Американское издание: Эстония пытается полностью обновить свой арсенал за счёт отправки на Украину устаревшего вооружения

Западные партнеры Украины вовсю используют военный конфликт для извлечения выгоды. Как пишет Politico, многие страны используют ситуацию для обновления своих арсеналов.По данным американского издания, военный конфликт на Украине позволил некоторым странам неплохо обновить свои арсеналы путем поставок Киеву старого вооружения и получения за него компенсаций в перерасчете, как за новое.Все дело в том, что оказывающие военную помощь Украине страны могут рассчитывать на компенсацию из Европейского фонда мира, который в Евросоюзе служит для закупок вооружений, в том числе и для Киева. Фонд компенсирует странам 84% средств от той суммы, которая потрачена на Украину. Однако вот здесь и возникает вопрос, потому что каждая страна рассчитывает эту самую стоимость по собственной методике, беря за основу новые вооружения, а не поставленное старье.Например, Финляндия в своих документах указывает 100% стоимости нового оборудования, Латвия – 99%, Литва - 93%, Эстония – 91%, Франция – 71% и Швеция – 26%. Причем из этой шестерки Эстония по максимуму пытается обновить свой арсенал, поставляя на Украину старый металлолом, требуя компенсировать его современным вооружением. Так, по словам одного из европейских дипломатов, отправив Киеву партию старых ПЗРК "Стрела", оставшихся еще с советских времен, эстонцы потребовали от Евросоюза компенсацию как за современные американские ПЗРК Stinger.В Таллине не стали комментировать прозвучавшие обвинения, но ранее в Эстонии заявляли, что рассчитывают военную помощь Украине на основе "восстановительной стоимости" отправленного вооружения и намерены получить от Европейского фонда мира "достойную компенсацию".