Обещавший Зеленскому отбить Бахмут генерал Сырский снова появился в окрестностях города

Отвечающий за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский снова появился на Бахмутском направлении, но в сам город попасть даже и не пытался, ограничившись наблюдением издалека. В Генштабе ВСУ сообщили, что он посетил "самые горячие точки".Украинский генерал провел очередное совещание по ситуации в Бахмуте, по итогам которого отделался общими фразами про "доблесть" украинских военных и необходимость сконцентрировать все усилия на обороне города, как будто они там не сконцентрированы. В общем ничего нового на фоне все ухудшающейся обстановки на данном направлении. Правда, себе в заслугу Сырский поставил "грамотное" руководство обороной, благодаря чему ВСУ все еще удерживают "крепость Бахмут".Между тем ситуация для ВСУ в самом городе действительно тяжелая, подразделения ЧВК "Вагнер", ободренные известиями о переброске на фланги резервов Минобороны, пошли вперед с намерением завершить операцию в городе в ближайшие дни. И это у них, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, хорошо получается. Бойцы "Оркестра" уже заняли территорию Центрального рынка и продолжают проламывать оборону противника атакуя сразу с нескольких направлений. По мнению украинских экспертов, "музыканты" пытаются применить в Бахмуте опыт Мариуполя, создав сразу несколько котлов.Между тем, анонсированное Сырским контрнаступление, на которое он получил от Зеленского карт-бланш, может и не состоятся. Зарядившие до этого дожди превратили поля и грунтовые дороги в непроходимые, а все трассы, кроме одной, находятся под контролем российских сил. В Генштабе ВСУ ждут, когда земля просохнет, чтобы двинутся вперед, но может статься так, что к тому времени весь город будет уже под контролем "Оркестра".