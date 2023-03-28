Пентагон планирует засекретить кадры со «сбитыми НЛО»

Полёт F-35 ВВС США

Пентагон не планирует публиковать кадры с тремя неопознанными летающими объектами, сбитыми в американском воздушном пространстве. Правительство США считает, что любая информация, касающаяся этого инцидента, должна быть засекречена.Как сообщает британское издание Daily Mail, в американском оборонном ведомстве заявили, что все три имеющихся видеозаписи засекречены американским правительством. Ранее официальные лица США заявляли, что снятые кадры могут содержать секретную информацию, касающуюся деятельности разведки или же сведения, затрагивающие "научные, технологические и экономические вопросы".Очередной неопознанный летающий объект был уничтожен над территорией США ВВС страны. По словам главы NORAD генерала Глена ван Херка, американские военные не смогли определить принадлежность сбитого над озером Гурон объекта, а также не выяснили, каким образом этот объект держался в воздухе. По мнению рядовых американцев, сбитые НЛО вероятно имеют внеземное происхождение. В настоящее время расследуется возможность "инопланетного вторжения". В военном ведомстве считают, что это могут быть разведывательные аппараты иностранных держав.Появление над территорией США неопознанных летательных объектов впервые было зафиксировано в феврале текущего года. Американские власти, пытаясь объяснить произошедшее, озвучивали разные версии — от разведывательной деятельности иностранных государств до вторжения инопланетян.Напомним, что сбитые ранее над американской территорией летающие объекты оказались китайскими аэростатами, предположительно занимавшиеся разведывательной деятельностью.Один из таких воздушных шаров был замечен над городом Биллингс в штате Монтана. Впоследствии выяснилось, что американским военным впервые стало известно о появлении неопознанного объекта еще 28 января, однако информация была скрыта от общественности. Секретность была вызвана запланированной поездкой в Пекин главы американского госдепа Энтони Блинкена, однако после отмены визита в Китай власти США открыли информацию о летающих объектах.Теперь дискуссия разгорелась в отношении других летательных аппаратов, процесс перехвата которых Пентагон решил не публиковать. Это сразу же породило слухи о том, а был ли этот перехват успешным или же ВВС США понесли потери.