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БМП-2: Улучшенная версия первой в мире серийной плавающей боевой машины пехоты

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БМП-2: Улучшенная версия первой в мире серийной плавающей боевой машины пехоты

Вставшая на вооружение советской армии в 1966 году БМП-1, является первой в мире серийной плавающей боевой машиной пехоты.


Несмотря на весьма впечатляющие характеристики, детище Челябинского тракторного завода им. В.И. Ленина имело и целый ряд недостатков. Последние, впрочем, были вынужденными, так как из-за массовости производства машину необходимо было максимально «удешевить».

Между тем, в середине 70-х годов прошлого столетия стартовала разработка модернизированной версии БМП-1. На тот момент существовало два варианта: Объект 675 Курганского машиностроительного завода и Объект 769 Челябинского тракторного.

В итоге, в 1982 году в ходе парада на Красной площади была показана БМП-2. Предпочтение было отдано разработке Курганского завода.

Одним из самых очевидных усовершенствований данной версии стало вооружение. БМП-1 оснащался противотанковым комплексом 9К11 «Малютка», способным поражать объекты на дальности от 500 до 3500 метров. В свою очередь, для уничтожения целей на расстоянии до 500 метров применялась гладкоствольная 73-мм пушка.

Благодаря появлению в СССР более совершенных противотанковых комплексов, в частности ПТРК 9К111 «Фагот» или 9К111-1 «Конкурс», которые и были установлены на БМП-2, удалось избавиться от проблемы «слепой зоны».

В итоге, 73-мм гладкоствольная пушка потеряла свою актуальность. Вместо нее в модернизированной версии машины установили 30-мм автоматическую пушку 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом.

Стоит отметить, что БМП-2 получила более широкую башню, где одновременно размещались командир отделения и наводчик-оператор. В свою очередь, в передней части машины находился механик-водитель, а в задней 7 бойцов.

Что характерно, БМП-2, как и первая версия, получившая название «машина судного дня», могла какое-то время обеспечивать бойцам защиту при повышении радиационного фона.

В целом, оснащенная 6-цилиндровым дизельным агрегатом УТД-20С1, позволявшим разгоняться по шоссе до 65 км/ч и плавать со скоростью 7 км/ч, БМП-2 получилась весьма достойной машиной. До сих пор на вооружении ВС РФ стоит более 6 тыс. единиц этого вооружения.

Впрочем, вопрос со слабой броней, ставший предметом критики БМП-1, несмотря на применение катанной стали, так и остался открытым.

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2 комментария
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:29
    -1
    "...amphibischer Schützenpanzer...s


    Wenn der Arbeitstitel schon "amphibischer Schützenpanzers"
    heißt, dann sollte man in einem solchen Beitrag zumindest
    ansatzweise auch etwas zu den amphibischen Fähigkeiten
    des Panzers erwähnen, was hier leider vollkommen fehlt...;
    ergo null Punkte für diese nicht-Information...!! wassat
  2. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 16:00
    0
    А эта пресловутая способность плавать, она нужна вообще? Вернее, так ли она нужна и важна? Может быть нормальная броня предпочтительнее плавучести?