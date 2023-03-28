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Пентагон планирует засекретить кадры со «сбитыми НЛО»

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Пентагон планирует засекретить кадры со «сбитыми НЛО»

Полёт F-35 ВВС США



Пентагон не планирует публиковать кадры с тремя неопознанными летающими объектами, сбитыми в американском воздушном пространстве. Правительство США считает, что любая информация, касающаяся этого инцидента, должна быть засекречена.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в американском оборонном ведомстве заявили, что все три имеющихся видеозаписи засекречены американским правительством. Ранее официальные лица США заявляли, что снятые кадры могут содержать секретную информацию, касающуюся деятельности разведки или же сведения, затрагивающие "научные, технологические и экономические вопросы".

Очередной неопознанный летающий объект был уничтожен над территорией США ВВС страны. По словам главы NORAD генерала Глена ван Херка, американские военные не смогли определить принадлежность сбитого над озером Гурон объекта, а также не выяснили, каким образом этот объект держался в воздухе. По мнению рядовых американцев, сбитые НЛО вероятно имеют внеземное происхождение. В настоящее время расследуется возможность "инопланетного вторжения". В военном ведомстве считают, что это могут быть разведывательные аппараты иностранных держав.



Появление над территорией США неопознанных летательных объектов впервые было зафиксировано в феврале текущего года. Американские власти, пытаясь объяснить произошедшее, озвучивали разные версии — от разведывательной деятельности иностранных государств до вторжения инопланетян.

Напомним, что сбитые ранее над американской территорией летающие объекты оказались китайскими аэростатами, предположительно занимавшиеся разведывательной деятельностью.

Один из таких воздушных шаров был замечен над городом Биллингс в штате Монтана. Впоследствии выяснилось, что американским военным впервые стало известно о появлении неопознанного объекта еще 28 января, однако информация была скрыта от общественности. Секретность была вызвана запланированной поездкой в Пекин главы американского госдепа Энтони Блинкена, однако после отмены визита в Китай власти США открыли информацию о летающих объектах.

Теперь дискуссия разгорелась в отношении других летательных аппаратов, процесс перехвата которых Пентагон решил не публиковать. Это сразу же породило слухи о том, а был ли этот перехват успешным или же ВВС США понесли потери.
Автор:
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26 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +6
    Потери в борьбе с воздушными шариками? На окраине один херой уже таранил дрон летаком, дрон победил.... Походу, здесь из той же серии - воздушный шарик победил, 3-1 в пользу шариков ....Расскажи правду - в КНДР со смеху животы надорвут.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 13:40
      +4
      Или сбили своё же секретное. НЕУДОБНО!
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:58
        +5
        Цитата: Hitriy Zhuk
        Или сбили своё же секретное. НЕУДОБНО!

        Как правило, американцы секретят что-то по двум причинам - либо натворят что-то такое, за что в приличных компаниях кастрируют без наркоза и любое расследование выводит на них самих, либо обделаются по самые "здрасте" так, что аж самим стыдно становится танками с пугалом огородным воевать и секретят, чтобы ни мы, ни, тем более, вассалы над ними не смеялись.

        Вот, собственно, и возможные объяснения этого "НЛО".

        До сих пор смеюсь, как "героически" они "захватывали" остров Кыска (операция "Коттедж") - 7800 человек девять дней штурмовали ПУСТОЙ остров, умудрившись потерять сотню убитыми, две с половиной сотни ранеными и угробить собственный эсминец. Потери японцев - десяток брошенных ими собак, погибших от хохота.
        В те самые дни, когда наши войска добивали немцев под Прохоровкой, 100 тысяч американских "туристов" прибыли до конца войны охранять кусок камня, торчащий из моря...

        Меркель отправлял открытку с Днём Победы, когда она отказалась приехать на празднование 70-летия Победы в Москву.
        В этом году, думаю, отправлю Байдену и Остину поздравления по случаю 80-летия "героического штурма" острова Кыска.
        Мои поздравительные открытки они тоже засекретят. laughing
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:37
    0
    они уже среди нас наверное не точно ))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:39
    +1
    До 1 апреля вроде далеко.А у Дейли Мэйл всегда 1 апреля.Англицкое Спид- инфо.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 14:13
      0
      Это моя личная фотка, делал на 9-е мая в начале 2000-х, фотографировал два ИЛ-76, а в кадр попал похожий объект. Точно не грязь.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:44
    +5
    Им руины и Тайваня мало, хотят ещё и с инопланетянами схлестнуться. Ну тупые (с).
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:45
    0
    Теперь все китайские фонарики сбитыми "НЛО" обзывать будут.... и секретить, секретить.... wassat
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +3
    Я уверен на 100 % что США сразу рассекретит видео ,когда НЛО обоссыт американский летак.Сразу и с криком ,за русских уже рептилоиды!? lol
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:53
    +1
    рептилоиды возмущены
    и требуют возмещения за три сбитых "безинопланетника" am
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: nepunamemuk
      рептилоиды возмущены
      и требуют возмещения за три сбитых "безинопланетника" am

