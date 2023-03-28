Глава Минобороны Франции: Париж удвоит поставки Украине снарядов калибра 155 мм

Запад продолжает наращивать военные поставки Украине, с недовольством реагируя на ответные меры России.
На этот раз отличилась одна из крупнейших стран Евросоюза – Франция, глава оборонного ведомства которой Себастьян Лекорню уже не раз посещал Киев.
По словам французского министра обороны, Париж намерен увеличить вдвое количество поставляемых Киеву снарядов калибра 155 мм и довести их поставки до 2000 снарядов ежемесячно. Такая схема начнет работать уже с конца марта, отметил министр в интервью французской газете Figaro.
Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины
— сказал Лекорню.
Помимо 155-мм снарядов, по словам министра обороны Франции, Киев получит в скором времени ЗРК SAMP/T, который оценивается в несколько сотен миллионов евро.
Лекорню также добавил, что рассматривается вопрос пополнения фонда поддержки Украины, так как 200 млн евро из фонда уже потрачены на нужды Украины.
Напомним, что Париж уже направил Киеву значительную партию оружия. В ближайшее время на Украину должна прибыть первая партия французских танков AMX-10 RC. А по некоторым данным, несколько таких колёсных танков уже на Украине.
В Москве же уже не раз заявляли, что на все вооружения, передаваемые Украине у России есть чем ответить.