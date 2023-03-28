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Глава Минобороны Франции: Париж удвоит поставки Украине снарядов калибра 155 мм

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Глава Минобороны Франции: Париж удвоит поставки Украине снарядов калибра 155 мм

Запад продолжает наращивать военные поставки Украине, с недовольством реагируя на ответные меры России.


На этот раз отличилась одна из крупнейших стран Евросоюза – Франция, глава оборонного ведомства которой Себастьян Лекорню уже не раз посещал Киев.

По словам французского министра обороны, Париж намерен увеличить вдвое количество поставляемых Киеву снарядов калибра 155 мм и довести их поставки до 2000 снарядов ежемесячно. Такая схема начнет работать уже с конца марта, отметил министр в интервью французской газете Figaro.

Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины

— сказал Лекорню.

Помимо 155-мм снарядов, по словам министра обороны Франции, Киев получит в скором времени ЗРК SAMP/T, который оценивается в несколько сотен миллионов евро.

Лекорню также добавил, что рассматривается вопрос пополнения фонда поддержки Украины, так как 200 млн евро из фонда уже потрачены на нужды Украины.

Напомним, что Париж уже направил Киеву значительную партию оружия. В ближайшее время на Украину должна прибыть первая партия французских танков AMX-10 RC. А по некоторым данным, несколько таких колёсных танков уже на Украине.

В Москве же уже не раз заявляли, что на все вооружения, передаваемые Украине у России есть чем ответить.
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Использованы фотографии:
Википедия/PEO ACWA
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31 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:49
    -3
    Глава Минобороны Франции: Париж удвоит поставки Украине снарядов калибра 155 мм
    . Всё хотят заработать, вот только получится это не у всех... кое кто потратися изрядно, без перспектив оплаты "за труды".
    В общем, их дела, за которые им воздастся, обязательно.
    1. скептик
      скептик Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: rocket757
      В общем, их дела, за которые им воздастся, обязательно.

      "Посейдон" воздал бы сразу и наглосакцам.
      Ибо нефиг...
      1. Prapor
        Prapor Сегодня, 14:40
        +1
        не ну так тоже нельзя же, там есть и простые люди, они то в чем виноваты? А вот по военным арсеналам/базам/штабам, центрам принятия решений было бы отлично шмякнуть...
        Тут вот на очереди первый претендент - аэродром Жешув, база Рамштайн..
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: Prapor
          не ну так тоже нельзя же, там есть и простые люди, они то в чем виноваты?
          ..
          Не обольщайтесь. Там нет никаких "простых людей". Там вражеский мобилизационный ресурс.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:54
    -2
    меня больше удивило количество, 2000 шт в месяц? за сутки бывает больше раза в 3 используют. понятно что это оружие и оно может вызывать потери у нас. но с каким пафосом это все подается
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: incoggnoto
      меня больше удивило количество, 2000 шт в месяц? за сутки бывает больше раза в 3 используют. понятно что это оружие и оно может вызывать потери у нас. но с каким пафосом это все подается

      это только одна Франция не напрягаясь, а каждый по столько из НАТО, а если напрягутся?!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:13
        +3
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        это только одна Франция не напрягаясь, а каждый по столько из НАТО, а если напрягутся?!

        С миру по нитке - нищему рубаха. crying
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:14
        +2
        Они сейчас будут "прокачивать"свой ВПК.На это уйдет год,не менее.А так,сообща они смогут обеспечить ВСУ всем необходимым.Иртересно,у Франции задница горит,но все же в приоритетп Украина
  3. Prapor
    Prapor Сегодня, 13:54
    0
    Ах уже потратили....и еще нужно! Так вот зачем на самом деле во Франции пенсионный возраст подняли, нужно лягушатникам больше работать на черную дыру укропии, бюджет то не выдерживает видать. Когда об этом узнают граждане республики, видимо протесты усилятся еще больше. Во Франции, да и в Германии и прочих европах других то проблем нет, кроме как быстрее и больше помочь укрорейху...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Prapor
      Так вот зачем на самом деле во Франции пенсионный возраст подняли, нужно лягушатникам больше работать на черную дыру укропии,

      А нам на какую дыру подняли?
      1. Prapor
        Prapor Сегодня, 14:18
        0
        ну это нам доподлинно неизвестно, но как обещают, что когда-то там пенсии будут бООльшие, вот увидим лет через 10-15 результат, главное чтобы этот результат нас не разочаровал
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:38
          +1
          Цитата: Prapor
          вот увидим лет через 10-15 результат, главное чтобы этот результат нас не разочаровал

          Остается надеяться, что бы наш президент прожил эти 10-15 лет, поглядеть на результат. Ведь немолодой он уже. В России в среднем 77 лет живут.
  4. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 13:54
    +5
    А как вам такая новость?

    На Западе озвучены сенсационные данные о тайных поставках оружия на Украину из т.н. «нейтральных стран».

    Так, правительство Индии одобрило передачу Украине нескольких сотен ПТРК Milan различных модификаций.

    ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар согласились передать несколько сотен ПЗРК Mistral, которые уже поставлены Киеву через различных посредников. Эти же ПЗРК передала Южная Корея и Египет.

