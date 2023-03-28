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Американское издание: Эстония пытается полностью обновить свой арсенал за счёт отправки на Украину устаревшего вооружения

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Американское издание: Эстония пытается полностью обновить свой арсенал за счёт отправки на Украину устаревшего вооружения

Западные партнеры Украины вовсю используют военный конфликт для извлечения выгоды. Как пишет Politico, многие страны используют ситуацию для обновления своих арсеналов.


По данным американского издания, военный конфликт на Украине позволил некоторым странам неплохо обновить свои арсеналы путем поставок Киеву старого вооружения и получения за него компенсаций в перерасчете, как за новое.

Все дело в том, что оказывающие военную помощь Украине страны могут рассчитывать на компенсацию из Европейского фонда мира, который в Евросоюзе служит для закупок вооружений, в том числе и для Киева. Фонд компенсирует странам 84% средств от той суммы, которая потрачена на Украину. Однако вот здесь и возникает вопрос, потому что каждая страна рассчитывает эту самую стоимость по собственной методике, беря за основу новые вооружения, а не поставленное старье.

Например, Финляндия в своих документах указывает 100% стоимости нового оборудования, Латвия – 99%, Литва - 93%, Эстония – 91%, Франция – 71% и Швеция – 26%. Причем из этой шестерки Эстония по максимуму пытается обновить свой арсенал, поставляя на Украину старый металлолом, требуя компенсировать его современным вооружением. Так, по словам одного из европейских дипломатов, отправив Киеву партию старых ПЗРК "Стрела", оставшихся еще с советских времен, эстонцы потребовали от Евросоюза компенсацию как за современные американские ПЗРК Stinger.

В Таллине не стали комментировать прозвучавшие обвинения, но ранее в Эстонии заявляли, что рассчитывают военную помощь Украине на основе "восстановительной стоимости" отправленного вооружения и намерены получить от Европейского фонда мира "достойную компенсацию".
Использованы фотографии:
MoD_Estonia
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:33
    +1
    Эстония пытается полностью обновить свой арсенал за счёт отправки на Украину устаревшего вооружения
    Только ли Эстония? Да все страны, поставляющие боевую технику Украине, чаще всего еще советского производства или западную, но времен "холодной войны", пытаются сейчас это сделать
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:39
    +1
    Эстония тоже присоединилась к танковой коалиции как Литва?
  3. Sovpadenie
    Sovpadenie Сегодня, 13:43
    +1
    Взаимовыгодное партнёрство )) Под тренд помощи Окраине союзнички хотят урвать себе побольше. Поэтому, все заинтересованы в затягивании конфликта.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:46
    0
    Американское издание: Эстония пытается полностью обновить свой арсенал за счёт отправки на Украину устаревшего вооружения
    . Да ладно, не они одни такие хитрож ж ж мудрые.
  5. B44
    B44 Сегодня, 13:48
    +1
    Немного грустно, что военная промышленность на западе начинает просыпаться в результате СВО. Страны, которые когда-то и не думали о вооружении, начинают выделять на него средства, а вся прибыль пойдет в Америку и страны с развитой военной промышленностью. Не говоря уже о том, что они восстанавливают заводы по производству боеприпасов, которые уже 30 лет покрыты травой и мхом. Похоже на начало новой «гонки вооружений».
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: B44
      Похоже на начало новой «гонки вооружений».

      Гонка вооружений - это когда каждая из противоборствующих сторон производит огромные объёмы оружия, пытаясь установить паритет с противником или обогнать его.
      Военно-промышленный комплекс США и его союзников со временем способен наладить производство технологически совершенного оружия в огромных объёмах, а наш военно-промышленный комплекс в состоянии за ним угнаться?
      Так что нет, это не "гонка вооружений" - это одностороннее усиление вооружения Запада.
  6. роман66
    роман66 Сегодня, 13:55
    +1
    Фонд мира закупает оружие...
    Кто-то из нас двоих точно сошёл с ума.
    Осталось лишь определить весь мир или я.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:21
    0
    Сегодня перечислили, кто и сколько себе требует компенсации за поставленный укрорейху хлам. Оказалось, что только одна Швеция - идейный кибальчиш - всего 26% от суммы нового вооружения. Остальные все, отдавая чубакам ржавое полувековое железо, требуют от 80 до 100% стоимости новых западных вооружений либо заместить отданную рухлядь - новейшими западными образцами.
    1. fima_tut
      fima_tut Сегодня, 14:47
      0
      Потому, что Швеция может и сама производить, остальные на подсосе, Франция удивляет.