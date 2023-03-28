Военное обозрение
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Обещавший Зеленскому отбить Бахмут генерал Сырский снова появился в окрестностях города

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Обещавший Зеленскому отбить Бахмут генерал Сырский снова появился в окрестностях города

Отвечающий за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский снова появился на Бахмутском направлении, но в сам город попасть даже и не пытался, ограничившись наблюдением издалека. В Генштабе ВСУ сообщили, что он посетил "самые горячие точки".


Украинский генерал провел очередное совещание по ситуации в Бахмуте, по итогам которого отделался общими фразами про "доблесть" украинских военных и необходимость сконцентрировать все усилия на обороне города, как будто они там не сконцентрированы. В общем ничего нового на фоне все ухудшающейся обстановки на данном направлении. Правда, себе в заслугу Сырский поставил "грамотное" руководство обороной, благодаря чему ВСУ все еще удерживают "крепость Бахмут".

Между тем ситуация для ВСУ в самом городе действительно тяжелая, подразделения ЧВК "Вагнер", ободренные известиями о переброске на фланги резервов Минобороны, пошли вперед с намерением завершить операцию в городе в ближайшие дни. И это у них, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, хорошо получается. Бойцы "Оркестра" уже заняли территорию Центрального рынка и продолжают проламывать оборону противника атакуя сразу с нескольких направлений. По мнению украинских экспертов, "музыканты" пытаются применить в Бахмуте опыт Мариуполя, создав сразу несколько котлов.

Между тем, анонсированное Сырским контрнаступление, на которое он получил от Зеленского карт-бланш, может и не состоятся. Зарядившие до этого дожди превратили поля и грунтовые дороги в непроходимые, а все трассы, кроме одной, находятся под контролем российских сил. В Генштабе ВСУ ждут, когда земля просохнет, чтобы двинутся вперед, но может статься так, что к тому времени весь город будет уже под контролем "Оркестра".
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26 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:07
    -3
    Правда, себе в заслугу Сырский поставил "грамотное" руководство обороной, благодаря чему ВСУ все еще удерживают "крепость Бахмут".
    И с этим трудно спорить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:13
      +4
      Обороняются грамотно они практически везде.Используют правильно то преимущество,что есть-разведка и связь.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 12:20
        -1
        Кроме того используют АСУ ВСУ «Крапива» и системы автоматизации наведения артиллерии.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:34
        0
        "... В Генштабе ВСУ ждут, когда земля просохнет, чтобы двинутся вперед, ..."
        ******************************************************************************************
        Это апонятно...

        Однако, странно, что их предшественники и духовные отцы, в такой-же обстановке и на том же направлении, ничего не "ждали". Нет, я ими не "восторгаюсь" вовсе. Просто киевским бандеро - нацикам из т.н. "генштаба ВСУ" об этом ненавязчиво напоминаю...

        "Деблокирующий удар нанесли два немецких танковых корпуса – Брейта и Форманна. Они были усилены тяжелым танковым полком Бёке из 80 «Тигров» и «Пантер». Бои шли в исключительно трудных условиях. Маневр обеих сторон сдерживала оттепель. Если зимы 1941-42 и 1942-43 годов были суровыми, то зима 1943-44 годов была на удивление мягкой и теплой. ДОРОГИ РАСКИСЛИ, и лишь танки с большим трудом передвигались в месиве грязи. Для парирования контрудара командование 1-го УФ подтягивает 2-ю танковую армию Богданова."

        Это о Корсунь - Шевченковской операции...
    2. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 12:19
      -2
      Канеш не поспорить,там русские хреначат русских,и те и те на характере....
      1. Kreta25
        Kreta25 Сегодня, 12:22
        +6
        Украинцы не русские, и не надо их отождествлять.
      2. Комментарий был удален.
      3. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 12:26
        +3
        Вообще-то, мы имеем дело с украинским нацизмом. Что в нем русского?
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:37
      -1
      Прогноз погоды на конец марта и первую десятидневку апреля - похолодание, дожди, снег кое где.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 12:09
    -1
    Обещавший Зеленскому отбить Бахмут генерал Сырский снова появился в окрестностях города

