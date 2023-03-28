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Украинская сторона заявляет, что в общей сложности захватила 15 российских танков Т-90 «Прорыв»

82
Украинская сторона заявляет, что в общей сложности захватила 15 российских танков Т-90 «Прорыв»

Стратегическое командование ВСУ сообщает о том, что украинским формированиям якобы удалось захватить 15 российских танков Т-90 «Прорыв». Это сообщение цитирует украинская пресса, подтверждений его от российского военного ведомства нет.


Как известно, Т-90М является одним из наиболее современных российских танков. Разработка этих танков началась в начале 2000-х годов. Украинские военные утверждают, что по своим характеристикам танк напоминает Т-72, но у него значительно более сильная динамическая защита и модернизированное орудие.

Танк обладает комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора». Этот комплекс обладает способностью защиты боевой машины от противотанковых управляемых ракет с полуавтоматической командной системой наведения или корректируемых артиллерийских боеприпасов. Комплекс формирует электромагнитное поле вокруг боевой машины, которое и позволяет обеспечивать ее защиту от управляемых противотанковых ракет противника.

По утверждению украинских военных, на якобы попавших к ним в распоряжение танках установлено оборудование связи французского производства, а также микросхемы, которые могли быть приобретены российскими предприятиями в обход санкций. Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.

Отметим, что поскольку никаких официальных подтверждений информации, транслируемой украинской стороной нет, гарантировать ее правдивость невозможно.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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82 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:04
    +4
    Это так же как со сбитыми ракетами? Из 10 танков захватили 15 ??? что-то доверия нет шароварным.
    Штук 5 может еще и поверил бы, но 15.....
    особенно после такого

    Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:12
      +3
      Всего 552 трофейных танка насчитал Orix (за год). Из этого количества якобы 14 штук Т-90. Там же даны ссылки на фото и видео, но к некоторым из них есть вопросы.

      P.S. Понимаю, что отдельным патриотам такая информация не нравится, но такова плата за все эти "перегруппировки". Техники, к сожалению, из-за глупости политиков и военачальников потеряли уйму. Есть ощущения, что даже весь блок НАТО Украине столько не даст.

      https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:22
        0
        ага а чего не 5000? а сколько подбили?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:24
          +3
          Да они, нас, супостатов, не жалеют - могут и 10 000 написать. yes
        2. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 13:28
          +3
          а сколько подбили?

          могут и 10 000 написать.

          Tanks (1901, of which destroyed: 1148, damaged: 100, abandoned: 101, captured: 552)

          https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

          Как видим, 10 тыс. не написали. И даже 5 тысяч не написали, как украинская пропаганда.
          1. B44
            B44 Сегодня, 13:32
            +3
            Будьте осторожны, админы не любят, когда кто-то делится этой страницей, обидно потерять аккаунт. В лучшем случае поймаете "минусы".
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 13:35
              +3
              Ну, что сделаешь? Не я же создал тот сайт. Более-менее вменяемая аргументация там присутствует (фото, видео). К тому же в список интернет-ресурсов, заблокированных на территории России, он не входит.
              1. B44
                B44 Сегодня, 13:51
                -2
                Я знаю, я понимаю тебя, дружище, просто администрации это не нравится, а отрицание реальности и искажение фактов иногда легче принять, чем горькую правду.
                1. invisible_man
                  invisible_man Сегодня, 14:23
                  -2
                  Показалось, что у администрации есть стремление к правде, раз она предлагает к обсуждению такие статьи.
          2. Aken
            Aken Сегодня, 14:07
            +1
            Как-то странно получается. 101 бросили, но их не захватили. Получается, бросили на своей территории?
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 14:15
              -2
              Скорее всего это танки, которые невозможно (или слишком дорого) отремонтировать. Т.е. потеря небоевая (запорот движок) и трофеить нечего.
          3. Гравицапа
            Гравицапа Сегодня, 14:52
            0
            А сколько танков потеряла Украина, если верить этим икспердам?
            Танки (485 уничтоженых , 294 поврежденных, 17 покинутых, 145 захваченных)
            https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:25
        +4
        Понимаю, что некоторым патриотам такая информация не нравится

        Понимаю что не патриоты могут поверить во что угодно, особенно про платы из бытовой техники которые выпаивают на наших впк заводах.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 14:22
      +2
      Цитата: Nexcom
      Штук 5 может еще и поверил бы, но 15.....
      особенно после такого

      Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.

