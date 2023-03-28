Быстрый способ, позволяющий Украине воспользоваться истребителями, состоит в пожертвованиях европейских государств, имеющих на вооружении советские машины – МиГ-29 или Су-24. Если они захотят их передать, то мы можем использовать наши истребители, чтобы заполнить их арсеналы и обеспечить их безопасность

Британия приветствует заявление Польши о том, что она предоставит Украине самолёты МиГ-29, и мы смотрим, как лучше всего можем поддержать их в этом [начинании]. Однако никаких переговоров с польским правительством о передаче из Королевских ВВС «Тайфунов» не проводилось

В британском руководстве не могут определиться с возможностью передачи самолётов Typhoon Польше, истребительный парк которой должен сократиться из-за поставок МиГ-29 киевскому режиму.В Варшаве выразили надежду, что союзники по НАТО, в том числе Британия, передадут излишки самолётов польским ВВС. Министр обороны Бен Уоллес ранее заявлял, что он готов направить «Тайфуны» в страны Восточной Европы, восполнив их авиапарки, оскудевшие за счёт военной помощи Украине.- заявил Уоллес в эфире Times Radio.В связи с этим был сделан официальный депутатский запрос в Минобороны.- ответили в военном ведомстве.Несмотря на эти противоречивые заявления властей, передача британских истребителей Польше, по всей видимости, не за горами, учитывая активную военную помощь киевскому режиму со стороны Лондона.