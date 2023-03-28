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Молдова намерена сегодня подписать резолюцию о процессе европейской интеграции

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Молдова намерена сегодня подписать резолюцию о процессе европейской интеграции

Сегодня в Кишинёве состоится 9 заседание Совместного комитета по европейской интеграции между парламентами Румынии и Республики Молдова (РМ), в ходе которого будет подписана соответствующая резолюция.


В заседании, в котором примут участие представители молдавского правительства, будут проводиться дискуссии, направленные на получение республикой возможности для прямого вступления в Европейский Союз. Об этом заявил сопредседатель комитета от имени молдавского парламента Пётр Фрунзе.

В то же время евродепутат от Румынии Андрей Даниэль Георге высоко оценил работу вышеупомянутой комиссии, отметив, что за 13 лет своей деятельности она активно выступала в поддержку РМ в этом направлении.

Отметим, что Объединённый Комитет по европейской интеграции между парламентами РМ и Румынии был учреждён в 2010 году. Всего он состоит из 20 членов от законодательных органов Кишинёва и Бухареста (по 10 с каждой стороны). Стороны условились, что заседания в рамках Комитета будут проходить по 2 раза в год, поочерёдно в Молдове и Румынии.

Тем временем президент страны Майя Санду провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил сегодня Кишинёв с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подтвердили «приверженность» Молдавии процессу вступления в ЕС, а глава молдавского государства ещё раз подчеркнула необходимость в продолжении страной своего европейского пути развития с тем, чтобы «улучшить» жизни и благосостояние граждан.

Учитывая тот факт, что переговоры о евроинтеграции идут с румынской стороной, можно предположить, что и сама интеграция Молдовы может оказаться присоединением к Румынии.
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7 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:13
    +2
    Молдова намерена сегодня подписать резолюцию о процессе европейской интеграции
    Какие то знакомые грабли.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 14:13
    +2
    Ещё одни "улучшатели благосостояния" народа за счёт ЕС нарисовались......ну,ну- кто кого "улучшать" будет ещё не факт ....в ЕС много голодных халявщиков,мнящих себя "партнёрами"!
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:15
    +2
    в продолжении страной своего европейского пути развития с тем, чтобы «улучшить» жизни и благосостояние граждан.

    Вот этого уж точно не будет, держись теперь молдаване, пух из вас полетит во все стороны. А там и в НАТО затянут..
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:15
    +2
    what Мне одно не понятно- что будет делать нищая Румыния с таким "подарком" как Молдавия? Тем более в свете еССовских перспектив.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:17
    +3
    Пока мы "телимся" с проведением СВО, эти "евроинтеграторы" решат "проблему Приднестровья", но это решение нам ОЧЕНЬ не понравиться...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:22
    +2
    Второй "гиены" в лице Румынии ЕС не сдюжит....
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:30
    +3
    и этим кружевных трусиков не хватает?!!