      После заявления, о том что платы выпаивают из бытовой электроники для того чтобы поставить их в танки, начинаю сомневаться что даже 5 штук им попало. Хотя если уж по правде, то один они поимели как трофей это точно.
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 13:05
    +6
    Только верить им можно...
    А так то они расскажут, что и боевые спутники наши посадили. И на них микросхемы со стиральных машин. Ещё и трофейных, с Бучи, однозначно))).
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:06
      +5
      Кстати, а где их спутник??? Ну про который они тогда трындели вовсю - типа большой успех украинской космонавтики? Ну который перестал отвечать на запросы. Спит до сих пор? laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:09
        +3
        Лыбядь ,плюнул на всё и эмигрировал! hi
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:10
          0
          hi В NASA что ли сбежал этот спутник от шароварных из УкрКосмос??? lol
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:02
            0
            Скорее на цветёт сдали,вроде мы должны были его выводить на орбиту. hi
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:14
        -1
        Цитата: Nexcom
        Ну который перестал отвечать на запросы. Спит до сих пор?

        Это тот который запустили в 1957 году ? Так он на ВДНХ уже 65 лет стоит.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:15
          +1
          Да неее, они вроде как года два назад на носителе НАСА чет там запустили. Он у них перестал реагировать на запросы, ну они типа и заявили - спит, заряжается. Вот я и поинтересовался - до сих пор спит-заряжается?
      3. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:53
        -5
        Один спутник (последний из запущенных) работает. Передает фотки хорошего качества.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:09
          +2
          Спутник Лыбядь штурмует просторы космоса ,пылясь на складе у нас, в России.А кто ещё Украине спутники делал и запускал?
  3. GREG68
    GREG68 Сегодня, 13:05
    +7
    Ну 15 конечно они загнули, а вот пятОк вполне могли взять, при наших перегруппировках в Харьковской области. Ну и куда-же без плат из стиральных машинок и утюгов, это святое дело wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:13
      +4
      да-да, шароварные писали что у нас организованы спецпункты где сидят и выпаивают микросхемы из бытовой техники. именно так. ага. laughing
      в связи с чем предложили - паяльники в Россию не поставлять !
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:44
      +1
      Ну 15 конечно они загнули, а вот пятОк вполне могли взять

      Мне вот интересно, а как вы к таким выводам приходите? Почему 5 могли а 15 не могли?
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:05
    +8
    Может судить пора танкистов и их командиров, что бросают так технику? Лично я уже не раз видел видео украинцев с нашими танками. Насчёт количества не знаю, но у них точно не одна штука. И в подбитых были с крестами на боках!
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: Панкрат25
      Может судить пора танкистов и их командиров, что бросают так технику?


      А если это все вранье, тогда кого судить ? Прям электроника, что доя военной техники, что для гражданской одинаковая и взаимозаменяемая ?
      1. akropin
        akropin Сегодня, 13:15
        +1
        https://topwar.ru/202055-pochemu-brosili-t-90m-v-ukrainskom-lesu.html
      2. Geosun
        Geosun Сегодня, 13:24
        +5
        Есть ложь, а есть выворачивание правды. Правда в том, что используются одни и те же конденсаторы, резисторы, реле и транзисторы, и даже провода из той же меди. Но вот то, что выпаиваются платы из бытовой техники чушь несусветная. БОльшая глупость, чем выпаивать из стриральной машинки релюху, а не заказать ящик релюх в Китае за ту же цену или на наших заводах, это какими извращенцами надо быть.
      3. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 14:23
        0
        Цитата: 1976AG
        А если это все вранье.....?

        А военная прокуратура на что, "штаны просиживать"?
        "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023)
        УК РФ Глава 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
        Статья 348. Утрата военного имущества

        Ещё
        Федеральный закон от 12.07.1999 N 161-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О материальной ответственности военнослужащих"

        Вы такое понятие как "заклепать пушку" слышали? Так почему при "перегруппировке" побросали технику, оружие, боеприпасы? Уничтожить, по приказу командования (привести в непригодность для дальнейшего использования даже в качестве донора) - задача военнослужащего которому вверено военное имущество.
        Согласно ст. 144 и 145 Устава внутренней службы Вооружённых Сил России командир роты, в частности, отвечает за состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества роты, за ведение ротного хозяйства. Командир роты обязан организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию и ремонт вооружения, военной техники и другого военного имущества роты, проверять не реже одного раза в месяц их наличие, состояние и учёт, результаты осмотра (проверки) вооружения, военной техники и боеприпасов заносить в книгу осмотра (проверки) вооружения, военной техники и боеприпасов.

