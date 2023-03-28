БМП-2: Улучшенная версия первой в мире серийной плавающей боевой машины пехоты

Вставшая на вооружение советской армии в 1966 году БМП-1, является первой в мире серийной плавающей боевой машиной пехоты.Несмотря на весьма впечатляющие характеристики, детище Челябинского тракторного завода им. В.И. Ленина имело и целый ряд недостатков. Последние, впрочем, были вынужденными, так как из-за массовости производства машину необходимо было максимально «удешевить».Между тем, в середине 70-х годов прошлого столетия стартовала разработка модернизированной версии БМП-1. На тот момент существовало два варианта: Объект 675 Курганского машиностроительного завода и Объект 769 Челябинского тракторного.В итоге, в 1982 году в ходе парада на Красной площади была показана БМП-2. Предпочтение было отдано разработке Курганского завода.Одним из самых очевидных усовершенствований данной версии стало вооружение. БМП-1 оснащался противотанковым комплексом 9К11 «Малютка», способным поражать объекты на дальности от 500 до 3500 метров. В свою очередь, для уничтожения целей на расстоянии до 500 метров применялась гладкоствольная 73-мм пушка.Благодаря появлению в СССР более совершенных противотанковых комплексов, в частности ПТРК 9К111 «Фагот» или 9К111-1 «Конкурс», которые и были установлены на БМП-2, удалось избавиться от проблемы «слепой зоны».В итоге, 73-мм гладкоствольная пушка потеряла свою актуальность. Вместо нее в модернизированной версии машины установили 30-мм автоматическую пушку 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом.Стоит отметить, что БМП-2 получила более широкую башню, где одновременно размещались командир отделения и наводчик-оператор. В свою очередь, в передней части машины находился механик-водитель, а в задней 7 бойцов.Что характерно, БМП-2, как и первая версия, получившая название «машина судного дня», могла какое-то время обеспечивать бойцам защиту при повышении радиационного фона.В целом, оснащенная 6-цилиндровым дизельным агрегатом УТД-20С1, позволявшим разгоняться по шоссе до 65 км/ч и плавать со скоростью 7 км/ч, БМП-2 получилась весьма достойной машиной. До сих пор на вооружении ВС РФ стоит более 6 тыс. единиц этого вооружения.Впрочем, вопрос со слабой броней, ставший предметом критики БМП-1, несмотря на применение катанной стали, так и остался открытым.