    Показательно, что перед отправкой на Украину их направляют разработчику – концерну MBDA для «предпродажной подготовки» в виде снятия эксплуатационных табличек на корейском, арабском или санскрите с целью избежать ненужных неприятностей в случае попадания в руки российских войск.
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 14:02
      +2
      ОАЭ только договорились о нормализации отношений с Ираном при посредничестве Китая, которые прекратились в 2016. Вы всерьез считаете, что из-за Окраины они решат ссориться с одним из главных союзников Ирана в ВТС.
      Скорее уж MBDA договорилась с этими странами о возврате этих пзрк им, взамен на усовершенствованные версии с доплатой.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:05
      +5
      По Миланам были очень матерные рекламации. С пожеланиями забрать этот хлам обратно. Ракеты уходят, глохнут на траектории и т.п. Я предположил, что дали необслуживаемый тухляк со складов. Ну, если ракеты индусские, то тогда все это объясняет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:20
        0
        Скиньте ссылку на рекламации.Вот не верю,что высокотехнологичное оружие не работает.Впопыхах,не проверив заряд батареи,возможно.Но это уже вопрос другого рода.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 14:34
          +2
          Милан это древний ПТРК ровесник Конкурса. Там именно ракеты ругали, а не ПУ.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 14:51
            0
            От тех МИЛАНов 1972 года образца уже ничего не осталось.Их утилизировали в 90-е.Сейчас у них на вооруженииMILAN2 ,2011 года.Входит в пятерку лучших ПТРК наравне с Корнетом
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:56
    +2
    При настреле 4-6 тыс. выстрелов в сутки супротив 10-20 тыс. прилетов.... , даже если все страны ЕС будут поставлять столько ежемесячно, настрел по факту не увеличится, поскольку окраина не производит 155 мм., а советское вооружение выбивается, а что нет - износ стволов, опять же на окраине они не производятся......
  6. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:01
    +1
    кто-то всех минусит.... забавно, но это не спасет укрорейх от полного разгрома и европу от социальных революций, просто пришло время. Люди наконец-то начали просыпаться во всех странах и что-то до них стало доходить по-немногу... А элитки все по прежнему думают, что война решит все их проблемы?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 14:02
    +2
    В Москве же уже не раз заявляли, что на все вооружения, передаваемые Украине у России есть чем ответить.
    Надо отвечать не на вооружение, а на действия. У Франции достаточно "болевых" точек по всему миру, по котором НЕОБХОДИМО уже бить, а не "щекотать"...
    Интересно за AMX-10 пойдут "тридцатки", с хранения или сразу "Леклерки"?
    1. ANB
      ANB Сегодня, 14:22
      0
      Надо вспомнить пролетарскую солидарность и подкинуть денжат протестующим во Франции. С просьбой организовать заодно забастовки на предпрятиях ВПК Франции.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:25
      +2
      Это их маленькая месть "музыкантам" за Африку..... , ну это я про болевые точки, если что.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:13
    +1
    И это тоже ещё не считается прямым участием?
    Серьёзно?!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      И это тоже ещё не считается прямым участием?
      Серьёзно?!

      А никто никому войну не объявлял.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:16
    +1
    А уменьшить мусор на улицах Парижа слабо?
  10. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:22
    +2
    Цитата: скептик
    Цитата: rocket757
    В общем, их дела, за которые им воздастся, обязательно.

    "Посейдон" воздал бы сразу и наглосакцам.
    Ибо нефиг...

    А у Трайдент 2 воздаяние хуже получиться? Или вам уже дофига лет и вам хочется отправиться на тот свет в большой компании?
  11. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:25
    +1
    Россияне поддерживают митингующих франции и желают им новой революции - Бастилии снова должна пасть !
  12. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:27
    +1
    Цитата: donavi49
    По Миланам были очень матерные рекламации. С пожеланиями забрать этот хлам обратно. Ракеты уходят, глохнут на траектории и т.п. Я предположил, что дали необслуживаемый тухляк со складов. Ну, если ракеты индусские, то тогда все это объясняет.

    Вы думаете что Фаготы и, Конкурсы с Метисами как то по другому себя ведут?, у меня знакомый служил лет 20 назад на Конкурсе из 10 ракет на стрельбах одна! ракета пошла штатно.
  13. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:33
    +1
    В итоге становится очевидным - запад во главе с США пошли ва-банк, а другого пути как-бы они не признают. А если игра не выгорит? Они этого боятся, причем сильно очень, до истерики..., но все равно продолжают идти уверенным шагом к пропасти. Капитализм отжил свое, и сжирает сам себя, об этом еще сам К. Маркс предупреждал, но кто бы его слушал. Война это просто попытка спасти систему, но если война будет проиграна - система рухнет с огромным грохотом, просто она и так бы рухнула но не так быстро, а через войну - гораздо быстрее и сильнее. По сути если копнуть глубже - то сейчас повторяется, то, о чем Кришна предупреждал еще перед битвой Курукшетра (а это было примерно 3102г до нэ), война грешников с праведниками, что все это повторится на Земле. Это неизбежно, дабы планета и цивилизация очистилась.... а дальше новый дивный мир, если получится его построить. Никто и не обещал переход в эпоху Водолея радужным и легким, тем более в Кали Югу...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:39
      +1
      Другими словами, они просто сдохнут, а мы в рай?