    Он возомнил себя котом? Намерял себе девять жизней, катается в Артёмовск как на прогулку...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:15
      0
      Он возомнил себя котом? Намерял себе девять жизней
      Может он что то знает, чего не знаем мы?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:15
      +2
      Немцы так на Москву в бинокль смотрели wassat
    3. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 12:22
      0
      Ну значит знает, что ему не будет ничего.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    0
    в сам город попасть даже и не пытался, ограничившись наблюдением издалека.
    Так наверное голова на плечах еще имеется и понимает, что если даже можно в город проскочить, а вот обратно уже не выскочить. А хороший пленный бы получился.
  4. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 12:15
    +2
    Господи,на фотках Артёмовск похож на Сталинград,там живого места нет,что там оборонять?И зачем его штурмовать,если можно сравнять с землёй...
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:22
      +2
      И сколько еще таких городов на Украине? Сотни? И каждый по пол-года штурмовать?
      Это ж сколько еще СВО продлится ....
      Вопрос в следующем - чего же всё-таки добивается Россия? Если до сих пор "не начала", хотя по идее, должна была закончить еще год назад?
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: Sergei Timofeich
      зачем его штурмовать,если можно сравнять с землёй...

      Согласен, уже надоело, что они там как споры язвы - не сокращаются, а только размножаются.
      Но чтобы выкурить из города укрозольдатенов - город надо равнять не с землёй, а с подземлёй. Чубаки же как тараканы - по подземельям шкерятся. А фронтовую авиацию использовать там стремно - у укрорейха теперь вполне сносная ПВО.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 12:16
    0
    Жалко,что его в лужу не макнули для достоверности,форма чистенькая,никто в Куеве не поверит,что был на "передовой"....
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:18
    +1
    к тому времени весь город будет уже под контролем "Оркестра".

    Я бы в такой ситуации поддерживал тяжёлое, но не безнадёжное положение укропа в городе, а после попытки прорваться в город, дал им войти и захлопнул бы крышку котла. Видимо об этом думают и укропы, потому и тянут с попыткой деблокирования. feel
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:18
    0
    Правда, себе в заслугу Сырский поставил "грамотное" руководство обороной, благодаря чему ВСУ все еще удерживают "крепость Бахмут".

    Сырский свой рейтинг перед западом раскручивает - "Я вот уже шестой раз Бахмут посещаю больше меня и Зели, никто его там не бывает." Глядишь и Залужного, а может даже и Резника подседит.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:20
    0
    В Генштабе ВСУ сообщили, что он посетил "самые горячие точки".

    Посетил... взглядом? Потому что "самая горячая точка" сейчас - это центральный рынок. А на него он посмотрел издалека.
  9. ort
    ort Сегодня, 12:20
    +1
    Интересно, у Сырского в селе Новинки Владимирской области родные остались ? А друзья в Московском высшем общевойсковом командном орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённом ордена Жукова училище ?
    Как говорится ;" друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве..... Где же вы, друзья- однополчане ?".
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: ort
      Интересно, у Сырского в селе Новинки Владимирской области родные остались ?

      Какие там родные? Новинки это не село, а деревня в Ковровском районе Владимирской области, где когда родился Сырский в 1965 году, проживало 59 человек. По Всероссийской переписи населения в 2010 году там оставалось уже только 15 местных жителей.
      http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov/m/64-1-0-4506
      Сейчас, через 13 лет, там может и доживают свой век несколько старушек, но не факт. Одна из множества мёртвых деревень России.
  10. nobody75
    nobody75 Сегодня, 12:28
    +1
    Работает задумка с ПМВ!
    Амерская нейросеть, которую они 20 лет обучали не смогла разобраться с операциями Первой Мировой. Они для нее оказались слишком сложны. Даже обучение с учителем не помогло.
    Таким образом, текущая задача, стоящая перед войсками - не дать укропам стабилизировать фронт. Вести игру Фоша каждый день! Это не позволит укропам даже спланировать наступление.
    С этой точки зрения полностью замыкать кольцо в Бахмуте не нужно. Пусть оперативная воронка продолжает затягивать войска противника.
    С Уважением
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:37
      0
      Ну, вы так пишите, будто всу бежит на пулеметы, а Вагнер и приданные части попивая чаек, на расслабоне. Потери в обе стороны идут в мясорубке городских боев.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:35
    0
    Wir sehen und reden immer noch über "Löwen" und "Lämmer"...!!
    DIESER "Kommandeur" gehört eindeutig der zweiten Kategorie
    an, die wie im zweiten Weltkrieg durch Unfähigkeit, Feigheit
    und Skrupellosigkeit den Tod tausender der EIGENEN Soldaten
    zu verantworten haben, während sie sich selbst in sicherer
    Entfernung verstecken...!!!
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    0
    Пришел, увидел, наследил....... Как-то так.