Молдова намерена сегодня подписать резолюцию о процессе европейской интеграции

Сегодня в Кишинёве состоится 9 заседание Совместного комитета по европейской интеграции между парламентами Румынии и Республики Молдова (РМ), в ходе которого будет подписана соответствующая резолюция.
В заседании, в котором примут участие представители молдавского правительства, будут проводиться дискуссии, направленные на получение республикой возможности для прямого вступления в Европейский Союз. Об этом заявил сопредседатель комитета от имени молдавского парламента Пётр Фрунзе.
В то же время евродепутат от Румынии Андрей Даниэль Георге высоко оценил работу вышеупомянутой комиссии, отметив, что за 13 лет своей деятельности она активно выступала в поддержку РМ в этом направлении.
Отметим, что Объединённый Комитет по европейской интеграции между парламентами РМ и Румынии был учреждён в 2010 году. Всего он состоит из 20 членов от законодательных органов Кишинёва и Бухареста (по 10 с каждой стороны). Стороны условились, что заседания в рамках Комитета будут проходить по 2 раза в год, поочерёдно в Молдове и Румынии.
Тем временем президент страны Майя Санду провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил сегодня Кишинёв с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подтвердили «приверженность» Молдавии процессу вступления в ЕС, а глава молдавского государства ещё раз подчеркнула необходимость в продолжении страной своего европейского пути развития с тем, чтобы «улучшить» жизни и благосостояние граждан.
Учитывая тот факт, что переговоры о евроинтеграции идут с румынской стороной, можно предположить, что и сама интеграция Молдовы может оказаться присоединением к Румынии.