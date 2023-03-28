Российские войска начали огневое воздействие на накопленные резервы ВСУ в районе Волчанска Харьковской области

В последнее время украинское командование занималось активным повышением концентрации сил и средств ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Одним из мест, где осуществлялось накопление резервов, является Волчанск. Этот город расположен всего в нескольких километрах от границы с Белгородской области – менее чем в 15 км от российского Шебекино.
Одновременно с этим расположение Волчанска примечательно ещё и тем, что город находится на левом берегу реки Северский Донец.
Наращивание концентрации украинских войск в районе этого города косвенно говорит о плане командования ВСУ по возможному наступлению на Купянский участок фронта – с северо-запада в направлении Григоровки и Колодезного. В случае успеха украинские войска могли бы зайти в тыл российской армии, которая к настоящему моменту продвинулась к Купянску и взяла под контроль несколько населённых пунктов на Харьковщине. Среди таковых – Таволжанка, Гряниковка, Двуречное.
Понимая такие намерения противника, российское командование предприняло контрмеры.
Сегодня началось активное огневое воздействие на украинские объекты с размещение личного состава и оружия в Волчанске и окрестностях. Работают средства артиллерии, армейская и штурмовая авиация. Под огнём и позиции, которые украинские войска обустраивали на случай необходимости вести оборонительные бои близ Волчанска. Российская армия «перепахала» окопы, блиндажи, укрепления противника, выведя из строя несколько единиц техники.
Напомним, что в интервью литовскому телеканалу бывший советник в офисе Зеленского Арестович заявил, что Украина готовится начать наступление. Якобы оно начнётся в мае-июне. Но, как добавил Арестович, наступление не будет одномоментным, в потому «движение в том или ином виде может стартовать уже в ближайшее время».