Это был вопрос времени для них. Англосаксонский блок.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:37
    0
    Ага получат они технологии как же. И искусственный интеллект и квантовые технологии и подводные лодки - лет через десять когда это будет вчерашний день. А испорченные отношения с Китаем могут наступить гораздо быстрее и будут очень болезненными.