        «Был бы человек, статья найдётся»
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 14:49
          0
          Так почему при "перегруппировке" побросали технику, оружие, боеприпасы? Уничтожить, по приказу командования

          Почему? Ну потому что никакого приказа командования не было. И не могло быть. Потому как "командование" в предыдущие годы полностью прокакало системы связи, и теперь в ходе СВО постоянно теряет управление войсками и никакого приказа физически отдать не может а также актуальной ситуацией "на земле" не владеет. При чем как в наступлении так и при "перегрупировках". А без приказа "запороть" технику уже не готовы сами исполнители.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:10
      -1
      Если бы был приказ взрывать оставленную технику,такого бы не было.
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 13:45
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Если бы был приказ взрывать оставленную технику,такого бы не было.

        А потом докажи, что попал в окружение, что израсходовал боекомплект, закончилось топливо. А может ты вообще просто струсил и не хотел в атаку идти? На каком основании взорвал свой танк? Ну-ка докажи!
        Это я, как бюрократ рассуждаю.
    3. Комментарий был удален.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 13:15
      +4
      Цитата: Панкрат25
      Может судить пора танкистов и их командиров, что бросают так технику?

      Боюсь, что правда как и почему оставлялись многие наши танки, да и иная боевая техника на первом этапе Вам лично не понравиться, но и время об этом рассказывать еще не пришло...
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 13:58
        +3
        Очень много таких случаев именно по Кантемировской и Таманской дивизии, да и в целом представители в/ч из Подмосковья показали себя в СВО на начальном этапе очень плохо. По сведениям (не официальным) в начале операции в феврале 2022г. до четверти личного состава контрактников и младшего офицерского состава, побросали рапорта на увольнение и просто покинули территории воинских частей, еще раз повторю сведения не официальные, но много кто их подтверждал в течении 2022г.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 14:16
          +2
          Цитата: Woroshilow
          до четверти личного состава контрактников

          Там не только в контрактниках и младших офицерах было дело... Ну да придет время и все расскажут
        2. Грица
          Грица Сегодня, 14:46
          0
          Цитата: Woroshilow
          Очень много таких случаев именно по Кантемировской и Таманской дивизии, да и в целом представители в/ч из Подмосковья показали себя в СВО на начальном этапе очень плохо

          А что можно еще ожидать от офицеров, заточенных только на парады и показухи? Лично я не удивлен.
          Мне непонятно, зачем бросать целую технику? Ведь даже драпать удобнее на танке, чем пешком
    5. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Панкрат25
      Может судить пора танкистов и их командиров, что бросают так технику? Лично я уже не раз видел видео украинцев с нашими танками. Насчёт количества не знаю, но у них точно не одна штука. И в подбитых были с крестами на боках!

      Послушайте , бандерлоги писали и о том , что с их супер пупер броненосных линкоров пардон , катеров проекта "Гюрза-М"русские украли унитазы .. и вообще всю сан. технику .. Зелеукрам верить себя не уважать . hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +10
    Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию
    После этого вопрос о "захвате" танков можно с повестки снимать.
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:08
    +10
    Видел статью здесь об одном таком танке. Который гусеницу потерял и был оставлен экипажем, а позднее захвачен юкрейновцами. Но только об одном.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:11
      0
      Это да. Про один везде писали и именно про потерявший гусянку.
  7. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:09
    +1
    Особенно "вдохновился верой в эту инфу", после выкапывания самостийными черного моря.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:22
      +2
      В Инете гуляет шорт где шароварный на голубом глазу трындит что был свидомый Сигизмунд 3, царь Канады, и он подарил Америке Сибирь, потому что Сибирь не очень далеко от Канады. А потом все это злодеи русы захватили.
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:09
    -2
    тут нужно понимание того то они не уточняли в каком виде они его захватили, да не исключаю что были захвачены во время атаки на Херсон некоторое количество, но не 15, такой информации нету
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: incoggnoto
      да не исключаю что были захвачены во время атаки на Херсон некоторое количество, но не 15, такой информации нету