      Ретилоиды со смеху покатываться, если чего понадобится они и так возьмут - без спросу. winked
  8. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 13:54
    0

    Это видео монтаж
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Parvis Rasulov
      Это видео монтаж

      Чистая правда. Такая же, как эта
  9. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:57
    +1
    Розуэлл часть 58 я)))))) , рептилоиды атакуют))
  10. Комментарий был удален.
    1. Скифотавр
      Скифотавр Сегодня, 14:29
      0
      Объявление в интернете: "Обменяю шкурки трёх инопланетян на крутой навороченный компьютер. Агент Малвер". Через час появляется другое объявление: "Обменяем крутой навороченный компьютер на шкурку агента Малвера. Инопланетяне".
  11. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:10
    0
    ну всё, америкахи нарвались. сейчас инопланетяне начнут проведение СВО на территории сша
  12. Скифотавр
    Скифотавр Сегодня, 14:19
    0
    Как только общество начинает бурлить - ж*домасоны, пардон евреепартнёры срочно достают из мусорного ящика тему НЛО с пришельцами. Это самый верный индикатор!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:31
      0
      Про астероид тема тоже неубиваемая ,чуть что из космоса летит астероид в Землю,но есть шанс что астрономы ошибаются.Но есть действительно "мёртвая зона" для наблюдения с стороны солнца.УПС ,извиняюсь. feel
  13. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 14:23
    +1
    Сбитый американами НЛО это скорей всего созданные на иных физических принципах "Герань V " которые в отличии от "Герань 1" не тарахтят как мопеды.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: андрей мартов
      Сбитый американами НЛО это скорей всего созданные на иных физических принципах "Герань V " которые в отличии от "Герань 1" не тарахтят как мопеды.

      Вспомнилось... Анекдот времён, когда Пентиум IV было круто, а двухъядерный процессор был жутко дорогой экзотикой.
      Объявление в газете "Из рук в руки":
      "Меняю компьютер Пентиум IV с полным "фаршем" на шкурку инопланетянина".
      Подпись - "Билл Гейтс".

      Через неделю там же объявление:
      "Меняем компьютер Пентиум VIII на шкурку Билла Гейтса".
      Подпись - "Инопланетяне".
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:24
    0
    Вот настоящая запись с орбиты планеты laughing
  15. Сергей Крымский
    Сергей Крымский Сегодня, 14:25
    0
    Даже инопланетяне понимают откуда идëт всë нехорошее по планете. Даже в кино они сносят в первую очередь мирикосов, с остальными можно договорится.....
  16. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:25
    +1
    Везет-же амерам.. то они спасают мир, от инопланетян. То от всемирного потома, то от самого себя! Скучать не приходится им
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: boris ivanov
      Везет-же амерам.. то они спасают мир, от инопланетян. То от всемирного потома, то от самого себя! Скучать не приходится им

      Был по работе в специальном лечебном учреждении закрытого типа у своего школьного друга - известного в своих кругах врача-психиатра. Поначалу с опаской ходил мимо его "клиентуры". Потом друг успокоил: "Ты не бойся, им не до тебя, у них свои заботы". Присмотрелся - и правда. У каждого на челе отпечаток напряжённейшего, понятного только им, умственного напряжения. Все заняты решением каких-то глобальных проблем...
      Фото (кадр из фильма) иллюстративное.
  17. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:28
    0
    Свои секретные разработки случайно сбили, теперь тумана нагоняют. Особенно нравится гипотеза о сбитии летательных аппаратов внеземного происхождения. wassat
    Если кто-то не знает, то космос при всём его разнообразии, весьма агрессивная и опасная среда. Столкновение с метеоритом при космических скоростях носит гораздо большую разрушительную силу чем даже урановые бронебои, вспышки звёзд имют гораздо большую энергетику чем даже перспективные лабораторные лазеры. И вдруг устройство преодолевшее огромное расстояние и все связанные с ним препетии повреждается облысевшими, полудикими приматами едва освоившими технологии внеатмосверных перемещений?! Это всё равно что собака пытающаяся покусать проезжающий грузовой автомобиль. wassat
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:47
    0
    . В настоящее время расследуется возможность "инопланетного вторжения".


    Ага. Президента своего проверьте. В него уже давно кто-то вселился.