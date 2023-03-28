Молдова намерена сегодня подписать резолюцию о процессе европейской интеграции

Сегодня в Кишинёве состоится 9 заседание Совместного комитета по европейской интеграции между парламентами Румынии и Республики Молдова (РМ), в ходе которого будет подписана соответствующая резолюция.В заседании, в котором примут участие представители молдавского правительства, будут проводиться дискуссии, направленные на получение республикой возможности для прямого вступления в Европейский Союз. Об этом заявил сопредседатель комитета от имени молдавского парламента Пётр Фрунзе.В то же время евродепутат от Румынии Андрей Даниэль Георге высоко оценил работу вышеупомянутой комиссии, отметив, что за 13 лет своей деятельности она активно выступала в поддержку РМ в этом направлении.Отметим, что Объединённый Комитет по европейской интеграции между парламентами РМ и Румынии был учреждён в 2010 году. Всего он состоит из 20 членов от законодательных органов Кишинёва и Бухареста (по 10 с каждой стороны). Стороны условились, что заседания в рамках Комитета будут проходить по 2 раза в год, поочерёдно в Молдове и Румынии.Тем временем президент страны Майя Санду провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил сегодня Кишинёв с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подтвердили «приверженность» Молдавии процессу вступления в ЕС, а глава молдавского государства ещё раз подчеркнула необходимость в продолжении страной своего европейского пути развития с тем, чтобы «улучшить» жизни и благосостояние граждан.Учитывая тот факт, что переговоры о евроинтеграции идут с румынской стороной, можно предположить, что и сама интеграция Молдовы может оказаться присоединением к Румынии.