      Эти танки там тогда не оперировали, все захваты произошли на харьковском и углегодарском направлениях.
      Под Херсоном добычей украинцев стали несколько танков Т-62М
  9. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 13:10
    +10
    Зачем вообще публиковать:
    1 вражескую пропаганду
    2 неподтверждённые сведения
    Зачем?
    1. B44
      B44 Сегодня, 13:22
      +2
      К сожалению, часть из них подтверждается, но в целом столько штук добыто - большое преувеличение. Я лучше поставлю на половину того, что они подают.
  10. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:11
    +11
    На каком то английском сайте читал, что они захватили 150 танков Т90 и теперь Украина крупнейший эксплуатант этой техники. Публикация такого бреда это часть информационной войны.
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 13:28
      +2
      Цитата: Бодипанчер
      они захватили 150 танков Т90

      С учётом того, что в ВСРФ их порядка 100.
      Всю подобную инфу (что их, что нашу) надо сильно урезать.
      Нигде так много не врут как на охоте на войне и до выборов (с) приписывается Бисмарку.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:34
        +2
        Если они столько захватили - начорта им иностранные танки? Они на наших трофейных спокойно отбиться смогут.
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:13
    +4
    Уважаемая редакция!
    Если это - враньё и "гарантировать ее правдивость невозможно"... зачем тогда этим мой мозг... э-э-э... занимать?
    Ладно я! Я никому не расскажу.
    Но ведь вас цитировать начнут.
    Правда, без крайнего абзаца...
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 13:13
    +3
    Танк обладает комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора».
    Ну тогда это точно не про Т-90М...
  13. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:13
    +3
    Комплекс формирует электромагнитное поле вокруг боевой машины

    Новости вообще редакцию не проходят что ли? Как такое можно писать.
  14. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:14
    -1
    Ну,что тут сказать ? Обычно вооружение больше всего теряют при отступлении ! Но в настоящее время такое,как я понимаю,не наблюдается для российских войск...
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:15
    0
    Отметим, что поскольку никаких официальных подтверждений информации, транслируемой украинской стороной нет, гарантировать ее правдивость невозможно.

    С другой стороны, учитывая пристрастие наших СМИ и МО к замалчиванию отрицательных фактов в интересах поддержания общего положительного настроя, гарантировать неправдивость свиноСМИ также не представляется возможным.
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    +1
    Завтра скажут, что батально "Армат" затрофеили, тоже обсуждать бум?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:27
      -2
      ....а в Арматах потом обнаружат украденные у укров унитазы. yes
    2. малышка-зайчишка
      малышка-зайчишка Сегодня, 14:15
      0
      украинцы оказались дерзкими. думаю, попробуют из Беларуси со временем и российские ядерные установки угнать. из России, надеюсь (тут надо перекреститься), не получится
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:19
    +2
    Не, ну один то точно есть.
    Интересно, а "награда" нашла своих хероив бросивших исправный новейший танк?!
  18. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:19
    +6
    Под Харьковом точно 1 т90 в накидке, видео и фото как тянут не вызывают сомнений. Есть куча фото с брошенными т 62 под Херсоном скорее всего, кстати очень много и фото разные .Ну т72 тоже есть. Вопрос почему бросают не сжигая?
    1. малышка-зайчишка
      малышка-зайчишка Сегодня, 14:09
      0
      да. вот украинцы за собой сжигают все. а у русских либо на это нет времени . ноги ж тоже надо брать. Либо сдаются. либо третье
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:20
    0
    Украина взяла за основу методички доктора Геббельса: "...Рудель уничтожил 519 танков..." ( данные никак не подтверждаются).
  20. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:20
    +1
    Свидомым верить-себя не уважать. Ну, а публиковать их ересь-это, ну, сами придумайте...
  21. km-21
    km-21 Сегодня, 13:21
    +2
    Несколько штук захватили наверняка во время харьковской "перегруппировки". Этот факт признан российской стороной. К сожалению морально-волевой подготовки наших танкистов не хватило чтобы не допустить такого позорного события.
  22. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:22
    0
    Что конкретно можно выпаять из бытовой электроники, чтобы установить на боевую технику? У них же разные спецификации в использовании laughing
  23. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:22
    0
    Украинское командование заявило, что эти платы выпаиваются из бытовой электроники, поставляемой в Россию.

