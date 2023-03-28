В СБУ экс-директора завода «Мотор Сич» обвинили в том, что он не передал ГУР Украины бесплатно вертолёт Ми-2

Украинские спецслужбы продолжают «охоту на ведьм» в угоду нынешнему киевскому режиму.Экс-президента запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют еще в одном преступлении. Как сообщают представители СБУ, последний якобы саботировал бесплатную передачу ГУР вертолета Ми-2.Напомним, что 84-летний Богуслаев был задержан украинскими спецслужбами по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве России еще в октябре прошлого года. В ноябре Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 дней. Позднее арест продлил до 6 апреля текущего года.Теперь бывшего директора запорожского завода обвиняют еще и в умышленном срыве заказа от ГУР Украины.В СБУ заявляют, что ведомство еще в апреле прошлого года заказало «Мотор Сич» вертолет Ми-8. Однако руководство предприятия саботировало работу.По версии украинских спецслужб, работники завода, якобы по указанию руководства (подозревают Богуслаева), повредили механизмы несущего винта вышеупомянутого вертолета и сняли с него лопасти. В итоге, ГУР так и не получило свой заказ.Стоит напомнить, что 24 марта 2020 года администрация Зеленского национализировала «Мотр Сич», по сути, просто отобрав его у Богуслаева, чтобы тот не смог продать часть акций предприятия китайским инвесторам.Несмотря на то, что функционер больше не имел возможности распоряжаться активами «моторостроительного гиганта», его персона продолжала находиться в «фокусе внимания» украинских спецслужб.Все дело в том, что по мнению некоторых экспертов, Богуслаев остается владельцем весьма солидного капитала. Именно последний, вероятно, и является «заветной целью» украинских властей, которые держат 84-летнего Героя Украины в застенках СБУ, выдвигая ему новые, но все также бездоказательные обвинения.