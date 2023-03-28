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Российские войска начали огневое воздействие на накопленные резервы ВСУ в районе Волчанска Харьковской области

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Российские войска начали огневое воздействие на накопленные резервы ВСУ в районе Волчанска Харьковской области

В последнее время украинское командование занималось активным повышением концентрации сил и средств ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Одним из мест, где осуществлялось накопление резервов, является Волчанск. Этот город расположен всего в нескольких километрах от границы с Белгородской области – менее чем в 15 км от российского Шебекино.


Одновременно с этим расположение Волчанска примечательно ещё и тем, что город находится на левом берегу реки Северский Донец.



Наращивание концентрации украинских войск в районе этого города косвенно говорит о плане командования ВСУ по возможному наступлению на Купянский участок фронта – с северо-запада в направлении Григоровки и Колодезного. В случае успеха украинские войска могли бы зайти в тыл российской армии, которая к настоящему моменту продвинулась к Купянску и взяла под контроль несколько населённых пунктов на Харьковщине. Среди таковых – Таволжанка, Гряниковка, Двуречное.

Понимая такие намерения противника, российское командование предприняло контрмеры.

Сегодня началось активное огневое воздействие на украинские объекты с размещение личного состава и оружия в Волчанске и окрестностях. Работают средства артиллерии, армейская и штурмовая авиация. Под огнём и позиции, которые украинские войска обустраивали на случай необходимости вести оборонительные бои близ Волчанска. Российская армия «перепахала» окопы, блиндажи, укрепления противника, выведя из строя несколько единиц техники.

Напомним, что в интервью литовскому телеканалу бывший советник в офисе Зеленского Арестович заявил, что Украина готовится начать наступление. Якобы оно начнётся в мае-июне. Но, как добавил Арестович, наступление не будет одномоментным, в потому «движение в том или ином виде может стартовать уже в ближайшее время».
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10 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:21
    0
    Хорошо, значит на этом участке все готовы, разведка работает.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:23
      +2
      Очень напоминает время перед Курской битвой: еврофашисты готовят наступление.
  2. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 13:26
    +2
    Максимально далеко от Артёмовска и Запорожской области, под носом у РФ (не заметить невозможно), на максимально бесперспективном для ВСУ направлении, с полной невозможностью быстрого снабжения.

    Начались отвлекающие движения со стороны ВСУ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:09
      0
      Направление отнюдь не бесперспективное.Для всук.Они с территории Харьковской области могут давить на нас ударами вглубь территории.Там железнодорожные узлы,Белгород,Курск под боком.Все правильно,надо давить по нескольким направлениям,но только если созданы резервы.Надеюсь,что это есть в наличии
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 14:30
        0
        Да вот я смотрю на карту, на эту дорогу несчастную двухполосную к Щебекино, на железную дорогу, проходящую либо сильно левее Волчанска, либо правее. Посмотрим конечно, но лично я не верю в попытку похода ВСУ на Белгород.

        Плюс не далее как три недели назад Украина прямо требовала у Финляндии 4 скоростных поезда. Явно не пассажиров-огородников возить под 200 км\ч. Дать вроде не дали, но эпизод интересный.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 13:27
    -1
    Выключить бандерлогам интернет от Маска и всё будет хорошо.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 13:29
    +1
    Градус растет. Что то скоро стрельнет.
    А отвлекающих действий будет много наверное
  5. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 13:31
    +1
    Наращивание концентрации украинских войск в районе этого города (Волчанск) косвенно говорит о плане командования ВСУ по возможному наступлению на Купянский участок фронта

    Ага, как же..... Зуб даю - на Белгород через Шебекино нацелились.... Войск наших там с гулькин нос, граница укреплена чисто символически.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:39
      0
      Смысл? Напасть чтобы напасть? Им не для того вооружения давали, что бы они пальнули разок и сдулись. Загонять себя в мешок на территории РФ?

      Единственный их вариант сейчас, на мой взгляд, нанести удар с севера на юг по линии Запорожье-Бердянск и попытаться отрезать от снабжения почти половину нашей группировки, а там и до Крымского моста уже не 200 км по земле, а 100 по воде: дроны на воде и в воздухе, комплексы патриот. Километров 70 за сутки-двое ударным механизированным кулаком, под прикрытием авиации и РСЗО.

      Но это моё дилетантское видение. Надеюсь у нас в генштабе уже лежат разведданные,: где, какими силами, когда и куда.
  6. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 13:31
    -3
    Надо бы АЭС в Калининграде построить.
    Если что, она своей самоликвидацией задержит войска НАТО.
    Да и одной возможностью таковой хорошо придержать тех же мемцев должна.
    Но не поляка, эти - дауны отбитые.