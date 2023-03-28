Британские инструкторы рассказали о нежелании проходивших подготовку танкистов ВСУ возвращаться на Украину

Многие заявляли о своем нежелании возвращаться на Украину. Несколько человек предприняли попытку дезертирства. Естественно, что через время их нашли и вернули, но в связи с этим пришлось усилить охрану территории базы

Подготовка украинских танкистов, проходивших обучение в Великобритании эксплуатации ОБТ Challenger 2, оставляет желать лучшего. Как пишет The Guardian, с выпускными "экзаменами" удалось справиться только 20% украинцев.Великобритания завершила подготовку украинских экипажей танков Challenger 2, сами танки также отправлены на Украину, где радостный министр обороны Резников уже объявил о полной готовности танкистов к выполнению боевых задач на передовой. До этого глава британского военного ведомства Бен Уоллес подчеркнул, что украинские военные прошли полное обучение и готовы эффективно управлять британскими танками на поле боя. Как оказалось, это не так.По данным The Guardian, кураторы и инструкторы учебной миссии, непосредственно занимавшиеся подготовкой украинцев заявили, что прибывшие в Великобританию на подготовку танкисты ВСУ к обучению относились "максимально пренебрежительно", материал усваивали плохо и вообще не желали возвращаться на Украину. Были даже случаи дезертирства, из-за чего пришлось усилить охрану базы. И это при том, что на обучение были отправлены не новобранцы, а контрактники и офицеры с боевым опытом.- заявил инструктор Джон Батлер добавивший, что при сдаче "выпускного" экзамена, только 20% украинцев смогли более-менее сдать на квалификацию.Возникает вопрос, а с обучением украинских танкистов в Германии тоже была такая ситуация? То, что подготовка их не ахти, заявляли сами немцы, поскольку за месяц нормального танкиста не подготовишь, но про все остальное промолчали.