    Если "выпаиваются из бытовой техники", то что так мало-то? Пишите 150 и броня у них фанерная, чего уж...! wassat
  24. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:26
    +1
    Украинская сторона заявляет, что в общей сложности захватила 15 российских танков Т-90 «Прорыв»

    Зачем тогда им танки англичанки. Пусть организую свой наступ этими прорывами, может смогут переправиться через речку Днепр и дойти до желтого моря..
  25. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:27
    0
    Цитата: invisible_man
    Всего 552 трофейных танка насчитал Orix (за год). Из этого количества якобы 14 штук Т-90. Там же даны ссылки на фото и видео, но к некоторым из них есть вопросы.

    P.S. Понимаю, что отдельным патриотам такая информация не нравится, но такова плата за все эти "перегруппировки". Техники, к сожалению, из-за глупости политиков и военачальников потеряли уйму. Даже весь блок НАТО Украине столько не даст.

    Всё зависит от "счетовода".
    Вы ж ранее писали:
    Таких "леопардов" интернет-воины уже с десяток "захватили". И с пшеками, и с пeндосaми, и с неграми, и с кем только не захватывали.
    Так что ваш коммент о 552-х танках примерно из той же серии. Или это другое?
  26. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:29
    0
    Поживем- посмотрим… Шароварам- веры- нет.
  27. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:31
    -1
    По опыту общения, скажу, что украинские пропагандистские сведения нужно делить на 10. Получается полтора танка. То есть три штуки, но с разной степенью повреждений. Чуйка.
  28. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 13:36
    +1
    "Стратегическое командование ВСУ сообщает о том, что украинским формированиям якобы удалось захватить 15 российских танков Т-90 «Прорыв»". (с)

    Нельзя верить газетчикам и разведчикам! Первых невозможно опровергнуть, а вторых - проверить! (с)
  29. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 13:38
    0
    Ну раз платы выпаивают с бытовых приборов, то это 100% "правда."
  30. Ник2591
    Ник2591 Сегодня, 13:44
    -1
    Если Т-90 конструктивно сильно не отличается от Т-72, то пусть и будет очередной модификацией Т-72. Недавно в публикациях проскочило сообщение, что с 2011 по 2021 гг(министр обороны Шойгу) в войсковые части не было поставлено не одного нового танка. Судя по событиям на фронтах, вполне возможно.
  31. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 13:48
    0
    Директива ГШ ВС РФ должна быть о запрете передачи новейшего оружия противнику и о суровом наказании за нарушение директивы, вплоть до уголовного наказания. Герасимов как всегда спит на ходу.
  32. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:58
    +2
    Охотничьи истории, если мы про Т-90М - их 1 штука передана в бригаду. В феврале последний раз светился на переброске Ошкошом.


    И один Т-90М который по классике разулся и брошен. Но его судьба неизвестна.


    Все. Возможно если добавить Т-90 - включая и редкие, например АК.


    Ну, а в целом, активная работа идет по подъему техники. Вот например свежайщие фотки (позавчерашние), Т-72Б3б1-62 wassat . Причем если башня старая + корпус новый это понятно, то замысел поставить 62-ечные катки на первые и последний неясен.

    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: donavi49
      И один Т-90М который по классике разулся и брошен. Но его судьба неизвестна.


      Этот Т-90М из леса отбили обратно. Поле боя осталось за Российской Армией. Поэтому хинзиры с ним не селфятся.

      Цитата: donavi49
      замысел поставить 62-ечные катки на первые и последний неясен.

      У хинзиров дефицит катков. Они вынуждены обтачивать катки с Т-62, чтобы как то комплектовать танки.
  33. малышка-зайчишка
    малышка-зайчишка Сегодня, 14:00
    0
    о больших танковых потерях России у Угледара украинцы же не врали изза которого МО генерала Мурадова только на днях в отставку отправило. Правда, подтвердило ли МО сколько там и людей и танков было потеряно или как и с Т-90. ВОЗМОЖНО. предпочитают ждать окончания сво ?
  34. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:09
    +1
    Заявлять как говорится не мешки ворочить.
  35. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:34
    0
    Есть понятия много, мало, очень мало. 15 штук это много или очень мало?
  36. Ольга Чердак
    Ольга Чердак Сегодня, 14:37
    0
    К сожалению, бросали наши танки и не только танки! Когда отступали от Купянска, Изюма....Видела фото!! Это было ужасно,Т90, в лесу с неисправной гусеницей..
  37. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:52
    0
    Цитата: малышка-зайчишка
    о больших танковых потерях России у Угледара украинцы же не врали изза которого МО генерала Мурадова только на днях в отставку отправили...

    Это каким-то образом доказывает, что xoхлы говорят правду и только правду?