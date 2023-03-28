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Британские власти делают противоречивые заявления о передаче истребителей Typhoon Польше

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Британские власти делают противоречивые заявления о передаче истребителей Typhoon Польше

В британском руководстве не могут определиться с возможностью передачи самолётов Typhoon Польше, истребительный парк которой должен сократиться из-за поставок МиГ-29 киевскому режиму.


В Варшаве выразили надежду, что союзники по НАТО, в том числе Британия, передадут излишки самолётов польским ВВС. Министр обороны Бен Уоллес ранее заявлял, что он готов направить «Тайфуны» в страны Восточной Европы, восполнив их авиапарки, оскудевшие за счёт военной помощи Украине.

Быстрый способ, позволяющий Украине воспользоваться истребителями, состоит в пожертвованиях европейских государств, имеющих на вооружении советские машины – МиГ-29 или Су-24. Если они захотят их передать, то мы можем использовать наши истребители, чтобы заполнить их арсеналы и обеспечить их безопасность

- заявил Уоллес в эфире Times Radio.

В связи с этим был сделан официальный депутатский запрос в Минобороны.

Британия приветствует заявление Польши о том, что она предоставит Украине самолёты МиГ-29, и мы смотрим, как лучше всего можем поддержать их в этом [начинании]. Однако никаких переговоров с польским правительством о передаче из Королевских ВВС «Тайфунов» не проводилось

- ответили в военном ведомстве.

Несмотря на эти противоречивые заявления властей, передача британских истребителей Польше, по всей видимости, не за горами, учитывая активную военную помощь киевскому режиму со стороны Лондона.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:15
    +1
    . союзники по НАТО, в том числе Британия, передадут излишки самолётов польским ВВС.

    А разве бывают излишки самолётов? Разве что неисправные или выработавшие свой ресурс. Но такие поляков вряд ли устроят.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      А разве бывают излишки самолётов?

      Конечно...их в отстой, как выработавших ресурс ставят, в ожидании списания или модернизации... У американцев целый участок пустыни в Аризоне такими забит
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:38
        +3
        Ну в Аризоне большая часть дрова все же.

        Королевские ВВС списывают машины 00-х с 60% остаточным ресурсом. Ибо штаты расширять не разрешили.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:24
      +2
      Британия приняла программу по списанию Тайфунов Мк1. Вместо них идут машины нового выпуска.

      Первыми под сокращение попадают истребители Eurofighter Typhoon в версии Tranche 1. Всего на сегодняшний день в составе британских ВВС числятся 30 самолетов данной версии, из них 20 находятся в летном состоянии, а еще 10 числятся в резерве.

      Все 30 Eurofighter Typhoon Tranche 1 будут списаны к 2025 году, хотя первоначально ВВС хотели эксплуатировать их до 2040, благо это позволяет летный ресурс самолетов. Как сообщается, к 2025 году истребители будут списываться с оставшимся примерно 60% ресурсом. По подсчетам британских военных, к моменту вывода из эксплуатации средний налет истребителей составит 2 544 летных часа из 6000 запланированных.
    3. B44
      B44 Сегодня, 14:00
      +1
      Официальные данные о находящихся на хранении и хранении в пустыне F-16 - 4588 штук. Вероятно, половина из них — ржавый металлолом и снаряды, но это еще 2000 самолетов в резерве, которые после ремонта и оснащения могут пригодиться в бою.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:30
    +1
    Похоже что с украиной запад изобрел способ списания старого вооруюения со складов с попутным обогащением отдельных личностей, получением политических бонусов и созданием длительных проблемм конкурентам. Чуствую что подобные войнушки еще будут. Африка, азия, ближний восток, южная америка.