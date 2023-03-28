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В СБУ экс-директора завода «Мотор Сич» обвинили в том, что он не передал ГУР Украины бесплатно вертолёт Ми-2

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В СБУ экс-директора завода «Мотор Сич» обвинили в том, что он не передал ГУР Украины бесплатно вертолёт Ми-2

Украинские спецслужбы продолжают «охоту на ведьм» в угоду нынешнему киевскому режиму.


Экс-президента запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют еще в одном преступлении. Как сообщают представители СБУ, последний якобы саботировал бесплатную передачу ГУР вертолета Ми-2.

Напомним, что 84-летний Богуслаев был задержан украинскими спецслужбами по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве России еще в октябре прошлого года. В ноябре Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 дней. Позднее арест продлил до 6 апреля текущего года.

Теперь бывшего директора запорожского завода обвиняют еще и в умышленном срыве заказа от ГУР Украины.

В СБУ заявляют, что ведомство еще в апреле прошлого года заказало «Мотор Сич» вертолет Ми-8. Однако руководство предприятия саботировало работу.

По версии украинских спецслужб, работники завода, якобы по указанию руководства (подозревают Богуслаева), повредили механизмы несущего винта вышеупомянутого вертолета и сняли с него лопасти. В итоге, ГУР так и не получило свой заказ.

Стоит напомнить, что 24 марта 2020 года администрация Зеленского национализировала «Мотр Сич», по сути, просто отобрав его у Богуслаева, чтобы тот не смог продать часть акций предприятия китайским инвесторам.

Несмотря на то, что функционер больше не имел возможности распоряжаться активами «моторостроительного гиганта», его персона продолжала находиться в «фокусе внимания» украинских спецслужб.

Все дело в том, что по мнению некоторых экспертов, Богуслаев остается владельцем весьма солидного капитала. Именно последний, вероятно, и является «заветной целью» украинских властей, которые держат 84-летнего Героя Украины в застенках СБУ, выдвигая ему новые, но все также бездоказательные обвинения.
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:54
    +2
    Как сообщают представители СБУ, последний якобы саботировал бесплатную передачу ГУР вертолета Ми-2.
    Честно, я так и не понял, а в чем его обвиняют????? Хотя, зная печальную судьбу своего училищного товарища, какой то законности ожидать от СБУ сейчас не приходиться...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:56
      +1
      Какая законность?
      Богуслаев остается владельцем весьма солидного капитала.

      Глаза застит.... hi
    2. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 12:56
      +4
      Классическое западное "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!", но они мастерски "за ширму" это выносят.
    3. solar
      solar Сегодня, 12:59
      +1
      Его обвиняют в поставках двигателей в Россию через посредников.
      был задержан украинскими спецслужбами по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве России
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +4
    Богуслаев остается владельцем весьма солидного капитала
    Государственный рэкет с использованием подвластных спецслужб. Выжмут из старичка миллионы, окончательно подорвут здоровье и потом отпустят домой умирать. Государство-мафия посильнее будет какой-то там "Коза ностры".
  3. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:11
    0
    Хитрый завод. Китайцев на бабки развёл. Теперь вот СБУ.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:32
    0
    Надеюсь, что Ростов-Папа не резиновый.......
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:38
    -1
    Ха.
    Ранее о нм же писали - доказанные обвинения. Мутными схемами хотел слить Корпорацию Китайцам.
    Обычное дело.
    Теперь - "бездоказательные обвинения"
    Олигарх. Свой для власти.