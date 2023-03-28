Военное обозрение
Войти Регистрация

Британские инструкторы рассказали о нежелании проходивших подготовку танкистов ВСУ возвращаться на Украину

15
Британские инструкторы рассказали о нежелании проходивших подготовку танкистов ВСУ возвращаться на Украину

Подготовка украинских танкистов, проходивших обучение в Великобритании эксплуатации ОБТ Challenger 2, оставляет желать лучшего. Как пишет The Guardian, с выпускными "экзаменами" удалось справиться только 20% украинцев.


Великобритания завершила подготовку украинских экипажей танков Challenger 2, сами танки также отправлены на Украину, где радостный министр обороны Резников уже объявил о полной готовности танкистов к выполнению боевых задач на передовой. До этого глава британского военного ведомства Бен Уоллес подчеркнул, что украинские военные прошли полное обучение и готовы эффективно управлять британскими танками на поле боя. Как оказалось, это не так.

По данным The Guardian, кураторы и инструкторы учебной миссии, непосредственно занимавшиеся подготовкой украинцев заявили, что прибывшие в Великобританию на подготовку танкисты ВСУ к обучению относились "максимально пренебрежительно", материал усваивали плохо и вообще не желали возвращаться на Украину. Были даже случаи дезертирства, из-за чего пришлось усилить охрану базы. И это при том, что на обучение были отправлены не новобранцы, а контрактники и офицеры с боевым опытом.

Многие заявляли о своем нежелании возвращаться на Украину. Несколько человек предприняли попытку дезертирства. Естественно, что через время их нашли и вернули, но в связи с этим пришлось усилить охрану территории базы

- заявил инструктор Джон Батлер добавивший, что при сдаче "выпускного" экзамена, только 20% украинцев смогли более-менее сдать на квалификацию.

Возникает вопрос, а с обучением украинских танкистов в Германии тоже была такая ситуация? То, что подготовка их не ахти, заявляли сами немцы, поскольку за месяц нормального танкиста не подготовишь, но про все остальное промолчали.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Летунъ
    Летунъ Сегодня, 12:53
    +6
    Ещё бы ссылочку на эту статью в Гардиан добавить, тогда материалу вообще цены бы не было laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:14
      0
      Судя по статье украинские танкисты не горят желанием отправиться на встречу с Бандерой. am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +2
    Британские инструкторы рассказали о нежелании проходивших подготовку танкистов ВСУ возвращаться на Украину
    Это не новость, вообще... такое было и раньше, будет и потом.
  3. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 12:54
    +1
    Интересно, отмудохай танкисты британских инструкторов - сели бы?
    А то возможно цЭ способ.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:58
      +1
      Многие заявляли о своем нежелании возвращаться на Украину.
      Там кормят, поят, а на Украине война, еще и убьют:
      По танку вдарила болванка,
      Прощай, родимый экипаж.
      Четыре трупа возле танка
      Дополнят утренний пейзаж. crying
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:02
    +2
    -
    инструктор Джон Батлер добавивший, что при сдаче "выпускного" экзамена, только 20% украинцев смогли более-менее сдать на квалификацию.
    Это все слова, которые вполне можно было бы подтвердить показом зачетных ведомостей, которые не являются секретными документами, тем более в стране, где "чтят" "демократию"

    Возникает вопрос, а с обучением украинских танкистов в Германии тоже была такая ситуация? То, что подготовка их не ахти, заявляли сами немцы, поскольку за месяц нормального танкиста не подготовишь, но про все остальное промолчали.
    Но во-первых ПЕРЕПОДГОТОВИТЬ, так как туда "новиков" не посылали, там были все танкисты с боевым опытом и опытом эксплуатации боевых машин.

    И кажется мне что в апреле все точки над "Ё" у нас и над "I" у них будут расставлены
  5. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:02
    -1
    Как пишет The Guardian

    Вот как пишет The Guardian
    https://www.theguardian.com/world/2023/mar/27/ukrainian-troops-return-home-after-challenger-2-tank-training-in-uk

    negative
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 13:36
      0
      Если имелась в виду эта статья,то понятно почему заметка на ВО без авторства.
      Британская газета публикует статью о том что их выкормыши не желают воевать на выклянченных танках и не могут освоить технику?Ну-ну.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    -1
    Что ,охране был отдан приказ стрелять на поражение, при пересечении охраняемого периметра базы всушниками? Остальное в статье туфта,деза для нас.В танке может быть сюрприз ,англицкий экипаж.Не в каждом ,а хотябы в командирском.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    0
    Многие заявляли о своем нежелании возвращаться на Украину. Несколько человек предприняли попытку дезертирства.
    Неужели британцы были удивлены этим? Странно, что британская разведка не предупредила о возможных попытках украинцев остаться в Англии (ирония).
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:08
    +3
    Радостная статья: подготовка оставляет желать... к обучению относились "максимально пренебрежительно... дезертирство...
    Да и вообще: сколько там тех танков?! Жалкие полторы сотни...
    Меня больше обрадовала бы новость о том, что все эти танки (вместе с экипажами) потопли к херувимам в Ла-Манше по пути на Польщю.
  9. Простой
    Простой Сегодня, 13:13
    0
    Возникает вопрос, а с обучением украинских танкистов в Германии тоже была такая ситуация? То, что подготовка их не ахти, заявляли сами немцы, поскольку за месяц нормального танкиста не подготовишь, но про все остальное промолчали.


    Не знаю как в Англии, а в ФРГ за просачиванием каких либо данных о обучении
    контрразветка следит.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:41
    +1
    Это понятно. В случае появления на ЛБС красивого британского танка, повышенное внимание к нему со стороны мужской аудитории противника обеспечено. И шмалять по нему будут из всего, что есть под рукой, не экономя. А он, хоть и железный, но ни разу не имба. А особенно, если эти танки погонят в давно объявленное насткпление, со всеми его прелестями в виде минных полей, засад из ПТРК и вражеских танков, но самое страшное - вертолёты со сверхзвуковыми ПТУР, пробивающими метр гомогенной брони, с дальностью действия километров в 10, а то и больше. И всё это на открытых пространствах Херсонщины.
  11. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 14:47
    0
    Не надо удивляться тому, что украинские танкисты «включают дурака» и не желают возвращаться на Украину. Их же не для парада готовят, а для войны, где иногда убивают.
    Даже если их доставят вместе с танками на Украину, то есть второй способ не попасть под огонь – «случайно что –то сломалось", но мы тут не причем.
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:55
    0
    Их нежелание вполне понятно. В Challenger 2 шансов пожить у них нет, т.к. по любому это будет цель №1 в бою и долго кататься по полю боя ему однозначно не позволят